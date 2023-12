¿Qué le espera a Serena Williams tras su valiente eliminación en primera ronda de Wimbledon?

Su regreso a un Grand Slam en Wimbledon el martes, en un duelo de tres horas y 11 minutos con la francesa Harmony Tan, fue teatral y apasionante, pero al final acabó en derrota.

En el partido más largo del cuadro individual femenino hasta la fecha, Tan, número 115 del mundo y que hacía su primera aparición en Wimbledon, por no hablar del escenario principal de la Pista Central, aguantó los nervios en el super tie break decisivo para ganar 7-5 1-6 7-6 (10-7).

Está claro que no fue la actuación más brillante de la ilustre carrera de Williams, ni lo iba a ser nunca dado su tiempo alejada del deporte.

Pero cuando el techo se cerró y las luces se encendieron en la Pista Central -una escena que provocó los oohs y ahs de los espectadores- las dos jugadoras ofrecieron un espectáculo que desbordó dramatismo.

Al final, fue Tan la que se coló en la fiesta del regreso de Williams, en varias ocasiones con golpes que se ganaron incluso los aplausos de su rival al otro lado de la red.

"Para ser mi primer Wimbledon, es increíble. Guau", dijo Tan, sin palabras, en su entrevista en la pista.

Pocos asistentes podían estar en desacuerdo.

En cuanto a Williams, que cumplió 40 años el pasado mes de septiembre, se niega a renunciar a su 24º título de Grand Slam, un récord, cinco años después de conseguir el último en el Abierto de Australia.

"Quién sabe dónde apareceré", declaró a la prensa cuando se le preguntó por su futuro, sugiriendo incluso que podría participar en el Abierto de Estados Unidos este mismo año.

"El US Open es el primer Grand Slam que gano y siempre es algo muy especial", añadió Williams. "La primera vez siempre es especial. Definitivamente hay mucha motivación para mejorar y jugar en casa".

El regreso de Williams a Wimbledon era de esperar, y le llevó tiempo encontrar algo de ritmo contra Tan. Antes del martes, su única salida competitiva en el último año habían sido dos partidos de dobles en Eastbourne la semana pasada.

Tan sufrió una rotura en el primer juego, pero en el cuarto ya había empezado a encontrar el ritmo, con golpes de fondo más limpios, y devolvió el golpe con una doble rotura del saque de Tan.

El primer set, sin embargo, resultó ser indicativo del partido en su conjunto: justo cuando Williams parecía tener la sartén por el mango, Tan volvía a la carga.

Así ocurrió en múltiples ocasiones en el último set, cuando Williams se puso dos veces por delante en el marcador y luego se adelantó en el super tie break decisivo, sólo para que Tan ganara 10 de los 13 puntos siguientes y se adjudicara la mayor victoria de su carrera.

El partido del martes fue un claro contraste de estilos. El ataque de Williams fue irregular, con 61 golpes ganadores -una mezcla de golpes de fondo y voleas de drive- intercalados con 54 errores no forzados.

Tan, por su parte, fue más conservadora y confió mucho en su slice para mover a Williams por la pista, una táctica que la estadounidense admitió más tarde que la había pillado por sorpresa.

"Creo que podría haber jugado contra cualquiera, probablemente el resultado habría sido diferente", declaró. "Sabía que había mucho slice, pero no tanto en la derecha. Tuve que intentar encontrar mi ritmo. Ya sabes, la retrospectiva es 20/20".

Lo positivo para Williams, que se retiró contra Aliaksandra Sasnovich en la primera ronda de Wimbledon del año pasado tras resbalar y lesionarse la pierna, fue que su cuerpo aguantó bien contra Tan.

"Físicamente estaba bien", añadió. "En los dos últimos puntos empecé a notarlo. Pero me muevo bien, recupero muchas pelotas. Me muevo bien en los entrenamientos.

"Eso no me sorprendió porque sabía que lo estaba haciendo así de bien. No he entrenado para un partido de tres horas. Supongo que ahí es donde me equivoqué".

Antes de Wimbledon, Williams reflexionó sobre cómo el tenis ya no es su único objetivo en la vida. Fuera de la pista, la maternidad, su empresa de capital riesgo y el estreno de la película King Richard, que ayudó a producir, han ocupado su tiempo.

"Ha sido totalmente diferente, sinceramente. Una parte de mí siente que esa es un poco más mi vida ahora que los torneos", dijo la semana pasada.

Pero eso no quiere decir que Williams esté totalmente preparada para decir adiós al tenis, aunque siga sin decidir cuándo y dónde será su próxima aparición.

En todo caso, la derrota ante Tan ha hecho que el fuego del tenis arda con más fuerza.

"Definitivamente me dan ganas de ir a las pistas de entrenamiento", dijo, "porque cuando no estás jugando mal y estás tan cerca... en realidad es como, 'Vale, Serena, puedes hacerlo si quieres'".

Fuente: edition.cnn.com