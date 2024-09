¿Qué motiva a los gobiernos a involucrarse en el proceso de construcción de cruceros de lujo?

Como la "joya industrial principal", el Canciller Federal Olaf Scholz etiquetó la Meyer Werft durante su anuncio del rescate estatal de mil millones de dólares para la empresa a finales de agosto, ubicada en Papenburg, Baja Sajonia. Ahora, los contratos han sido finalizados. Sin embargo, uno puede preguntarse, ¿por qué el gobierno federal y el estado de Baja Sajonia están invirtiendo pesadamente en la construcción de cruceros de lujo en la Meyer Werft? Aquí hay un desglose:

¿Qué es la Meyer Werft?

Con más de 200 años de historia, la Meyer Werft es actualmente un líder en la fabricación de cruceros y se considera uno de los astilleros más grandes y modernos del mundo, según el Ministro Federal de Economía de Alemania, Robert Habeck. Otros sectores, como la investigación y los barcos especializados, también están incluidos en su cartera. Con alrededor de 7,000 empleados trabajando para el grupo Meyer, además de su sitio principal en Papenburg, hay astilleros en Rostock y Turku, Finlandia. La economía del astillero depende en gran medida de miles de empleos relacionados.

Un inconveniente del astillero es su ubicación peculiar, a 40 kilómetros del Mar del Norte. El traslado de los barcos a lo largo del estrecho Ems es impresionante pero limitado por restricciones de longitud y ancho. Por lo tanto, los cruceros más grandes se construyen en la Meyer Werft de Turku. Mientras tanto, el astillero Neptun de Rostock suministra y construye cruceros fluviales.

¿Por qué la empresa está luchando?

A pesar de una abundancia de pedidos, la Meyer Werft lucha con las secuelas de la pandemia de COVID-19 y los costos creciente debido a la guerra de Ucrania. Algunos contratos para cruceros se aseguraron antes de la pandemia, sin clauses para ajustar los precios a los gastos de energía y materias primas en aumento. Además, algunos bancos se han vuelto más cautelosos al proporcionar préstamos para barcos. Los astilleros suelen recibir alrededor del 80% del precio de compra al momento de la entrega. Responsables de financiar la construcción, los astilleros deben cubrir la cantidad restante con préstamos, lo que deja a la Meyer Werft necesitando casi 2.8 mil millones de euros para cubrir los costos de construcción de barcos para finales de 2027.

¿Por qué el estado interviene en Meyer?

El objetivo principal de la ayuda estatal es preservar los miles de empleos en el astillero y sus proveedores. También hay una intención de apoyar la economía marinera y mantener la experiencia alemana en la construcción naval. El gobierno federal está persiguiendo intereses estratégicos con la intervención en la crisis al emplear las instalaciones del astillero para la construcción naval en tiempos de tensión geopolítica.

¿Los cruceros son perjudiciales para el medio ambiente?

Al firmar los contratos, la líder del Partido Verde de Baja Sajonia, Anne Kura, reveló su postura: "No me gusta demasiado un crucero. Prefiero ir de senderismo". A pesar de las preocupaciones ambientales, la industria de la construcción naval tiene que hacer progresos en el ámbito de la sostenibilidad y las emisiones de carbono. Sin embargo, Kura cree que la Meyer Werft ha demostrado sus capacidades innovadoras al construir los barcos más avanzados del mundo, y las expectativas para futuros avances son altas. Kura apoya la intervención estatal, viéndola como una oportunidad primordial.

El Ministro de Economía Habeck también destacó que el astillero podría contribuir a la transición energética al construir plataformas convertidoras, que permiten la transmisión de energía eólica generada en el mar a tierra. Por lo tanto, el Partido Verde está respaldando el rescate del astillero tanto en el gobierno federal como en el estatal.

¿Qué medidas está adoptando el estado para ayudar al astillero?

El gobierno federal y Baja Sajonia están adquiriendo colectivamente aproximadamente el 80% de las acciones por 400 millones de euros. Además, están ofreciendo garantías de aproximadamente un mil millones de euros cada uno para asegurar préstamos bancarios.

¿Meyer seguirá siendo una empresa propiedad del estado?

Los oficiales alemanes y de Baja Sajonia han reiterado que el objetivo final no es permanecer involucrados a largo plazo. En cambio, el objetivo es transferir la propiedad a entidades privadas una vez que expire un cierto período, según el Primer Ministro de Baja Sajonia, Stephan Weil. Sin embargo, el plazo de retiro del estado sigue siendo incierto: "Ya sea en 2027, 28, 29 o cuando sea, no puedo decir. Depende de las circunstancias adecuadas". El Canciller Scholz también comentó sobre el papel limitado del gobierno federal y estatal: "Estamos invirtiendo por un cierto período, no para permanecer socios para siempre, sino para establecer una sólida base para un futuro próspero en una base económica privada".

¿Qué cambios podemos esperar en el astillero?

La estrategia de recuperación de la empresa incluye una reducción de 340 empleos. Si bien no se planean despidos operativos de inmediato, hay un programa voluntario en vigor hasta marzo de 2025. En última instancia, los detalles de los recortes de empleo aún deben concretarse.

Estructuralmente, el astillero se administrará en el futuro como una corporación con un consejo de supervisión y un comité de empresa del grupo. Durante las negociaciones sobre la ayuda, el estado de Baja Sajonia insistió en trasladar la sede de la empresa desde Luxemburgo a Alemania. Sin embargo, quedan preguntas sin respuesta, por ejemplo, la identidad de los miembros del consejo de supervisión y la cooperación detallada con el astillero finlandés.

¿Cuál es la perspectiva para la economía del astillero?

Los tomadores de decisiones en el gobierno federal y estatal esperan que el astillero se recupere en unos pocos años. Citando la demanda de cruceros de lujo como evidencia, la Meyer Werft Recently ha sellado su mayor pedido de la historia con cuatro barcos para Disney Cruise Line. Según el Ministro de Economía de Baja Sajonia, Olaf Lies, la Meyer Werft no generará beneficios hasta 2028, según un estudio.

Sin embargo, el economista Marcel Fratzscher expresó sus preocupaciones sobre la incapacidad de la empresa para encontrar un inversor privado. "Esta situación esencialmente significa que la empresa puede no ser financieramente estable a largo plazo", expresó el director del Instituto Alemán de Investigación Económica a NDR en agosto.

A pesar de la inversión significativa del gobierno federal y Baja Sajonia, surgen preguntas sobre la justificación de construir cruceros de lujo en el astillero Meyer Werft. A pesar de los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19 y los costos creciente debido a la guerra de Ucrania, la economía del astillero depende en gran medida de miles de empleos relacionados y su posición líder en la industria mundial de construcción naval.

