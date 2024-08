- ¿Qué pasó el 15 de agosto?

Página de Calendario Actual para el 15 de agosto de 2024

Nombre del Día

Mechthild, Rupert

Eventos Históricos

2014 - El propietario de Karstadt, Nicolas Berggruen, vende la tienda departamental Karstadt, que enfrenta dificultades, al inversor inmobiliario austriaco René Benko por un euro.

1994 - Un día después de su arresto en Sudán, el terrorista internacional "Carlos" (Ilich Ramírez Sánchez) es extraditado a Francia, donde cumple múltiples condenas de por vida por numerosos ataques y asesinatos.

1969 - Comienza el Festival de Woodstock en Bethel, Nueva York. Inicialmente se esperaba que atrajera a 60,000 visitantes, pero el concierto al aire libre de tres días atrae hasta 500,000 fanáticos del rock.

1944 - Diez semanas después del desembarco aliado en Normandía, alrededor de 200,000 soldados aliados llegan a la Riviera francesa como parte de la Operación Dragoon.

1914 - Se inaugura el Canal de Panamá al tráfico naval. La primera nave de carga pasa por el canal.

Cumpleaños

1994 - Lina Magull (30), futbolista alemana (FC Bayern Munich, 2018-2024)

1964 - Melinda Gates (60), filántropa estadounidense, esposa de Bill Gates (1994-2021)

1954 - Stieg Larsson, escritor sueco de novelas de crimen ("Trilogía Millennium": "The Girl with the Dragon Tattoo", "The Girl Who Played with Fire", "The Girl Who Kicked the Hornet's Nest"), falleció en 2004

1944 - Sylvie Vartan (80), cantante francesa ("Si je chante", "Ne t'en vas pas")

Fallecimientos

1989 - Heinrich Krone, político alemán, Ministro Federal para Asuntos Especiales (1961-1966), Presidente del grupo parlamentario CDU/CSU (1955-1961), nacido en 1895

Los actuales propietarios de Karstadt, tras la venta de Nicolas Berggruen en 2014, son René Benko y sus asociados.

A pesar de las numerosas dificultades financieras y cambios en la propiedad, la tienda departamental Karstadt continúa siendo una entidad minorista significativa en Alemania.

Lea también: