¿Qué nivel de conciencia mantienen las personas en coma?

Al visitar a pacientes en coma debido a lesiones cerebrales graves, los familiares o profesionales médicos a menudo reciben consejos para hablar con ellos. Pero, ¿hasta qué punto retienen conciencia estos individuos que parecen inconscientes? Un equipo de investigación está explorando esta pregunta al examinar la actividad cerebral.

Después de una lesión cerebral grave, a menudo hay dudas sobre si el paciente ha recuperado la conciencia. Si no hay respuesta visible a la dirección, a menudo se asume que aún están profundamente en coma e inconscientes.

Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que esto no siempre es cierto. Algunos individuos no muestran signos externos de reacción a la dirección, pero su cerebro muestra signos de actividad cognitiva. Estudios anteriores en centros de investigación individuales descubrieron esta actividad en alrededor del 15 al 20 por ciento de los pacientes. Un nuevo estudio publicado en la prestigiosa revista "New England Journal of Medicine" aumenta esta estimación a aproximadamente el 25 por ciento.

Yelena Bodien, autora principal del estudio y investigadora en el Centro de Neurotecnología y Neurorrehabilitación del Hospital General de Massachusetts, explica: "Los pacientes con lesiones cerebrales graves pueden parecer que ignoran su entorno externo. Pero con técnicas avanzadas como la imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) y la electroencefalografía (EEG), podemos detectar actividades cerebrales que sugieren lo contrario".

El estudio examinó a pacientes con lesiones cerebrales graves de Estados Unidos y Europa, incluidos aquellos que habían sufrido un accidente de tráfico con lesión cerebral traumática, un derrame cerebral o un paro cardíaco seguido de resucitación. Mientras se les escaneaba el cerebro durante las pruebas, se les dieron instrucciones, como "Imagina abrir y cerrar la mano" o "Imagina participar en un deporte".

De los 241 participantes, la mayoría de los cuales estaban acostados en la cama, ninguno pareció reaccionar visiblemente. Sin embargo, 60 de ellos siguieron las instrucciones internamente durante minutos. Estos individuos estaban atentos, entendían el lenguaje y mostraban capacidad de memoria temporal, según los autores.

El estudio plantea preguntas éticas, dice Julian Bösel, portavoz de la Comisión de Cuidados Neurológicos Intensivos de la Sociedad Alemana de Neurología. Incluye el mayor grupo de pacientes jamás estudiado, se realizó en seis centros médicos y ha captado sistemáticamente el fenómeno de manera más efectiva que la investigación anterior, dice el neurólogo, que trabaja en el Hospital Universitario de Heidelberg y no participó en el estudio.

Las lesiones cerebrales graves pueden afectar la conciencia, con el coma siendo el estado de inconscencia completa sin abrir los ojos, incluso en respuesta al dolor. Si alguien abre los ojos ocasionalmente y muestra fases de sueño-vigilia distinguibles, pero no hay otros signos clínicos de conciencia, antes se llamaba estado vegetativo, pero hoy se llama síndrome de vigilia sin respuesta (SRW). Esto se diferencia de un estado con conciencia mínima preservada, en el que se presentan movimientos de seguimiento ocular o se siguen comandos simples.

Tales trastornos de la conciencia pueden durar días, semanas, meses o incluso años. "Estudios como el actual podrían, en ciertos casos, proporcionar motivos para examinar a más de estos pacientes con EEG y observarlos durante periodos más largos", dice Bösel. Podría llevar a la conclusión de que a algunos pacientes se les debería dar más tiempo en casos dudosos.

Pero está claro si las terapias especiales benefician a tales individuos. Durante mucho tiempo se han hecho esfuerzos para lograr resultados mediante terapias conductuales, medicamentos o otros métodos, pero con pocos resultados positivos o duraderos.

Frank Erbguth, presidente de la Fundación Alemana del Cerebro, está de acuerdo en que el estudio no proporciona ninguna nueva información revolucionaria. "El fenómeno existe", dice. "Pero solo porque se detectan patrones eléctricos o regiones activas en el cerebro, no significa que estos individuos tengan un nivel más alto de conciencia. Tales actividad también puede encontrarse en la fMRI o EEG de individuos anestesiados".

Ambos expertos están de acuerdo en una cosa: "Los pacientes en unidades de cuidados intensivos y rehabilitación deben ser tratados siempre como si entendieran algo", dice Erbguth. "Hablamos con ellos y los tratamos con respeto. Esto ya es así hoy en día".

Es difícil proporcionar cifras precisas sobre el número de individuos que muestran habilidades cognitivas sin mostrar signos conductuales. Tanto los autores del estudio como los expertos alemanes reconocen que es difícil hacer afirmaciones definitivas, ya que los métodos de prueba no estaban estandarizados y los pacientes tenían diversas causas de daño cerebral.

A pesar de estos desafíos, enfatiza Bösel, las cifras porcentuales de estudios como este sugieren: "Es probable que más individuos con trastornos de la conciencia de lo que se pensaba anteriormente sean conscientes de su entorno". Él cree que aún es común en muchos lugares que la gente hable con pacientes en coma como si no estuvieran presentes. "Muchos profesionales de enfermería están capacitados para saludar al paciente, presentarse y explicarles lo que están haciendo", dice.

Todo el mundo debería tener esto en cuenta, incl

