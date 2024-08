¿Qué hay a favor y en contra de invertir en nuevas empresas?

Las inversiones en startups conllevan un alto riesgo. "Al principio me aterrorizaba", admite Diana zur Loewen. La razón por la que aún eligió el camino de un inversor, lo explica la joven de 29 años en el podcast de ntv "Startup - Ahora, hablemos claro".

Muchos la conocen como influencer, pero Diana zur Loewen lleva varios años invirtiendo en startups. Empezó hace seis años con su primera inversión, en ese momento con poco conocimiento de la escena de startups. Eso ha cambiado y ha profesionalizado sus inversiones: en 2020, fundó su propia holdings, que tiene varias startups en su cartera.

Una de ellas es la compañía de moda Saint Sass, que cuenta con brillantes body, medias llamativas y lencería. Durante una visita, Diana zur Loewen examina todo y da su retroalimentación: "Creo que es crucial siempre conocer a los fundadores en persona. Es casi como un matrimonio. Trabajas juntos durante mucho tiempo, en los buenos y malos momentos, y es importante dar retroalimentación. También hago mucho en redes sociales, así que puedo ayudar allí. Invertí en Saint Sass porque era una clienta antes y realmente me encantan los productos. Es muy emocionante estar directamente involucrada en el desarrollo".

Los fundadores también están contentos con su inversora, a quien eligieron por una razón. "Diana entró con una inversión de cinco cifras y trajo el paquete perfecto", dice Larissa Schmid. "Por un lado, tiene esta experiencia en redes sociales, y por otro, su red. Ambos nos aportan mucho y es una combinación perfecta".

Alto riesgo

Sin embargo, las inversiones en startups conllevan un alto riesgo, por lo que la joven de 29 años aconseja a sus seguidores que no la imiten. "Sabía que sería hermoso apoyar a jóvenes con mis medios financieros y cambiar las cosas", dice la inversora. "Pero me aterrorizaba al principio. No puedes decir simplemente 'saco mi dinero' como en la bolsa de valores. Tienes que esperar ciertos escenarios".

Saidi Sulilatu está de acuerdo: "En la mayoría de los casos, no es una buena idea que personas privadas inviertan en startups porque el riesgo es muy alto en relación con la rentabilidad prometida", advierte el director editorial de Finanztip. "Puede llegar hasta la pérdida total. Por lo tanto, como persona privada, solo debería invertir en startups con dinero que pueda prescindir completamente".

En el podcast de ntv "Startup - Ahora, hablemos claro", Diana zur Loewen revela por qué eligió el camino de un inversor. Explica por qué prefiere invertir en fundadores en lugar de en moda o vacaciones caras, cómo lidia con la crítica sobre su persona, a qué presta atención en sus inversiones y qué son los absolutos "noes" en el proceso de inversión para ella.

