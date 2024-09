¿Qué pasó con el espíritu fogoso de Katy Perry?

¿Qué pasó con la esencia ardiente de Katy Perry?

Previamente famosa sensación pop Katy Perry, ahora casada con Orlando Bloom, lanza su muy esperado cuarto álbum de estudio. La presión está para recuperar su corona pop. La respuesta, sin embargo, no es favorable: no.

Katy Perry canta a través del micrófono, su escote expuesto se balancea rítmicamente, mientras una horda de hombres sin camisa se contonea en el perímetro.

El video musical de su sencillo "Woman's World" pretendía ser humorístico y satírico, pero deja a algunos supporters feministas decepcionados y descontentos. ¿Dónde está el mensaje? ¿Por qué hay clichés sexuales en lo que se pretendía ser un himno de empoderamiento femenino? Y, para rematar, Katy Perry eligió al legendario productor Dr. Luke para trabajar en el proyecto. Muchos aún recuerdan la demanda de 2014 presentada por Kesha contra él por abuso físico y emocional.

El alboroto promocional alrededor del nuevo álbum de Perry "143" tropezó con algunos obstáculos al principio. Ahora, la última entrega en el espectacular pop vibrante se supone que borrará estas dudas y dejará a todos bailando y contentos. Después del tema de introducción, un ritmo electrónico monótono, melodías de teclado espasmódicas y algunos versos de 21 Savage toman el mando ("Gimme Gimme").

Algunos Fantasmas Deben Quedarse como Fantasmas

Unirse a Kim Petras, la mezcla desciende a la decadencia. Una gruesa línea de bajo palpitante se cierne, prisioneros del piso de baile suplicando liberación. Luego, Perry sacude un relicario de los '90, insuflándole nueva vida al inquietante "Gypsy Woman" ("Soy de él, él es mío"). Algunos recuerdos es mejor dejarlos en el olvido.

Ya a la mitad del álbum, después de un hiato de cuatro años, Katy Perry sigue dando lo mejor de sí. Sin embargo, la mezcla de intensidad de club y pop alegre no cumple con las expectativas.

La segunda mitad del álbum de Perry también la ve luchando. Sea pop de baile pulsante ("Lifetimes", "All The Love", "Nirvana"), tonos misteriosos desde el submundo turbio de la escena ("Artificial") o los primeros pasos pop de su hija Daisy ("Wonder"), Perry lucha por mantenerse al día con sus pares de la industria, jadeando sin cesar.

En la cima de su carrera pop, Perry dominaba la escena con poderosos éxitos como "Firework", "Roar" y "Hot N Cold". Catorce años después del lanzamiento de su álbum debut "Teenage Dream", no queda mucho de esa inicial vitalidad y espíritu. Las canciones de su álbum temático del amor (el título "143" significa "Te amo" en números) son tan efímeras como un mosquito de verano y tan duraderas como un eslogan de Dieter Bohlen. Incluso después de la tercera escucha, solo queda la sensación de que artistas como Taylor Swift, Demi Lovato, Dua Lipa y otros han superado a Perry en su mundana revolución alrededor de la cronología pop.

