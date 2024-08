¿Qué hacer con su 401 (k) en un mercado altamente volátil

También indeseable: Las expectativas de que la volatilidad continuará en el futuro previsible. Los estrategas de inversión de la firma de asesoramiento de inversión para el retiro TIAA esperan que dure al menos hasta las elecciones presidenciales, dijo Doug Ornstein, director del equipo de gestión dewealth de TIAA. Eso se debe a la incertidumbre alrededor del resultado de las elecciones presidenciales, la preocupación por las tasas de interés y los factores económicos como losClaims de desempleo, así como los riesgos geopolíticos.

Pero si estás invirtiendo en un 401(k), los dramas del mercado diario no son una razón para tomar medidas dramáticas con tu cartera. No solo los días a la baja y los períodos de volatilidad son normales, sino que también pueden crear oportunidades de compra para los administradores de los fondos en los que estás invertido. "Es importante recordar que siempre hay bolsillos de oportunidad al otro lado de la tormenta", dijo Quincy Krosby, estratega global jefe de LPL Financial, en un comunicado.

Andy Smith, director ejecutivo de planificación financiera en Edelman Financial Engines, lo dice así: "Separa tus emociones de tu dinero. Habrá días en que el mercado esté al alza y días en que baje. Enfócate en tu tiempo en el mercado en lugar de intentar tiempo el mercado".

Su punto: Es imposible saber el mejor momento para salir del mercado y luego el mejor momento para volver a entrar.

Además, Ornstein dijo que "typically, the best days in the market follow the worst days". En los últimos 20 años, si hubieras estado completamente invertido en el mercado en todo momento, tus rendimientos anuales promedio habrían sido casi el doble de lo que habrían sido si hubieras perdido los 10 mejores días.

Como inversionista de un 401(k), lo mejor que puedes hacer es ahorrar todo lo que puedas, diversificar tus holdings para minimizar el riesgo y la volatilidad en tu cartera, y rebalancear tus holdings si tu asignación de activos elegida se desvía demasiado. Smith dijo que chequear si necesitas rebalancear tu cartera es algo que debes hacer al menos una vez al año, pero la mayoría de la gente nunca lo hace.

Por ejemplo, si configuraste una cartera del 70% de acciones y el 30% de bonos, pero ahora se ha convertido en una cartera del 60/40. Si el 70/30 sigue siendo la asignación adecuada para ti, dado tus objetivos y horizonte de tiempo, puedes dirigir a tu administrador de 401(k) a través del portal en línea de tu plan para rebalancear tus holdings en consecuencia.

Si estás a cinco o diez años de la jubilación, Smith dijo que el consejo también es ahorrar todo lo que puedas y diversificar, pero podrías empezar a reducir lentamente el riesgo en tu cartera disminuyendo tu asignación de acciones en algo de donde estaba cuando tu horizonte de tiempo era más largo.

Y para cualquiera que se sienta incómodo con la volatilidad, recuerda periódicamente que incluso los mercados bajistas no han detenido los aumentos a largo plazo de las acciones con el tiempo. Por ejemplo, el S&P 500 ha aumentado más del 80% desde el 5 de agosto de 2019 hasta ayer. Y desde 1960, ha habido muchas más

