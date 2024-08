¿Qué demonios está pasando con Alexander Zverev?

Después de la temprana eliminación de los Juegos Olímpicos, el US Open es el siguiente gran objetivo para Alexander Zverev. Pero la pregunta es hasta qué punto su cuerpo puede soportar la tensión. Durante una escala en Montreal, lo acosa una tos. Apenas puede respirar. ¿Qué le pasa al número 1 alemán?

La búsqueda de Zverev de la gran victoria en Nueva York comienza con misterios que rodean su salud. La gira norteamericana después de la decepción olímpica debería terminar idealmente para el medallista de oro de tenis de 2021 con el primer título de Grand Slam en la final del US Open el 8 de septiembre. Pero después de sus preocupantes declaraciones de París y su tos en Montreal, la pregunta sigue siendo si el jugador de 27 años está lo suficientemente en forma para el éxito ultimate. O si podrá ponerse en forma en los próximos días.

"A veces no puedo respirar", se quejó Zverev durante su eliminación en cuartos de final en el torneo ATP Masters-1000 de Canadá. Contra el estadounidense Sebastian Korda, que posteriormente perdió en las semifinales, el natives de Hamburgo tosió repetidamente entre puntos en el partido fluctuante 6:7 (5:7), 6:1, 4:6. La apretada gira de tenis, incluso más que lo usual en el año olímpico, le deja poco tiempo para un descanso. El siguiente evento Masters, la categoría más alta en la ATP Tour, ya está programado para esta semana en Cincinnati.

Vio "cuatro pelotas" en París

Zverev, cabeza de serie número 3, al menos evitará una tarea en primera ronda y entrará en la segunda ronda el miércoles o jueves después de un bye. El US Open, la última oportunidad para Zverev en esta temporada para finalmente lograr su ansiado debut en un título de Grand Slam, comienza en dos semanas el 26 de agosto. Que ha ganado más partidos que cualquier otro de sus competidores esta temporada (49) muestra que hasta ahora ha jugado un año fuerte. Sin embargo, también destaca la tensión.

Incluso después de su pérdida en cuartos de final en el evento de tenis olímpico en el calor de París, su salud levantó preguntas. Dijo que se cansaba mucho más rápido de lo habitual, necesitaba más descansos y a veces veía "cuatro pelotas" venir hacia él. "Si me siento como ahora y cómo me sentí esta semana, entonces no puedo ganar un torneo así", dijo allí.

El número 4 del mundo anunció que se haría pruebas de sangre para descubrir qué le pasaba, pero luego continuó con su viaje. Solo tomó tres días de descanso en casa. Diez días después de la pérdida de 5:7, 5:7 contra el italiano Lorenzo Musetti en París, no solo había cambiado de continente, sino que ya había jugado tres partidos para el último día de los Juegos Olímpicos.

¿Qué vale la gran alabanza de Djokovic?

Su cuerpo ha protestado muchas veces. No solo cuando una grave lesión en el pie lo mantuvo alejado durante meses del Roland Garros 2022. Problemas en el muslo lo limitaron en la semifinal del Roland Garros 2023. En el Abierto de Australia al comienzo de la temporada, una infección febril lo debilitó cuando estaba cerca de llegar a la final. En Wimbledon, el jugador de Copa Davis se lesionó la rodilla en plena forma a principios de julio. La lesión aún no estaba completamente curada en París.

En Montreal, reaparecieron problemas con su saque que no se habían visto en mucho tiempo en el partido contra Korda, en el que a veces dominaba y a veces luchaba. Once dobles faltas -aunque con viento- recordaron años

