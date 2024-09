Salida a la Luz o En el Camino hacia la Fama - ¿Qué descendientes de figuras influyentes lograron el éxito y cuáles no lo lograron en sus carreras?

Los Hijos de Papá Desprecian la Etiqueta "Hijos de Papá". Esta frase despierta una "inseguridad profunda" en ellos, según Zoë Kravitz, hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet. A ella le "da tristeza", coincide Maude Apatow, hija de Judd Apatow y Leslie Mann. "La gente está ansiosa por derribarte y decir: No perteneces aquí", cree Gwyneth Paltrow, hija de Blythe Danner y Bruce Paltrow.

Paltrow ha establecido una reputación como actriz, ganadora del Oscar y alta sacerdotisa de Hollywood del amor propio. Sin embargo, entiende que cualquier logro futuro de su hija Apple o su hijo Moses será escrutado bajo el microscopio de "Esos son los hijos de Gwyneth Paltrow y Chris Martin".

Los Hijos de Papá Son Frecuentemente Identificados por Sus Padres

Desde que el término "hijos de papá" surgió en línea hace un par de años, los hijos de padres famosos son reducidos a estas dos palabras. "Papá" proviene del inglés "nepotismo", que implica favoritismo. Los hijos de papá son individuos que ganan o pierden gracias a los nombres y conexiones de sus familias en el mundo profesional. Al igual que, por ejemplo, Brooklyn Beckham, quien a pesar de su nombre no ha demostrado mucho talento en ningún lado y se ha convertido en el blanco de bromas entre los analistas de hijos de papá. Entonces, ¿quién ha tenido éxito y quién no? Echemos un vistazo.

Luchando:

Brooklyn Beckham, hijo de Victoria y David Beckham. Ha intentado ser futbolista, modelo y fotógrafo. Su libro de fotos fue criticado por sus imágenes de elefantes poco claras. Luego pasó a la cocina: bajo el lema "Cocinando con Brooklyn", sirve platos extraños a sus seguidores de Instagram, como un sándwich de queso. ¡Ojalá hubiera horneado las flakes de plátano de su padre! Al menos tiene más de 16 millones de seguidores, que le brindan la atención que recibe un hijo de papá gracias a su nombre.

Jaden Smith, hijo de Will y Jada Smith. Ha intentado actuar y música como su padre. Apareció en las películas de su padre "The Pursuit of Happyness" y "After Earth", que recibieron críticas mixtas. También lanzó tres álbumes, ninguno de los cuales fue un éxito. Su consejo a los niños de dejar la escuela en lugar de recibir educación le valió la imagen de un hijo de papá negativo: una mala influencia.

Ocasionalmente en el Escenario:

Eve Hewson, hija del cantante de U2 Bono Vox y Ali Hewson. Actúa, pero no como su padre ("Fui expulsada de la banda familiar porque era demasiado entusiasta"), y ha tenido un éxito modesto. Pero ahora ha caminado por la alfombra roja en el estreno de "The Perfect Couple" con Nicole Kidman y Liev Schreiber - en la película de Netflix, tiene un papel importante. ¡Su carrera está en alza!

Lily-Rose Depp, hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp. Firmó su primer contrato de modelo a los 16 años - con Chanel, como su madre. Luego siguió a su padre en la actuación, apareciendo en algunas cosas y siendo nominada para un premio francés César a la mejor actriz novel. Se opone a la categoría de hijos de papá: "Quizás consigas abrir la puerta, pero luego hay mucho trabajo por hacer". En estos días, Depp es más a menudo vista en las columnas de chismes, gracias a su relación con el rapero estadounidense 070 Shake.

Haciendo un Regreso:

Gene Gallagher, hijo de Liam Gallagher y Nicole Appleton. Recently emerged from a wild night out at the "Chiltern Firehouse" in London, flipping off waiting paparazzi with both middle fingers – and looking more like his father than ever. His dad is going on a comeback tour with Oasis next year. Could Gene and his band Villanelle be the opening act? "They're good!" Liam Gallagher said. Gene is tired of the "nepotistic offspring" stigma: "People say to me, 'Oh, it must be so easy for you to put a band together.' It's not. We earn our stripes." Which ones, only he knows so far.

Siguiendo los Pasos de sus Padres:

Lila Grace Moss, hija de Kate Moss y Jefferson Hack. Ha seguido los pasos de su madre en la pasarela, que son bastante impresionantes. Kate Moss fue vista en campañas icónicas de Calvin Klein, pero también en fotos que la muestran esnifando cocaína. Una carrera en una montaña rusa que dejó su huella. Hasta ahora, Lila Grace solo ha hecho headlines con fotos con su madre - y luego ha caído en el olvido.

Estrellas Emergentes:

Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke. La actriz ha estado causando revuelo en Hollywood desde sus roles en "Stranger Things" y "Euphoria." También es elogiada por su humor sobre su "nepotistic offspring" status. "It's okay if someone makes fun of someone who's high up," Hawke says. "But that's a happy place!"

Emergiendo en el Mundo de la Moda:

Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford y Rande Gerber. Es el vivo reflejo de su madre y ha logrado convertirse en una top model como ella. Ver a Kaia en la pasarela es como un viaje de regreso a la época dorada de las supermodelos que Cindy dominó junto a Tatiana Patitz, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Christy Turlington. Curiosidad: la hija de Christy, Grace Burns, también está en la pasarela, aunque no ha alcanzado el éxito de Kaia Gerber.

Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson. Hija de actriz, padre actor - nada nuevo bajo el sol. Dakota se dio a conocer con "Cincuenta sombras de Grey". Sí, ganó un Razzie a la peor actriz en 2016, pero ¿a quién le importa? Su madre también fue una "niña de nepotismo" como hija de Tippi Hedren, y Johnson está saliendo con Chris Martin de Coldplay - ¡tiene una historia cautivadora!

Hailey Bieber, hija de Stephen Baldwin y sobrina de Alec Baldwin. Finalmente, una dama Baldwin lidera las listas - como modelo. Además, está casada con Justin Bieber y acaba de dar la bienvenida a su propio "niño de nepotismo" - el pequeño Jack.

Las hijas Kardashian-Jenner: Kim, Khloe y Kourtney (cuyo padre era el abogado de O.J. Simpson, Robert Kardashian) y Kendall y Kylie (cuyo padre es el ex olímpico Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner) se convirtieron en influencers de las redes sociales, mujeres de negocios, esposas de raperos o modelos - todo gracias a su madre, Kris. Son famosas y ricas, muy ricas. ¡Ese es el sueño!

Abriendo sus propios caminos:

Jessica Springsteen, hija de Bruce Springsteen y Patti Scialfa. Descubrió su pasión por los caballos a la tierna edad de cinco años gracias a su madre y se convirtió en una amazona experta. Jessica logró llegar al equipo olímpico de EE.UU. en salto y se llevó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Su hermano trabaja como bombero en Nueva Jersey - ¡los hijos de Springsteen están hechos para amar a los animales y ayudar a los demás! ¡Ese es el estilo del Jefe!

Eve Jobs, hija de Steve Jobs y Laurene Powell Jobs. La suerte de estos jinetes: Eve también monta, aunque no tan medalera, pero con éxito. También es modelo, firmada con DNA Models en Nueva York. No busca tanto la atención como Kendall Jenner o Hailey Bieber. ¡Un espíritu humilde!

