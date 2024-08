¿Qué le pasará a Christoph Kramer ahora?

Christoph Kramer puede hacer mucho, hace mucho y hace la mayoría de las cosas muy bien. Sin embargo, su actividad principal en el campo de fútbol ya no se recomienda. Kramer, de cierta manera, está en camino de convertirse en un profesional del fútbol a tiempo parcial.

Ningún experto de televisión en el Campeonato Europeo de Fútbol recibió tanta alabanza de los críticos como Christoph Kramer. El campeón del Mundial de 2014 sabe cómo conquistarse al público. Kramer casi siempre acierta, ofreciendo la mezcla perfecta de análisis detallado y entretenimiento. No es de extrañar que Kramer también traiga esta combinación de análisis perspicaz y un toque de humor al podcast "Copa TS". En el formato del moderador de ZDF Tommi Schmitt, con quien Kramer ha sido amigo durante algún tiempo, el campeón del mundo de fútbol aparece regularmente. Kramer forma parte del elenco habitual.

Lo mismo aplica para la Baller League, una liga de fútbol de influencers de YouTube que busca atraer a los espectadores que encuentran un partido de fútbol de 90 minutos demasiado largo y aburrido. En la Baller League, Kramer incluso ha llegado a ser uno de los entrenadores de equipo.

Pero no se detiene en la televisión, los podcasts y la Baller League. Kramer incluso se ha convertido en autor publicado. El de 33 años ha escrito una especie de novela de formación, que el renombrado editor Kiepenheuer y Witsch ha anunciado para la primavera de 2025. "No tiene nada que ver con el fútbol. Es sobre amor, sobre decepción, sobre crecer", anunció Kramer durante la Eurocopa en el podcast de Bild "Phrasemakers". "Cada palabra es autoescrita, me senté en mi escritorio todas las noches durante dos o tres horas durante un año. Me dio una cantidad insólita de alegría, me dio mucho en un momento no fácil", dijo Kramer.

Kramer no entró en detalles sobre por qué ese momento fue "no fácil". Hecho es: su estrella deportiva ha disminuido en los últimos años, y la ocupación principal de Christoph Kramer, la profesión de futbolista, ha pasado a un segundo plano al menos en la percepción pública. Algunos podrían preguntarse: ¿Cómo lo hace? ¿Cómo manages Christoph Kramer todas sus actividades? Profesional de fútbol, autor, experto en televisión, podcaster, entrenador de la Baller League. Christoph Kramer es desde hace tiempo el hombre para todo de fútbol alemán y probablemente el único profesional a tiempo parcial de la Bundesliga de facto.

De hecho, Kramer sigue empleado como profesional de la Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, el final del tiempo de Kramer en el Rin inferior solo es cuestión de tiempo. Ambos lados han estado negociando infructuosamente sobre una disolución de contrato durante meses.

En su Borussia, Kramer hizo un regreso en la temporada 2022/23 bajo el entonces entrenador Daniel Farke. Porque el natives de Solingen realizó bien, Kramer y Borussia extendieron su contrato en dos años más en 2023. Mirando hacia atrás, sin embargo, solo Kramer se benefició de esto, no el club. Bajo el sucesor de Farke, Gerardo Seoane, Kramer no pudo poner un pie en el suelo. En toda la última temporada, Kramer solo empezó una vez.

En la segunda mitad de la temporada, el mediocampista desapareció de repente. Borussia comunicó vagamente sobre por qué Kramer no estaba listo para jugar o entrenar durante semanas. Solo Kramer reveló el secreto después de que terminó la temporada, sorprendentemente en el podcast "Copa TS". "Tuve una infección pulmonar realmente, realmente mala", informó Kramer. "Solo caminando de la cama a la cocina, tenía que tomar un descanso de diez minutos, fue intenso. También tuve fiebre durante ocho o nueve días. Realmente me dejó fuera de combate".

El futuro parece completamente abierto

En el verano, Kramer buscó una conversación con el entrenador Seoane y el director deportivo Roland Virkus para evaluar sus posibilidades para la temporada venidera. El veredicto no fue sorprendente: Kramer no tiene posibilidades, el mediocampo de Borussia está bien abastecido tanto cuantitativa como cualitativamente.

Kramer ya no juega un papel en los planes, pero aún tiene un contrato hasta 2025 con un salario estimado anual de alrededor de tres millones de euros. Gladbach quiere deshacerse de él. Kramer tiene todo el derecho de insistir en su contrato válido. Sin embargo, los informes aumentan de que las negociaciones estancadas están llegando a su fin y Kramer recibirá un paquete de indemnización a cambio de ser eliminado de la nómina antes del final del período de traspasos a finales de agosto.

No está claro si y cómo la carrera de fútbol de Kramer continuará. Es posible que se retire. Igualmente probable es que continúe su carrera durante unos pocos años más, jugando para un club más pequeño con un salario más bajo. Una cosa es cierta: Christoph Kramer seguirá siendo omnipresente y sin duda tendrá mucho éxito en la vida. Solo no principalmente como futbolista profesional.

