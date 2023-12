Lo más destacado

¿Qué le compras a un campeón del mundo de F1 por Navidad?

Rosberg espera pequeños regalos bajo el árbol

Andretti Nada mejor que el trofeo del título

Stewart La salud es lo primero de la lista

Tras conseguir el premio más prestigioso del automovilismo, Nico Rosberg, ganador en 2016 , dice que lo más importante son las pequeñas cosas.

Elpiloto de Mercedes abandonó la F1 cinco días después de ganar su primer título para pasar más tiempo con su mujer Vivian y su hija Alaia, de un año.

"Es fácil hacerme feliz con una pequeña cosa", dijo Rosberg a la CNN. "Pequeños regalos bonitos y atentos. No hay nada mejor que el toque personal.

"¿Qué me gustaría? Sólo una bonita foto de los tres juntos. Eso sería increíble".

Calcetines, relojes y puros

Mario Andretti, el último estadounidense que ganó el título de F1 en 1978, admite que los pilotos campeones son difíciles de comprar porque ahora tienen todo lo que quieren.

"No sé qué podrías comprar que fuera comparable al trofeo que recibes", dijo Andretti a la CNN. "Así que supongo que podrías comprar algunos puros".

Jackie Stewart, tres veces campeón del mundo de F1, reflexionó: "¿Qué le das a alguien que más o menos lo tiene todo? Los deportistas de élite están mimados en muchos sentidos; tienen acceso y privilegios.

"Pero, ¿qué queremos nosotros por Navidad? Queremos salud y un reloj nuevo".

En el otro extremo del espectro profesional, el debutante británico Jolyon Palmer ya ha recibido su regalo ideal: una segunda temporada pilotando para Renault en 2017.

"No nos decepciona demasiado si no recibimos el regalo exacto que esperamos, ya que conducimos coches de Fórmula 1 y vivimos el sueño", dice el piloto de 25 años. "Aunque unos calcetines serían poco creativos".

Hacer acopio de regalos

La familia siempre ha sido un motor para Rosberg, que siguió las huellas de su padre Keke al ganar el campeonato del mundo de F1. Se trata de la segunda pareja de padre e hijo que gana la corona, tras el fallecido Graham Hill y su hijo Damon.

A pesar de centrarse este año en una intensa lucha por el título con su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, Rosberg revela que aún tuvo tiempo de hacer acopio de regalos de Navidad para su familia.

"He acumulado un poco de reserva porque odio no tener nada", dice el piloto de 31 años. "No tener nada a 12 horas de Navidad es horrible.

"Lo he pasado tantas veces que no quiero volver a tenerlo. Si realmente lo necesito, saco algo de la reserva. Son regalos muy chulos".

¿Cuál es el mejor regalo que le ha comprado a su novio de toda la vida?

"Debe ser un reloj para nuestra boda con un grabado en la parte de atrás", revela Rosberg, que se casó en Mónaco en 2014.

Opina en nuestra página de Facebook

¿Habrá también un regalo bajo el árbol para su rival Hamilton?

"Solo le hago un regalo de Navidad a mis amigos cercanos o a mi familia", dice Rosberg. "No estamos tan unidos en este momento, obviamente, pero tal vez una tarjeta de Navidad. Le he enviado tarjetas en años anteriores".

Preguntado sobre si tiene planes de quedar para cenar con su vecino de Mónaco, Hamilton, añade: "No veo por qué no. Fuimos mejores amigos en su día y ahora tenemos esta cosa competitiva que se va".

"Ya veremos, quizá algún día".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com