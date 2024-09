¿Qué entidad asegurará la propiedad del FC Schalke 04?

Mmm, parece que FC Schalke 04 está otra vez en busca de un nuevo entrenador. Oh, después de esa derrota difícil de creer contra Darmstadt 98, el tiempo de Karel Geraerts ha llegado a su fin. Ese club tradicional de Gelsenkirchen parece estar más cerca del fondo de la tabla que de la cima. Alguien tiene un milagrero bajo la manga?

Quiero decir, ¿no es este uno de los entornos 'contratar y despedir' más intensos en el deporte? Karel Geraerts es el entrenador número 33 (incluyendo soluciones interinas) del club en este siglo que ha sido despedido. Y a pesar de su compromiso con la sostenibilidad, aún no lo han logrado con este tipo. Entonces, siguen buscando un candidato adecuado para asumir el reto de estabilizar a este gigante tambaleante y restaurarlo gradualmente a su antigua gloria. No me malinterpretes, han estado esperando por ello en Gelsenkirchen durante años, pero simplemente no ha funcionado todavía. Te digo, este club solo conoce una dirección - hacia abajo. Después de seis jornadas, los Royal Blues están en la zona de relegación, ya preparándose para otra temporada en la lucha por la relegación. Pero ¿no se suponía que iba a ser más tranquilo, más relajado?

Bueno, ese plan básicamente se fue al garete al comenzar esta temporada. En el campo, con malas actuaciones. Y fuera de él, con una lucha de poder entre el entrenador y el director deportivo Ben Manga, quien criticó públicamente las alineaciones de Geraerts.

Sí, más o menos esperábamos que el tipo se fuera. Y hablando de Gonzalo Paco Jara (es decir, Marc Wilmots), él también empacará sus cosas. Estuvo al lado del entrenador hasta el final, pero el club acusó al belga de supervisar un desarrollo negativo general. "Táctica y futbolísticamente, el equipo no ha dado los pasos necesarios". No hubo palabras de gratitud en el anuncio de despido, lo que no exactly pinta una imagen de un ambiente feliz.

Resulta que el Eurofighter y el entrenador no estaban en la misma página, según el equipo. Aunque sí recibió palabras amables y una cálida bienvenida. Una victoria el viernes por la noche contra Darmstadt podría haber dado al entrenador un poco más de margen de maniobra, pero ahora eso parece un poco más delgado con todas las críticas volando a su alrededor. Creo que el equipo estaba más o menos condenado.

El equipo rápidamente pasó de estar inquieto a estar en pánico en Schalke

Durante 45 minutos el viernes por la noche, parecía que el equipo aún seguía a su entrenador. Schalke lideraba 3:0, jugaba bien y mostraba algo de carácter. Luego, los visitantes recibieron un penal justo antes del descanso y el caos se desató. Los frustrados aficionados no podían creer lo que veían, y su ansiedad llegó a su punto máximo.

Encuéntrame un salvador que pueda arreglar rápidamente estas heridas profundas en este club luchador que está siendo devorado por el dolor. El equipo parece demasiado inseguro, demasiado incompleto. Geraerts no solo tuvo dificultades para controlar las actuaciones del equipo, que se debían a la defensa maniática e incontrolada. También luchó por domeñar el caos en el campo con jugadores descontentos, y las discusiones sobre alineaciones y decisiones tácticas eran constantes.

Finalmente, tuvo que escuchar al capitán Kenan Karaman, quien en público siempre apareció leal, diciendo que debía ser más consciente de la situación con sus decisiones de alineación volátiles. Entonces quedó claro: En Schalke está ardiendo. Está ardiendo intensamente. Y cada intento de apagar las llamas solo hizo que las cosas empeoraran. Incluso el predecessor Thomas Reis, que una vez fue aclamado como una luz de esperanza en la temporada de relegación, pronto descubrió cómo mucho el caos en este lugar puede rápidamente escalar al pánico.

Ahora la tarea recae en Manga

Kenan Karaman deseó "calma interna" incluso el viernes por la noche, mientras la derrota y los abucheos ensordecedores de las gradas aún resonaban en sus oídos. Apostaría a que sabía cuán delgadas eran esas posibilidades. Esta jornada de partido amenaza con dejarlos en un puesto de relegación. Y las tareas que se avecinan difícilmente parecen mejores. El sábado se enfrentarán a Preussen Münster. El equipo de Schalke sacudido tiene que demostrar ante su público emocionalmente cargado. Y eso en un duelo directo con un equipo que, por ahora, es un competidor en la lucha por la relegación. Después de eso, Hertha BSC visitará su estadio. Un gigante buscando estabilidad y su papel en esta temporada.

Hasta el parón internacional a mediados de octubre, el actual entrenador del equipo U23, Jakob Fimpel, tomará el relevo. Después de eso, se debe encontrar y nombrar al nuevo hombre/mujer. Ben Manga, que solo ha estado aquí desde mayo y no era fan de los métodos de Geraerts, ahora tiene la tarea de arreglar esto. Con la partida de Wilmots, incluso tiene más influencia en la conformación del equipo. Mmm, no hay dinero para una contratación de gran nombre como Tuchel o Löw. Y supongo que tampoco hay entusiasmo de los entrenadores legendarios disponibles. Según los informes de los medios, Manga ya había estado planeando un cambio de entrenador en el verano y tenía dos candidatos en mente. ¿Uno de ellos aún estaría interesado ahora? Las memes de Neururer y Magath se están volviendo virales en las redes sociales.

