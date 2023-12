¿Qué clase de vida es ésta? Condiciones terribles en el sur de Gaza, cada vez más hacinado

La CNN habló por teléfono con varias personas que intentan sobrevivir en la ciudad meridional de Rafah, a donde han huido decenas de miles de personas a pesar de ser ya la zona más densamente poblada de Gaza.

"Me las arreglo pidiendo limosna aquí y allá y aceptando la ayuda de cualquiera", dijo Abu Misbah, un trabajador de la construcción de 51 años que intenta mantener a una familia de 10 miembros.

Las verduras y la fruta son inasequibles. Sus hijos le pedían naranjas, pero él no podía comprarlas.

"Nunca habíamos pasado por esta situación; éramos una familia de clase media", dijo. "Ahora, desde la guerra, compramos dátiles que antes encontrábamos gratis en todas partes. Queremos una solución a nuestro miserable sufrimiento".

Él, como la mayoría de los habitantes de la bloqueada Gaza, se enfrenta a lo que los grupos de ayuda advierten que es una hambruna inminente. Toda la población de Gaza ha sido clasificada ya en estado de crisis, según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF).

Israel cerró su frontera con Gaza y lanzó una intensa campaña de bombardeos en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre, seguida de una invasión terrestre en curso. Los combates han desencadenado una crisis humanitaria en todo el territorio palestino, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares.

Esta semana Israel ha ampliado su operación al sur de Jan Yunis, advirtiendo a los residentes que abandonen la zona. Pero las Naciones Unidas afirman que los habitantes de Gaza no tienen ningún lugar seguro al que ir.

¿Qué clase de vida es ésta?

Umm Omar, de 50 años, también está desplazada en Rafah y vive en una tienda de campaña con su familia. Durante la tregua, regresaron brevemente a casa sólo para encontrar todas las ventanas y paneles solares rotos, y la cocina destruida.

"Somos nueve personas en una tienda de dos por un metro", explica. "Hemos comprado esta tienda de acampada nosotros mismos; nadie nos ha ayudado ni nos la ha proporcionado".

Omar dijo que se las arreglaban con comida enlatada y calculó que la mayoría de los alimentos eran al menos cuatro veces más caros que antes de la guerra. También es difícil encontrar medicamentos.

"La vida es difícil y humillante; la palabra humillante ni siquiera se acerca a describirla", declaró a CNN.

Mahmoud Harara solía ganarse la vida vendiendo productos en un carro. Ahora, este hombre de 47 años, natural de Al-Shujaiya, también se encuentra en Rafah y vive con ocho miembros de su familia en la calle, entre ellos cinco niños en edad escolar.

"Mi casa fue destruida y dos de mis hijos resultaron heridos por un impacto contra nuestra casa", dijo.

Como miles de personas, la familia vive en una tienda improvisada hecha de nailon y deambulan por las calles en busca de comida. Salieron de casa sin pertenencias y no tenían colchones para la tienda. Harara dijo que su familia no recibía ninguna ayuda, y que el precio de los alimentos era "inimaginable... Tu hijo te pide un trozo de pan y no puedes dárselo. ¿Qué clase de vida es ésta?".

Harara dijo que camina tres kilómetros hasta un hospital para poder usar los aseos. La falta de saneamiento para los desplazados que ahora se hacinan en partes del sur de Gaza ha provocado la propagación de enfermedades contagiosas y respiratorias.

También resulta extremadamente difícil acceder a agua potable y sus hijos pasan frío por las noches, afirma. Ningún miembro de la familia había podido ducharse en varias semanas.

Los grupos de ayuda advierten de la hambruna

En los últimos días se han visto multitudes de civiles desesperados por conseguir alimentos rodeando los camiones de ayuda que llegaban a Gaza. Naciones Unidas ha advertido de que la situación humanitaria en el sur de Gaza se está deteriorando y ha advertido de que el volumen de ayuda que entra en el enclave "sigue siendo lamentablemente insuficiente".

Los niños más pequeños de Gaza se enfrentan a un alto riesgo de desnutrición grave y muerte evitable, ya que el riesgo de hambruna sigue aumentando, según un comunicado de UNICEF de la semana pasada.

La organización de ayuda a la infancia estimó que en las próximas semanas "al menos 10.000 niños menores de cinco años sufrirán la forma de desnutrición más peligrosa para la vida, conocida como emaciación grave, y necesitarán alimentos terapéuticos."

"La amenaza de morir de hambre ya es real" para muchas familias de Gaza, añadió UNICEF.

Un informe de la CIF de la misma semana reveló que aproximadamente la totalidad de los 2,2 millones de residentes de Gaza se enfrentan actualmente a una situación de hambre aguda y que toda la población de la Franja de Gaza está clasificada en estado de crisis, la mayor proporción de personas que se enfrentan a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda que la iniciativa de la CIF haya clasificado jamás.

"Muchos adultos pasan hambre para que los niños puedan comer", informó la CIF, afirmando que debe restablecerse el acceso humanitario en toda la región para permitir la entrega rápida de ayuda vital.

La organización añadió que "el CIP ha hecho hincapié en que estas condiciones no tienen por qué persistir. La advertencia de ayer de hambruna en las próximas semanas y meses aún puede evitarse. Pero hay que actuar ya".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado en repetidas ocasiones que es necesario un alto el fuego para hacer llegar la ayuda a la población de Gaza a gran escala, y ha advertido de una posible "catástrofe de consecuencias potencialmente irreversibles" en ciernes.

"En medio de los constantes bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel, y sin refugio ni lo esencial para sobrevivir, preveo que el orden público se romperá pronto debido a la desesperada situación, haciendo imposible incluso una ayuda humanitaria limitada", declaró.

Fuente: edition.cnn.com