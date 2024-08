"Qué necesidad hay para los armenios", preguntó Lukashenko a las 18:40.

Comentarios de Alexander Lukashenko sobre Armenia Desatan Protestas

Los comentarios del líder bielorruso Alexander Lukashenko sobre Armenia han provocado protestas. Los manifestantes apedrearon la embajada de Bielorrusia en la capital armenia, Ereván, el miércoles, exigiendo la expulsión del embajador, según medios de noticias ucranianos. Previamente, Lukashenko había criticado la postura prooccidental de Armenia en la televisión estatal rusa, diciendo: "¿De qué sirven los armenios? A nadie le importan. Que desarrollen su economía y confíen en sus propios recursos. Mañana, cuando Macron se haya ido, nadie recordará a los armenios", afirmó, refiriéndose al presidente francés. Las relaciones entre Armenia y Rusia, su aliado de largo tiempo, se han vuelto cada vez más tensas desde que Azerbaiyán tomó la región de Nagorno-Karabaj en una ofensiva militar de septiembre, poniendo fin a tres décadas de control separatista armenio.

18:03 Muertes Reportadas en Ataque con Bombas de Guía en Ucrania

Dos personas perdieron la vida en la región de Sumy, cerca de la frontera con la región rusa de Kursk, tras un ataque con dos bombas de guía, revela la oficina del fiscal de Ucrania. Las bombas rusas atacaron instalaciones críticas de infraestructura. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski había visitado Sumy antes en el día y afirmó que los ataques contra la ciudad habían disminuido desde que se tomaron partes de Kursk.

17:28 Tanque de Combustible en Llamas en Puerto Ruso Después de Presunto Ataque Ucraniano

Un tanque de combustible arde en el puerto ruso de Kavkaz en la región de Krasnodar, este de Crimea, según funcionarios locales. Esto ocurre después de un presunto ataque ucraniano. Varios medios rusos publican fotos y videos que presuntamente muestran el incendio y columnas de humo densas. Las fuerzas ucranianas también comparten estas imágenes en las redes sociales, con la leyenda "Neptuno visita el puerto de Kavkaz" en su canal de Telegram. Los rumores de los canales de Telegram rusos sugieren que el barco fue alcanzado por un misil anti-buque Neptuno. Sin embargo, el alcance oficial del arma es de 300 kilómetros, y la línea del frente está más lejos. Moscú depende heavily del puerto para suministrar a sus tropas en su conflicto contra Ucrania.

16:41 Ejército Ruso Afirma Avance en Ucrania; Ucrania Informa de Éxito en Kursk

El ejército ruso afirma haber tomado otro pueblo cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, con tropas ahora a aproximadamente 10 kilómetros de la ciudad, un importante centro logístico. Previamente, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski había anunciado planes para reforzar las tropas en el área de Pokrovsk. Ahora informes de un éxito en la región rusa de Kursk, con tropas capturando otro pueblo y "llenando el fondo de intercambio" - capturando más soldados rusos. Según estos informes, las tropas ucranianas controlan 94 pueblos y más de mil kilómetros cuadrados de tierra en Kursk. Sin embargo, estos informes no están confirmados.

16:12 Ucrania Niega Intento de Ataque a Planta Nuclear; Rusia Puede Realizar "Provocación Nuclear"

Ucrania niega el reclamo del presidente ruso Vladímir Putin de que las tropas ucranianas intentaron atacar la planta nuclear de Kursk la noche anterior. "Esto es una completa fabricación", escribe Andrii Kovalenko, jefe del departamento para combatir la desinformación en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. La acusación sigue a numerosos falsos reclamos de Rusia de que Ucrania estaba planeando una "provocación nuclear" en las plantas nucleares de Kursk y Zaporizhzhia. Sin embargo, todas las indicaciones sugieren que Rusia puede llevar a cabo esta provocación ella misma, agrega Kovalenko. Él considera "la posibilidad de una provocación nuclear por parte de Rusia" como genuina, dado que Putin mismo está involucrado.

15:46 Instalaciones de Almacenamiento de Gas de la UE Están 90% Llenas

Dos meses antes de la fecha límite, las instalaciones de almacenamiento de gas en toda la Unión Europea ahora están 90% llenas. La UE está "totalmente preparada para el invierno próximo", afirma la Comisión Europea. Después de que Rusia lanzara su invasión de Ucrania, los 27 países miembros acordaron en el verano de 2022 que las instalaciones de almacenamiento de gas en la UE deberían estar en promedio 90% llenas para noviembre 1. Según datos del portal Gas Infrastructure Europe, hay diferencias entre los países: el nivel de llenado más alto es en España con 100%, y el más bajo es en Letonia con aproximadamente 69%. En Alemania, las instalaciones de almacenamiento están reportedly 93.6% llenas. La UE busca reducir su dependencia del gas natural ruso al aumentar las importaciones de gas natural licuado (GNL) de los Estados Unidos y gas natural de Noruega.

15:21 Putin Acusa a Ucrania de Intentar Atacar Planta Nuclear Rusa

El presidente ruso Vladímir Putin acusa a Ucrania de intentar atacar la planta nuclear de Kursk. "El enemigo hizo un intento de atacar la planta nuclear anoche", dice el jefe del Kremlin sin presentar pruebas. "La Agencia Internacional de Energía Atómica ha sido informada", comparte Putin durante una reunión de gabinete transmitida por televisión. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) había advertido previamente sobre el posible impacto del combate en la planta nuclear y había instado a "todas las partes a ejercer la máxima restraint". Lea más sobre esto aquí.

14:21 Rusia: 115,000 Personas Evacuadas de Regiones Peligrosas

115,000 personas han sido evacuadas de regiones rusas peligrosas cerca de la frontera con Ucrania, según informó el vicepresidente Dmitri Medvédev. Actualmente, se está evaluando los daños a la agricultura y la industria debido a la ofensiva ucraniana, explica durante una reunión con el presidente Vladímir Putin y los principales representantes de la administración. "He convocado a todos ustedes para discutir los actuales desarrollos en las regiones fronterizas de Rusia", dice Putin al comienzo de la reunión.

14:00 Tusk: India Podría Jugar un Papel en la Mediación del Conflicto de Ucrania

15:40 Avance de Kursk Incierto

El canciller alemán Olaf Scholz espera que el avance ucraniano en Rusia sea una "operación espacial y temporalmente limitada". Sin embargo, según las observaciones de la corresponsal de ntv Nadja Kriewald, esto no es evidente en este momento. "Todo lo contrario", dice en su informe de situación actual desde Sumy en Ucrania oriental.

15:20 Aviones Rusos Destruidos en Ataque a Sawaslejka

Varios aviones rusos habrían sido destruidos en ataques ucranianos a la base aérea de Sawaslejka. El informador público Suspilne reporta esto, citando información de los servicios de inteligencia. Según esto, en un ataque del 16 de agosto, se destruyeron un interceptador supersónico MiG-31K y dos aviones de carga estratégicos Il-76, y aproximadamente cinco aviones, presumiblemente MiG-31K/I, resultaron dañados. En un ataque del 13 de agosto, se atacó un depósito de combustible y lubricante, y otro MiG-31K/I resultó dañado.

15:06 Servicios de Inteligencia Rusos Investigando a Periodistas de CNN

El servicio de seguridad interior ruso FSB ha iniciado procedimientos criminales contra varios periodistas extranjeros por informes en la región rusa de Kursk, donde el ejército ucraniano controla varios asentamientos. Se han abierto procedimientos contra un reportero de CNN y dos periodistas ucranianos por "cruzar ilegalmente la frontera estatal", dijo el FSB. Según el FSB, los periodistas habían realizado grabaciones de video en la ciudad de Sudzha, controlada por las tropas ucranianas. El servicio de inteligencia ha anunciado que emitirá pronto órdenes de arresto internacionales. Los tres periodistas enfrentan hasta cinco años de prisión en Rusia. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich pudo regresar a su país como parte de un canje de prisioneros después de ser sentenciado a 16 años en un campo de trabajo por supuesta espionaje. Lea más aquí.

12:34 Zelenskyy en la Región Fronteriza: "Fondo de Intercambio" Reabastecido

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visita la región fronteriza de Sumy en el nordeste de Ucrania, desde donde las tropas ucranianas avanzaron en Rusia hace más de dos semanas. Allí, se ha capturado otro lugar en la región de Kursk, informa Zelenskyy. También dice que el "fondo de intercambio" se ha reabastecido, refiriéndose a la captura de soldados rusos para un posible canje con ucranianos retenidos en cautiverio ruso. Zelenskyy enfatiza que desde la ofensiva de Kursk, los ataques en Sumy y el número de muertes civiles allí han disminuido. Publica un video en el que aparece con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Olexander Syrskyj, quien lo informó sobre el refuerzo de tropas en el este de Ucrania, donde Rusia sigue avanzando.

12:06 Sospecha de Espionaje: Informe de Presuntos Drones Rusos en Brunsbüttel

Se han avistado presuntos drones rusos sobre el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. Esto reporta el periódico "Bild". En los últimos días, se han visto drones volando a alta velocidad sobre la central nuclear desactivada y el terminal de GNL en Brunsbüttel, violando múltiples veces la zona de prohibición de vuelo. La Fiscalía Pública de Flensburg investiga por sospecha de espionaje con el objetivo de sabotaje. Internamente, un informe policial señala: "La zona de prohibición de vuelo fue violada repetidamente al sobrevolar la central nuclear". Se detectó un objeto enemigo, presuntamente un drone militar. Según "Bild", los drones estarían asignados a agentes rusos y podrían haber sido iniciados desde barcos civiles en el Mar del Norte. Lea más aquí.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv Advierte de Ataques en los Próximos Días

La Embajada de EE. UU. en Kyiv advierte sobre un mayor riesgo de ataques aéreos antes del Día de la Independencia de Ucrania el sábado. En los próximos días y durante el fin de semana, hay un mayor peligro de que Rusia ataque Ucrania con drones y misiles, dice la embajada en su sitio web. Ucrania celebra el 33º aniversario de su independencia de la Unión Soviética el 24 de agosto. Desde el inicio de la guerra en Ucrania hace dos años y medio, esta fiesta ha cobrado mayor importancia para los ucranianos. Recientemente, soldados ucranianos entraron inesperadamente en territorio ruso en la región fronteriza de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin calificó esto como una provocación y amenazó con una "respuesta adecuada".

Se desata un incendio en una instalación militar cerca de Marinovka en la provincia rusa del sur de Volgograd. Los locales cuentan con ruidos explosivos. Las autoridades locales atribuyen el incendio a un ataque de vehículos aéreos no tripulados ucranianos (UAV). No se reportan heridos.

10:41 Rusia Ahora Confiando en Refugios Portátiles en Kursk

10:10 Ucrania Comparte Pruebas de Avances en Kursk

La Ucrania informa sobre más de 40 incidentes de fuerzas rusas atacando el frente cerca de la ciudad de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron repelados. El presidente Zelenskyy promete reforzar a las tropas en la región. Además, Ucrania afirma que los avances en el distrito de Kursk continúan.

09:42 Rusia Informe UAVs en Varios Regiones

El ejército ruso alega haber repelido múltiples ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país. Según el gobernador de la región de Volgograd, Andrei Bocharov, "la mayoría de los UAVs fueron destruidos" cerca del pueblo de Marinovka. En el distrito fronterizo de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov reporta que "dos misiles ucranianos y un UAV fueron destruidos por la defensa aérea rusa". En la región del sur de Rostov, el gobernador Vasily Golubev dice que un ataque con cinco UAVs fue "detenido". También se informan UAVs neutralizados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Armas de Largo Alcance vs. Objetivos en Rusia: Kiev Busca Autorización de EE. UU.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne con una delegación bipartita de representantes de la Cámara de EE. UU. en Kiev. Según el ministerio en Kiev, el representante republicano Rob Wittman y el representante demócrata David Trone discuten la situación en el frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. "He destacado la necesidad de obtener la aprobación inmediata de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos en Rusia", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Actor de Star Wars Inicia Campaña

El actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots desminadores para Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan recaudar $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Los robots están destinados a neutralizar minas en lugares de difícil acceso, a una distancia segura de los operadores. "Uno de los peores atrocidades que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas", dijo Snyder. "He visitado áreas desocupadas cerca del frente donde la gente tiene que correr riesgos para ayudar a otros a regresar a sus granjas y hogares. Gracias a estos robots, las minas pueden ser neutralizadas y se pueden salvar vidas". La Ucrania está muy minada y su eliminación podría tardar décadas.

08:01 El Kremlin parece estar preparando a los rusos para una "nueva realidad"

El ataque ucraniano a Kursk plantea un desafío para la propaganda de Moscú. Si bien las regiones son remotas, una fuente vinculada al Kremlin le dijo al portal ruso independiente Meduza, con sede en Riga, "Pero incluso la incursión en territorio ruso y el control de pueblos es un nuevo y muy desagradable evento". Para aliviar la inquietud, que ha aumentado significativamente desde la invasión de Kursk, el Kremlin está attempting to prepare to the Russians for life in a "new reality" and a "new normality". The message is: The enemy has indeed entered Russian territory, it is on the verge of defeat - but the recapture of the territory will take time, and the Russians must be patient. In the meantime, the residents are encouraged to "turn the negativity and shock into a positive direction" - namely by collecting aid supplies for the Kursk region. In general, all officials interviewed by Meduza are confident that the fighting in the Kursk region could last several months. A government-linked source specifies that this estimate is "quite optimistic - if everything goes well".

here07:30 Gobernador ruso confirma incendio en instalación militar

Las autoridades rusas confirman informes de una instalación militar en la región rusa del sur de Volgograd en llamas después de un ataque con UAV ucraniano. El gobernador regional Andrei Bocharov anunció a través de Telegram que el UAV golpeó la instalación. No se informaron bajas. Bocharov no especificó qué instalación militar estaba involucrada. Sin embargo, explicó que el pueblo de Marinovka fue el objetivo del ataque, donde Rusia tiene una base aérea.

06:56 Ex-antiguo asesor de seguridad: Putin tenía un impacto hipnotizador en TrumpSegún el antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el presidente ruso Vladimir Putin tuvo un impacto sustancial en el antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se revela en el libro de McMaster "En guerra con nosotros mismos: mi servicio en la Casa Blanca de Trump", según informes del "Guardian". "Putin, un astuto exmiembro del KGB, explotó el ego y las inseguridades de Trump con halagos", dice McMaster. Putin describió a Trump como 'un individuo extraordinario, talentoso, indiscutiblemente así'. Ejerce una influencia hipnotizadora en Trump. McMaster, quien sirvió como asesor de seguridad de Trump durante aproximadamente un año, había advertido a Trump en ese momento: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Sugirió que Putin estaba confiado de que podía "jugar" con Trump y obtener una relajación de sanciones y una retirada barata de tropas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Alarma de incendio en base aérea rusa en Volgogrado

Se informaron explosiones durante la noche en la ciudad rusa de Kalach-on-Don en la región de Volgogrado. Varios canales de Telegram rusos atribuyen esto a un ataque con drones. Se dice que ha habido un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado está aproximadamente a 900 kilómetros al sureste de Moscú. El objetivo fue probablemente la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach-on-Don. Los testigos en la zona informaron haber oído de seis a diez explosiones fuertes, acompañadas del sonido distintivo de drones, según Telegram.

05:44 Klingbeil: Alemania proporcionará fondos adicionales si la ayuda a Ucrania de los activos rusos congelados falla

El líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido más apoyo a Ucrania. Si la distribución planeada de miles de millones en activos rusos congelados a Ucrania no se materializa, Alemania aportará fondos adicionales, dijo en un podcast con el codirector del "Bild" Paul Ronzheimer. "No podemos llegar a un punto en el que digamos: 'Ahora no hay más dinero para Ucrania'", dijo Klingbeil. "En ese caso, estamos obligados a buscar financiación en Alemania. Tenemos una responsabilidad hacia Ucrania y encontraremos soluciones".

04:27 Ucrania comenta sobre ataques con drones en Rusia

El servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha comentado sobre los objetivos de los ataques con drones en Rusia durante la noche. Estaban dirigidos al aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, informó el jefe de HUR, Kyrylo Budanow, en la publicación de noticias militares "The War Zone". Alrededor de 50 drones estuvieron involucrados. Se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas informaron haber derribado 45 drones sobre territorio ruso por la mañana.

03:09 Rusia prepara chalecos antibalas y cascos para trabajadores de las urnas en Kursk para las próximas elecciones

Para las elecciones regionales anticipadas en la disputada región rusa de Kursk, Rusia tiene la intención de equipar a los trabajadores de las urnas con chalecos antibalas y cascos. También se instalarán estaciones de votación adicionales en otras áreas del país para personas que han huido de la región, dijo Tatyana Malakhova, presidenta de la comisión electoral regional, según agencias de noticias rusas. La región está actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas en varias regiones de Rusia del 6 al 8 de septiembre. Se permite que la votación comience temprano en regiones fronterizas, incluidas Kursk, Belgorod y Bryansk.

01:34 Fico acusa a las democracias occidentales de ejercer "presión de opinión" en la política exteriorEl primer ministro eslovaco Robert Fico se queja de sentirse presionado por "presión de opinión" en las democracias occidentales. Afirma que aquellos que se desvían del consenso en cuestiones clave de política exterior son "arbitrariamente presionados y amenazados con aislamiento" por las democracias occidentales. En un comunicado publicado en el aniversario de la invasión de Moscú en 1968, Fico compara la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia con lo que él ve como "presión de opinión" existente en Europa actual. Fico se opone a la ayuda militar de la UE para Ucrania y ha enfrentado acusaciones de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Ucrania informa de 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un díaUcrania informes de 46 ataques rusos a lo largo del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este del país a lo largo del día. De estos, 44 fueron repelidos, informó el Estado Mayor. A las 9 p. m. CET, la lucha sigue en curso en los otros dos segmentos. 238 soldados rusos resultaron muertos o heridos en los enfrentamientos. No se proporciona información sobre las pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha respondido.

23:09 Rusia: incursion Ukrainian en Bryansk repelidaRusia afirm que ha frustrado una incursión de "saboteadores" ucranianos en la región rusa de Bryansk, que limita con Kursk. La incursión del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue detenida por fuerzas de la agencia de inteligencia rusa FSB y unidades del ejército ruso, según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz. "El enemigo fue atacado por fuego", añadió. La situación ahora "está bajo control".

22:15 Zelensky: Ucrania espera asignación rápida de miles de millones prometidosEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresa su esperanza de que se acelere la distribución de miles de millones en ayuda prometidos por el Occidente. Estos fondos son en parte procedentes de los activos estatales rusos confiscados. Aunque han surgido numerosas declaraciones políticas de los socios de Ucrania, se esperan más, enfatiza Zelensky en su mensaje en video vespertino. "Lo que necesitamos, sin embargo, es un sistema funcional". Ucrania depende de los ingresos de los activos rusos congelados para hacer frente a la agresión rusa. "Las conversaciones sobre esto han durado demasiado tiempo y ahora necesitamos acciones decididas". En su cumbre de junio, los países del G7 respaldaron la nueva asistencia financiera para Kiev, con un préstamo de 50 mil millones de dólares pendiente de los ingresos por intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia las sólidas relaciones comerciales con ChinaEl presidente ruso, Vladimir Putin, elogia la floreciente colaboración con China. "Nuestras relaciones comerciales están experimentando un progreso significativo (...). El enfoque de ambos gobiernos en la interacción comercial y económica está dando resultados", explica Putin durante una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Kremlin. China y Rusia comparten "amplios planes y initiatives conjuntos en los sectores económico y humanitario", continúa Putin. Li declara que las relaciones chino-rusas están en un "pico sin precedentes", según el Kremlin. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la alianza estratégica entre Rusia y China se ha fortalecido, con China sirviendo como un socio comercial crucial para Rusia bajo las sanciones occidentales.

21:20 Solicitud rechazada: el antiguo deputy ministro de Defensa de Rusia remain en prisiónEl antiguo deputy ministro de Defensa de Rusia, Dmitri Bulgakov, bajo investigación por corrupción, permanecerá encarcelado. Su solicitud de arresto domiciliario bajo supervisión estricta y su apelación contra su detención han sido rechazadas, según informó la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov estaba a cargo de la adquisición de materiales militares antes de su despido. El tribunal de Moscú también ordenó la detención de dos presuntos asociados de Bulgakov. Su empresa supuestamente obtuvo nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, causando daños de alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros).

21:00 Ucrania refuerza unidades en PokrovskEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anuncia que Ucrania está reforzando sus tropas en la zona disputada de Pokrovsk en el este de Ucrania. Hizo este anuncio durante un discurso televisado, señalando los planes rusos en la región. Mientras tanto, la ofensiva de Ucrania en la óblast rusa de Kursk se está expandiendo, según Zelensky. Algunas áreas están actualmente bajo control ucraniano, aunque no proporcionó más información.

20:41 Después del decreto: varios ucranianos en Hungría enfrentan desalojo de refugiosDespués de la implementación de un decreto en Hungría que niega el estatuto de refugiado general a los refugiados ucranianos, muchos ucranianos que viven allí corren el riesgo de perder sus refugios. Los refugios privados para refugiados han comenzado a expulsar a ucranianos, según informó Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental de Ucrania de Transcarpacia con una importante minoría húngara, fueron solicitados para dejar una posada bajo supervisión policial.

