¿Qué está abierto y cerrado en Navidad de 2023?

Este año, Nochebuena cae en domingo, por lo que algunos servicios bancarios y de correos ya estarán cerrados. Este año la Navidad cae en lunes.

Como siempre, compruebe los horarios de las tiendas locales antes de salir.

Esto es lo que está abierto y cerrado en Nochebuena y Navidad de 2023.

Tiendas

- La mayoría de las tiendas Target abrirán desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, hora local, el día de Nochebuena. Cerrarán el día de Navidad y volverán a abrir en horario normal el 26 de diciembre.

- Walmart abrirá en horario normal en Nochebuena y cerrará el día de Navidad.

- Las tiendas Best Buy abrirán de 8.00 a 19.00, hora local, en Nochebuena y cerrarán el día de Navidad.

- Las tiendas JCPenney abrirán de 9 de la mañana a 6 de la tarde (hora local) en Nochebuena y cerrarán el día de Navidad.

- Las tiendas Macy's abrirán de 8 de la mañana a 7 de la tarde en Nochebuena y cerrarán el día de Navidad.

- Las tiendas Nordstrom y Nordstrom Rack abrirán en Nochebuena con un horario limitado y cerrarán el día de Navidad.

- Las tiendas TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, Sierra y Homesense abrirán de 7 de la mañana a 6 de la tarde en Nochebuena y cerrarán el día de Navidad.

- Kohl's abrirá de 7 de la mañana a 6 de la tarde en Nochebuena y cerrará el día de Navidad.

Tiendas de comestibles

- Las tiendas Whole Foods permanecerán cerradas el día de Navidad, pero abrirán con horario modificado el día de Nochebuena.

- Kroger abrirá en horario reducido (de 9 de la mañana a 9 de la noche) y cerrará el día de Navidad.

- Todas las tiendas Publix cerrarán a las 19.00 horas de Nochebuena y todo el día de Navidad.

- Aldi cerrará temprano en Nochebuena y cerrará el día de Navidad.

- Trader Joe's cerrará a las 5 pm de Nochebuena y cerrará todo el día de Navidad.

- El horario de Nochebuena de Costco es de 8.30 a 17.00 horas y permanecerá cerrado el día de Navidad.

- Wegmans cerrará a las 6 pm en Nochebuena y cerrará el día de Navidad.

- Las tiendas Safeway, Albertsons, Jewel-Osco, ACME, Shaw's y Tom Thumb abrirán en Nochebuena en horario reducido. Las tiendas y farmacias de Jewel-Osco, Shaw's y Tom Thumb permanecerán cerradas el día de Navidad. Las tiendas ACME abrirán el día de Navidad en horario limitado, pero su farmacia permanecerá cerrada.

- Muchas tiendas Safeway y Albertsons permanecerán cerradas en Navidad, y las que abran tendrán un horario limitado.

- Las tiendas Vons abrirán en Nochebuena y en horario modificado en Navidad.

Farmacias

CVS dijo que muchos lugares estarán abiertos para las vacaciones de Navidad, pero para comprobar con las tiendas locales antes de visitar, ya que algunos pueden estar en horario reducido o cerrado.

Todas las farmacias Rite Aid permanecerán cerradas el día de Navidad. En Nochebuena, algunas tiendas abrirán de 9.00 a 19.00 horas o de 9.00 a 21.00 horas, y las tiendas 24 horas cerrarán a las 21.00 horas.

Walgreens abrirá en su horario habitual en Nochebuena, pero el horario de las farmacias variará según el establecimiento. Walgreens dijo que todas sus tiendas de 24 horas permanecerán abiertas las 24 horas. El día de Navidad, las tiendas Walgreens estarán abiertas con horario ajustado de 9 am a 6 pm. Las tiendas y farmacias que abren normalmente las 24 horas permanecerán abiertas.

Servicios postales

No espere que el correo del Servicio Postal de EE.UU. se entregue en Navidad, ya que no se enviará ni recibirá correo. El servicio de recogida y entrega de UPS no funcionará en Nochebuena ni en Navidad, pero sí estará disponible el servicio UPS Express Critical.

La mayoría de los servicios de FedEx permanecerán cerrados en Nochebuena, excepto los de Entrega a Domicilio, Custom Critical y el horario modificado de FedEx Office. FedEx permanecerá cerrado el día de Navidad, excepto su servicio Custom Critical.

Banca

La mayoría de los bancos siguen los días festivos de la Reserva Federal, por lo que la mayoría de los servicios de ventanilla permanecerán cerrados el día de Navidad. Como siempre, podrá utilizar los servicios de banca móvil y los cajeros automáticos.

La Bolsa de Nueva York y el NASDAQ no cotizarán el día de Navidad.

