Qué esperar del informe de empleo del viernes, recuento final de 2023

Aunque esta cifra está muy por debajo de los 4,79 millones de puestos de trabajo creados en 2022 -el segundo total anual más alto desde 1939-, 2023 seguirá siendo un año lleno de giros, cambios y avances históricos para el mercado laboral.

En enero del año pasado, la tasa de desempleo cayó al 3,4%, un nivel no visto desde 1969, cuando Neil Armstrong pisó la luna.

En abril de 2023, la tasa de desempleo de los trabajadores negros alcanzó un mínimo histórico del 4,7%.

Y en junio, la tasa de actividad de las mujeres en edad de trabajar (25-54 años) alcanzó un máximo histórico del 77,8%. En noviembre, la tasa global de población activa fue del 62,8%, la más alta desde el inicio de la pandemia.

"Ha sido un buen año para los hombres negros; ha sido un buen año para las mujeres negras; ha sido un buen año para las mujeres en general", declaró en una entrevista a CNN Jane Oates, ex funcionaria del Departamento de Trabajo y presidenta de la organización sin ánimo de lucro WorkingNation, dedicada a la educación para el empleo.

El año de la huelga

2023 fue también, posiblemente, el año del poder obrero: Si bien la pandemia llevó a muchos a replantearse su trayectoria profesional y su conciliación de la vida laboral y familiar, la consiguiente estrechez del mercado laboral les dio el valor necesario para buscar otras oportunidades. Un desempleo históricamente bajo y unas ofertas de empleo históricamente elevadas permitieron a los trabajadores exigir mejores salarios, una mejor atención sanitaria o mejoras en la calidad de vida.

Cientos de miles de trabajadores se declararon en huelga en 2023, desde escritores a actores, pasando por enfermeras o trabajadores del sector del automóvil. Incluso el Presidente Joe Biden apareció en los piquetes, destacando la histórica huelga de United Auto Workers contra General Motors, Ford y Stellantis.

El Gremio de Guionistas de América, con más de 11.000 miembros, y SAG-AFTRA, que representa a 160.000 actores de cine y televisión, también se declararon en huelga en 2023, paralizando los rodajes. Es la primera vez desde 1960 que ambos sindicatos se declaran en huelga al mismo tiempo.

Una base de datos de paros en EE.UU. de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell muestra que hubo 70 huelgas de 100 o más trabajadores que duraron más de una semana. Esto supone un aumento del 59% respecto al año anterior.

Según un análisis de la CNN, casi 900.000 trabajadores sindicados consiguieron aumentos salariales inmediatos del 10% o más sólo en el último año.

Datos mixtos para 2023 esta semana

Las últimas peticiones semanales iniciales de subsidio de desempleo, publicadas el jueves por la mañana, muestran que 202.000 personas solicitaron por primera vez prestaciones del seguro de desempleo para la semana que finalizó el 30 de diciembre, por debajo de las 216.000 estimadas. Las solicitudes de subsidio continuo se situaron en 1,855 millones, por debajo de los 1,875 millones de la semana anterior y de la estimación de 1,881 millones.

ADP informó el jueves de que las nóminas privadas aumentaron en 164.000 en diciembre, un gran salto desde las 101.000 revisadas a la baja de noviembre y mejor que las estimaciones de consenso de 125.000, según FactSet. El total de contrataciones suele considerarse una aproximación a la cifra que publicará el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales.

"Estamos volviendo a un mercado laboral que está muy alineado con la contratación anterior a la pandemia", dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP.

La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral, también conocida como informe JOLTS, reveló el miércoles que las ofertas de empleo cayeron en noviembre a su nivel más bajo desde marzo de 2021. En noviembre se registraron 8,79 millones de vacantes desestacionalizadas. Esta cifra es inferior a los 8,85 millones de octubre, revisados al alza, y coincide aproximadamente con las expectativas de los economistas de 8,77 millones de vacantes, según FactSet.

Sin embargo, las empresas estadounidenses sólo anunciaron 34.817 despidos en diciembre, según los datos mensuales publicados el jueves por la mañana por la empresa de recolocación Challenger, Gray & Christmas. Esta cifra supone un 24% menos que en noviembre y el segundo total mensual más bajo del año. Las reducciones de plantilla también han bajado un 20% respecto al año anterior.

"Las empresas están publicando menos ofertas de empleo, pero no están despidiendo trabajadores y eso mantiene el crecimiento económico en la columna positiva en el nuevo año", escribió el economista de FwdBonds Christopher Rupkey en una nota el jueves. "El mercado laboral no está ni demasiado caliente ni demasiado frío por el momento. Dejaremos que los funcionarios de la Fed digan si el mercado laboral se está 'reequilibrando' lo suficiente como para que la inflación siga bajando."

Qué esperar del informe de empleo de diciembre

La previsión de 160.000 empleos añadidos para el último mes de 2023 sería inferior a la ganancia neta de 199.000 de noviembre, una cifra que se vio sesgada por los trabajadores del sector automovilístico y los actores que abandonaron los piquetes, según las estimaciones de consenso de FactSet.

Los economistas prevén que la tasa de desempleo podría subir al 3,8% desde el 3,7% del mes anterior.

Cualquier ganancia neta de puestos de trabajo durante diciembre de 2023 llevaría este periodo actual de expansión del mercado laboral a 36 meses, el quinto más alto registrado.

"Cuando se trata de intentar zanjar la discusión sobre si la economía está o no en el camino hacia la recesión en el próximo año, no podría haber noticias económicas más importantes en el planeta que el informe de empleo en nómina", dijo Rupkey a CNN en una entrevista la semana pasada. "No hemos tenido una recesión sin pérdidas de empleo, así que vamos a estar atentos para ver si el mercado laboral ha perdido impulso o no".

Qué esperar de 2024

Un ablandamiento lento pero constante del mercado laboral pondría de relieve las posibilidades de la Reserva Federal de lograr un aterrizaje suave, es decir, un descenso de la actividad económica que haga bajar la inflación pero evite aumentar el desempleo. Una menor inflación indicaría al banco central que podría emprender recortes de tipos tras las 11 duras subidas de los últimos dos años.

Las últimas proyecciones económicas de los funcionarios de la Fed, publicadas en diciembre, mostraron que esperan recortar los tipos este año por primera vez desde que iniciaron su histórica campaña contra la inflación en marzo de 2022.

Wall Street está impaciente por que se produzcan los recortes, y algunos inversores prevén un primer recorte ya en marzo. Pero algunos funcionarios de la Fed han moderado ese optimismo, subrayando que aún existen riesgos que podrían sabotear la derrota de la inflación, entre ellos las tensiones geopolíticas y las elecciones presidenciales estadounidenses.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha advertido desde hace tiempo que el mercado laboral necesita enfriarse de su ritmo vertiginoso y tener una mejor alineación en el número de puestos de trabajo disponibles y el número de personas que esperan tomarlos.

Pero el mes pasado, Powell reconoció que el mercado laboral estadounidense se había "equilibrado mejor".

El comité de política monetaria de la Fed anunciará su próxima decisión sobre los tipos el 31 de enero, justo dos días antes de que se publique el primer informe de empleo de 2024.

Chris Isidore de CNN contribuyó a este artículo.

Fuente: edition.cnn.com