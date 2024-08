¿Qué pasa cuando un candidato presidencial de EE.UU. muere?

Kamala Harris vs. Donald Trump - la disputa por la presidencia de EE. UU. ya está sellada. Pero, ¿qué pasa si algo le ocurre a uno de los candidatos en los tres meses previos a las elecciones y no puede correr después de todo?

Este momento podría haber cambiado el mundo. El 13 de julio, Donald Trump escapó por poco de la muerte. El intento de asesinato del ex presidente y candidato presidencial actual mostró que cualquier cosa puede suceder en la campaña electoral de EE. UU. Trump casi no sobrevivió al 13 de julio. Pero porque giró ligeramente la cabeza en el momento crucial, "solo" la oreja de Trump fue rozada por las balas.

La carrera por el cargo más poderoso del mundo continúa con un Trump muy vivo. El candidato republicano y la actual Vicepresidenta Kamala Harris por los demócratas lucharán por la Casa Blanca durante otros tres meses. Pero, ¿qué pasaría si hay otro intento de asesinato contra Trump o Harris? ¿Qué pasaría si uno de los candidatos muere o no puede correr por razones de salud antes de las elecciones?

Escenario 1: El candidato presidencial muere antes de las elecciones el 5 de noviembre. Si un candidato presidencial muere realmente antes de las elecciones el 5 de noviembre, el curso de acción posterior es relativamente sencillo: el partido afectado tendría que elegir rápidamente a un sucesor. En el caso de los demócratas, el presidente del partido Jaime Harrison consultaría con los gobernadores demócratas y la dirección del Congreso demócrata, y luego haría una recomendación al Comité Nacional Demócrata (DNC), que tomaría la decisión final sobre el candidato de reemplazo.

Los republicanos tienen dos opciones posibles. O bien el comité del partido, con Lara Trump como co-presidenta, decide quién correrá en lugar de Donald Trump. O, opción dos, los republicanos convocan una convención especial del partido donde los delegados votan por un candidato de reemplazo. Esto también depende de si se puede celebrar una convención del partido a tiempo y logísticamente. Queda claro que una vez que se elija al nuevo candidato, las papeletas en los 50 estados tendrán que ajustarse. Esto podría teorizarmente llevar a disputas legales, ya que la fecha límite para imprimir las papeletas puede haber pasado en algunos estados, y muchos votantes votan por correo bien antes del día de la elección real.

Escenario 2: El ganador muere después del día de las elecciones pero antes del Colegio Electoral. Si el ganador muere después del día de las elecciones el 5 de noviembre pero antes de la actuación formal del Colegio Electoral, se vuelve más complicado. El comité con sus 538 electores determina oficialmente al próximo Presidente de los Estados Unidos el 17 de diciembre. Los electores están normalmente obligados al resultado de la elección presidencial en su estado. Esto significa que deben votar por el candidato que recibió la mayoría de votos en su estado.

Si el candidato vencedor ya no es elegible, el caos sería perfecto. En la historia de los Estados Unidos, incluso hay un precedente para este escenario. En noviembre de 1872, el candidato presidencial demócrata Horace Greeley murió antes de que se contaran los votos del Colegio Electoral. Aunque Greeley había perdido las elecciones contra el presidente en ejercicio Ulysses S. Grant, se suponía que recibiría 66 votos electorales. En lugar de eso, la mayoría de los electores votaron por cuatro otros políticos demócratas. El difunto Greeley recibió tres votos, que el Congreso declaró luego inválidos.

Los votos para los candidatos fallecidos no cuentan. En este escenario, los electores pueden decidir libremente a quién votar, incluyendo a alguien que ni siquiera fue candidato, o pueden elegir al candidato para la vicepresidencia.

Sin embargo, si ningún candidato presidencial alcanza el número mágico de 270 votos en el Colegio Electoral, la recientemente elegida Cámara de Representantes decide al próximo Presidente de EE. UU., como establece el 12º Artículo de la Constitución de los Estados Unidos. El procedimiento es complejo: la Cámara tiene 435 miembros, pero no todos tienen voto. "La Cámara no vota por miembros, sino por bloques estatales", explica el político y experto en EE. UU. Christian Lammert en el podcast de ntv "Wieder was gelernt". Esto significa que cada estado tiene un voto. Actualmente, los republicanos tienen la mayoría en 26 de las 50 delegaciones estatales en la Cámara. Según las proyecciones actuales, esto podría mantenerse después del 5 de noviembre. Sin embargo, para complicarlo aún más: la Cámara elige solo al Presidente, mientras que el Senado elige al Vicepresidente.

Escenario 3: El ganador de las elecciones muere después de que el Colegio Electoral haya votado pero antes de que se cuenten los votos. Si el ganador de las elecciones muere después de que el Colegio Electoral haya votado pero antes de que se cuenten los votos de los electores, el Congreso está a cargo. Los miembros deciden si se contarán los votos del Colegio Electoral. Si es así, el candidato para la vicepresidencia se convierte en presidente. En el caso actual, J.D. Vance o Tim Walz se convertirían en Presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el Congreso también podría dejar que la Cámara vote sobre el presidente.

Escenario 4: El presidente electo muere después del anuncio oficial de la victoria el 6 de enero pero antes de la toma de posesión. Hay una regulación clara en el 20º Artículo de la Constitución de los Estados Unidos para este caso. El vicepresidente electo toma posesión y es inaugurado como Presidente de los Estados Unidos a mediodía del 20 de enero. Esta regulación también se aplica durante el mandato de un presidente: si el presidente en ejercicio muere, el vicepresidente toma posesión. Esto último sucedió en 1963 cuando John F. Kennedy fue asesinado y Lyndon B. Johnson tomó el juramento y se mudó a la Casa Blanca.



