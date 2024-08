¿Qué está tratando de decir el cantante de Rammstein?

Till Lindemann nunca ha sido de los que se declaran abiertamente. Por lo tanto, el cantante de Rammstein probablemente dejará abierta la interpretación del oscuro poema que publicó Recently on his Instagram page. ¿Estará insinuando su salida de Rammstein?

Han pasado más de un año desde que surgieron los primeros rumores de conducta sexual inapropiada contra Till Lindemann. Las acusaciones no se probaron y la investigación contra el cantante de Rammstein se archivó. Él y su banda continuaron sus presentaciones. Solo la semana pasada, Rammstein concluyó su gira - después de cinco años y 135 conciertos.

Sin embargo, la banda dejó en claro en un comunicado de Instagram hace dos días que el alboroto entorno a los supuestos malos comportamientos de su cantante no los había dejado indemnes. Agradecieron a sus fans, amigos y asistentes a los conciertos por su apoyo. "Cada concierto fue un acto de curación para nosotros", compartieron. "Hemos estado tratando activamente las acusaciones contra la banda desde el verano pasado. Tomamos este proceso en serio, aunque mucho de ello sea infundado y exagerado".

No solo los miembros de la banda, sino también sus familias y seres queridos fueron "fuertemente afectados por las acusaciones y la forma en que los medios las manejaron". A pesar de que la gira ha terminado, "Rammstein no ha terminado. No hemos terminado. No has terminado. El camino continúa", declaró el grupo con rareza claridad.

"Todo tiene su momento"

Ahora, Till Lindemann también ha publicado una especie de comunicado en su página de Instagram personal. Sin embargo, es mucho menos contundente. En lugar de eso, el de 61 años aborda a sus 1.3 millones de seguidores con un oscuro poema firmado "Con amor y respeto, Till".

El texto se titula "Todo tiene su momento". "Aquí estoy ahora, muy listo, nada puede impedirme partir. El pasado deja arrugas, mejor tarde que nunca, cuando lamentablemente es demasiado tarde", comienza. "Uno debe coger un sombrero y un abrigo, aventurarse en el mundo ancho, buscar nuevas vistas, lejos de lo viejo, buscar nuevas orillas, mancilladas de culpa, desvanecidas en expiación, necesito nuevos colores, nuevos escenarios".

¿Estará Lindemann insinuando una partida? ¿Incluso su partida de Rammstein? Sin duda, hay lugar para la interpretación en la poesía del cantante. Aunque escriba líneas como: "Nunca me he sentido tan solo". El poema termina con la declaración: "No es fácil partir, el tiempo contigo fue realmente hermoso".

El texto recibió más de 100,000 'me gusta' en menos de 24 horas. "Te amamos, Till" o "Tan hermoso, estamos todos detrás de ti, Till", son algunos de los comentarios entusiastas de los fans, mientras que otros reaccionan ansiosamente ante la publicación, adornada con una foto de Lindemann que parece ahogarse: "Por favor, no te vayas".

Una explicación de lo que exactly quiere expresar con su poema no se espera del generalmente taciturno cantante. Pero solo el tiempo lo dirá.

Después de compartir un poema críptico en Instagram, los fans de Till Lindemann están especulando sobre las posibles interpretaciones detrás de sus palabras. Su línea, "Nunca me he sentido tan solo", ha avivado los rumores de que podría estar insinuando una partida de Rammstein.

A pesar de los tonos oscuros en su poema, los fans de la música rock continúan mostrando su apoyo a Lindemann, expresando su amor y aliento con comentarios positivos en su publicación.

