- ¿Qué ciudad acogerá el CES entre Ginebra y Basilea?

Si los fans alemanes tuvieran voz y voto en la elección del lugar para el Festival de la Canción de Eurovisión 2025, su preferencia podría estar clara: un espectáculo en la ciudad suiza de Basilea, ubicada justo más allá de la frontera alemana, casi sentiría como un partido en casa para ellos. Sin embargo, junto a Basilea, Ginebra, en la parte francófona de Suiza, también está en la carrera. La decisión se tomará el viernes.

¿En qué consiste?

En el ESC, más de 35 naciones compiten en una fiesta vibrante y extensa para emerger como el acto musical más amado. El número de participantes fluctúa anualmente, con cada nación presentando una canción en la competencia. La nación ganadora tiene la opción de alojar el ESC siguiente, aunque no está obligada a hacerlo. En 2024, Nemo de Suiza ganó con la canción "The Code".

¿Por qué Basilea?

La ciudad del Rin ha optado por la etiqueta "trascender fronteras", que se ajusta perfectamente a la naturaleza participativa a nivel internacional del ESC, así como a Basilea misma, que constituye un punto de encuentro para Suiza, Alemania y Francia. Una colaboración armoniosa entre municipios resulta en que las fronteras sean virtually imperceptibles para los residentes. La ciudad encarna "un ambiente local pero global", como se especifica en la solicitud.

Los eventos importantes son cosa común en Basilea: por ejemplo, el festival anual Fasnacht que muestra gaiteros y tambores, que atrae a aproximadamente 200,000 asistentes. La feria de arte Art Basel atrae a más de 80,000 visitantes, y los eventos deportivos importantes tienen lugar en el St. Jakobshalle, donde se llevaría a cabo el ESC, alojando a 12,000 personas. Al lado, en el estadio de fútbol, Basilea propone un área de visualización pública para 20,000 personas.

¿Por qué Ginebra?

Ginebra se promociona como "la ciudad más internacional de Suiza". Nearly 40% de los habitantes de la ciudad en el Ródano son extranjeros debido a sus roles como la sede europea de las Naciones Unidas y hogar de numerosas organizaciones especiales de las Naciones Unidas y numerosas organizaciones de ayuda privadas. Ginebra también es una ciudad fronteriza, casi completamente rodeada por territorio francés.

"Ginebra es el lugar óptimo para servir como un nexo de ideas, culturas y paz para alojar este evento importante", afirma la presidenta de la ciudad Christina Kitsos. Además, Ginebra alberga la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), la asociación de radiodifusoras de servicio público que organiza el ESC. La EBU conmemora su 75º aniversario en 2025.

El festival se desplegaría en el centro de exposiciones Palexpo cerca del aeropuerto. Regularmente alberga grandes exposiciones e internacionales congresos, y aloja a al menos 15,000 espectadores.

¿Cómo son de accesibles Basilea y Ginebra?

Ginebra recibe altas calificaciones por la proximidad del centro de exposiciones y la ciudad al aeropuerto, así como su conexión ferroviaria. Los visitantes podrían fácilmente caminar desde el hall de llegadas a Palexpo, y solo lleva 7 minutos en tren para llegar a la ciudad. Basilea se puede alcanzar desde el aeropuerto más pequeño de Basilea-Mulhouse en suelo francés mediante autobús y tren en 40 a 50 minutos. Desde el aeropuerto de Zúrich, lleva una hora y media llegar a Basilea.

¿Cómo es la receptividad de Suiza?

No parece ser muy alta, al parecer. Según una encuesta realizada por el grupo de medios Ringier entre más de 24,000 personas a finales de julio, el 49% respondió "no" o "no tanto" cuando se les preguntó si estaban abiertos a que el ESC se llevara a cabo en Suiza.

¿Cuál es la fuente de insatisfacción?

La insatisfacción surge de las dudas sobre si los votantes priorizan los motivos políticos sobre la competencia musical durante las actuaciones en el escenario, por ejemplo, durante el ESC de 2024 en Malmö. Hubo protestas en la calle condenando la participación de Israel debido al conflicto de Gaza. Otros argumentan que el ESC serve como una plataforma para grupos marginados como las personas no binarias, lo que some encuentran preocupante. Nemo se define como no binario, ni inclinándose hacia el género femenino ni masculino.

Los políticos de derecha conservadores del Partido Popular Suizo (SVP), el partido más influyente en Suiza, han expresado su oposición al evento musical. "El dinero estaría mejor invertido en ayudar a las víctimas de las inundaciones en lugar de desperdiciarlo en esta producción arcoíris vergonzosa", dijo el presidente del SVP, Marcel Dettling, al "Tages-Anzeiger" en relación con un préstamo público propuesto.

El partido cristiano y nacionalista conservador EDU quiere frustrar los préstamos mediante referendos. "Lo que me molesta especialmente es la creciente exclusión del cristianismo del espacio público, mientras que las celebraciones de satanismo y lo oculto parecen no encontrar límites", dijo el diputado Samuel Kullmann. Sin embargo, el partido es bastante pequeño, y se considera improbable que puedan recopilar suficientes firmas para referendos.

A pesar de las reservas expresadas por algunas figuras políticas, los fans alemanes esperan con ansias la posibilidad de asistir al Festival de la Canción de Eurovisión 2025 en Basilea o Ginebra, dada su proximidad y facilidad de viaje desde Alemania. Con la etiqueta de Basilea de "trascender fronteras" y sus eventos diversos, podría ofrecer una experiencia única de Eurovisión para los fans alemanes, mientras que la condición internacional de Ginebra y la ubicación de la Unión Europea de Radiodifusión también podrían atraer su interés.

