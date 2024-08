¿Qué llevó al hundimiento del superyat Bayesian?

La semana desafortunada comenzó con la pérdida de siete vidas cuando el lujoso yate "Bayesian" se sumergió en el mar Mediterráneo cerca de Sicilia. El empresario británico de la tecnología de alto perfil, Mike Lynch, su hija Hannah, acompañantes y asociados comerciales estaban a bordo durante esta excursión en yate que se convirtió en una tragedia. La incógnita rodea las circunstancias que llevaron al hundimiento de uno de los barcos de vela más avanzados del mundo.

Esta salida estaba destinada a ser una gran celebración, pero en su lugar se convirtió en un viaje desgarrador para Peter Lynch. La muerte llamó a su puerta cuando este desastre se desarrolló durante una tormenta repentina en el "Bayesian", ubicado cerca de Sicilia. A los investigadores les resulta desconcertante la secuencia exacta de eventos que llevaron al hundimiento de un barco tan avanzado.

La tormenta golpeó el domingo por la mañana alrededor de las 3:50 AM, y el "Bayesian" estaba cerca del "Sir Robert Baden Powell", con el capitán alemán Karsten Börner al mando. La tormenta fue tan intensa que Börner tuvo que llevar el motor del yate de vela al máximo para mantener el equilibrio, incluso aunque ya estaba anclado. En una entrevista con ntv, Börner describió la escena caótica: "Se estaba gestando una tormenta y estábamos ocupados. El 'Bayesian' estaba detrás de nosotros y ocasionalmente mirábamos para asegurarnos de no acercarnos demasiado. En un momento dado, miramos a nuestro alrededor y el yate había desaparecido, dejándonos preguntándonos adónde había ido."

Siete almas se sumergieron en las profundidades

El "Bayesian" ancló cerca de Porticello, un pequeño pueblo de pescadores al este de Palermo, la noche anterior. Las imágenes de una cámara de seguridad en la orilla mostraron la rápida inmersión del yate, a unos 700 metros del puerto de Porticello. En apenas un minuto o dos, el barco desapareció bajo las olas y el mástil de 75 metros se fracturó.

Pescadores de la zona iniciaron un intento de rescate unos veinte minutos después, instados por la autoridad portuaria para aquellos que no pudieron escapar a un bote salvavidas. Sin embargo, la búsqueda solo dio como resultado escombros, muebles y uno de los cuatro componentes del radar del yate. Los cuerpos recuperados fueron los de las siete personas que murieron, descubiertos varios días después en los restos del "Bayesian" - ubicado a 50 metros debajo del mar Mediterráneo.

En las horas siguientes al desastre, Börner inicialmente creyó que el "Bayesian" simplemente había partido. Sin embargo, el primer oficial insistió en que el yate se había hundido. Con la pantalla del radar sin rastro del yate, la escena cambió cuando un invitado a bordo del barco de Börner vio una bengala roja en el agua.

Börner y su timonel entonces navegaron hacia la fuente, dejando atrás el caos de la tormenta. Recuperaron escombros interrumpidos por la aparición de un bote salvavidas con 15 ocupantes inmóviles. Börner habló con ntv sobre el rescate: "Lograron escapar del barco cuando se infló el bote salvavidas. Una vez que estuvieron a bordo, los tomamos bajo nuestro cuidado."

"Ins sinkable, si..."

¿Por qué uno de los barcos de vela más avanzados del mundo se hundió tan rápidamente? Perini, el fabricante italiano de yates de lujo, construyó y renovó el "Bayesian" en 2020. Giovanni Costantino, CEO del grupo italiano Sea Group, dueño de Perini, describió el "Bayesian" al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" como "uno de los barcos más seguros del mundo" y "ins sinkable, si no hay errores graves o fugas".

Costantino ya tiene una teoría sobre la secuencia más probable de eventos del desastre: el equipo de investigación de Perini concluyó que a las 3:50 AM, con el viento aumentando, el barco estaba anclado pero a un ángulo de 90 grados con respecto al viento. Según Costantino, esta fue la peor posición posible. El viento ejerció presión sobre el lado izquierdo del barco, lo que lo hizo inclinarse aún más hasta que comenzó a entrar agua. Costantino informó que la tripulación dejó las puertas abiertas a pesar de las malas condiciones climáticas, pero la tripulación niega estas afirmaciones.

Es definitivo que el "Bayesian" finalmente se soltó del ancla. El yate giró aproximadamente 360 grados antes de derivar hasta el lugar donde finalmente se hundió. El mástil estaba erguido en ese momento, pero luego las luces se atenuaron. Finalmente, el mástil se rompió bajo la furia del viento, se hizo añicos y selló el destino del "Bayesian".

Un embudo de agua catastrófico hundió al "Bayesian"

El arquitecto naval David Cannell le dijo al canal de televisión británico "Sky News" que incidentes como este nunca habían ocurrido en el Mediterráneo con un barco del tamaño del "Bayesian". "Un yate de esta categoría está diseñado para soportar y navegar por condiciones difíciles en los océanos".

Es desconcertante por qué el capitán experimentado y su tripulación aparentemente no anticiparon la tormenta inminente. Un embudo de agua, esencialmente un tornado sobre el mar, de alrededor de 2 a 3 metros de ancho, es un sospechoso plausible en el vuelco catastrófico. Estos eventos climáticos no son infrecuentes en el mar Mediterráneo durante el verano tardío en Italia. Hasta ahora, los registros muestran que el embudo de agua solo duró dos minutos. En ese corto espacio de tiempo, el barco se hundió, desapareciendo del radar a las 4:06 AM.

Sin embargo, Constantino cree que el fenómeno natural no debería haber llevado al hundimiento del yate. La tripulación debería haber asegurado todos los espacios abiertos, reunido a todos los pasajeros en un punto designado, izado la cadena del ancla, bajado el quilla y girado la proa contra el viento. Estas son tareas básicas, según el constructor del barco. Si se hubieran tomado estas medidas, el yate podría haber continuado su viaje como de costumbre por la mañana.

La quilla extendida podría haber estabilizado el barco durante el mal tiempo, impidiendo un balanceo excesivo hacia un lado. El experto Cannell está de acuerdo con esta teoría, considerándola probable como causa del incidente. "Si la quilla estaba levantada y la fuerza del viento era brutalmente intensa en el mástil, los parámetros de estabilidad podrían haber superado debido a la falta de contrapeso cuando la quilla está levantada. Possiblemente, el barco se inclinó casi 90 grados por esta razón", sugiere Cannell.

Matthew Schank, jefe del Consejo de Búsqueda y Rescate Marítimo, también comparte la opinión de Cannell. "Establecer si la quilla estaba extendida o recogida es crucial", subraya en "Sky News". "Si la quilla estaba elevada, podría haber afectado significativamente la capacidad del barco para mantenerse derecho durante la tormenta".

Las autoridades británicas han enviado a cuatro investigadores a Sicilia, ya que el yate navegaba bajo la bandera británica. Su objetivo es aclarar el accidente, dejando piedra sin remover.

Las investigaciones por parte de la Oficina del Fiscal del Estado en Sicilia también están en curso. Las autoridades italianas están centrando su atención, entre otros aspectos, en las acciones del capitán regarding la quilla antes de que el barco se inundara con agua. Una quilla levantada en el sitio de anclaje podría explicar por qué el enorme yate de vela se sumergió en solo 60 segundos. El capitán del "Bayesian", que logró sobrevivir al desastre, está siendo investigado por homicidio negligente y naufragio.

La Unión Europea expresó sus condolencias por la pérdida trágica de vidas y solicitó una investigación sobre el incidente. Las autoridades de la Unión Europea luego se unieron a las autoridades británicas e italianas para examinar todos los aspectos del incidente.

Dado el avanzado equipo a bordo del "Bayesian", también se invitó a expertos de la agencia de seguridad marítima de la Unión Europea para proporcionar sus perspectivas y recomendaciones para medidas preventivas en el futuro.

