¿Quién va a ser: Trump o Harris? Esa es la pregunta que los votantes estadounidenses resolverán el 5 de noviembre. Después de la retirada de Joe Biden, está claro que alguien nuevo ocupará la Casa Blanca. Si será el sucesor de Biden o su vicepresidente aún es incierto. Por ahora, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris están virtualmente empatados en las encuestas. El gráfico a continuación ilustra cómo han evolucionado los números de las encuestas desde mayo.

Inicialmente, Biden iba muy por detrás de Trump, pero Harris logró superar al republicano y establecer una ventaja después de anunciar su candidatura, como revela el gráfico:

Los datos proceden de "Real Clear Politics" o del sitio "Real Clear Polling", que es gestionado por el instituto. Los analistas agrupan varias encuestas con este propósito.

Los números de las encuestas son una importante medida del sentimiento político en EE. UU., pero deben manejarse con cuidado. Un error en una entrevista, un mal desempeño en el próximo debate televisivo o algún otro evento reciente podría fácilmente darles la vuelta, como explica meticulosamente el corresponsal estadounidense de stern, Jan Christoph Wiechmann (stern+).

Además, el sistema electoral de EE. UU. es complejo. La mayoría de los votos populares no siempre se traduce en una victoria. Hillary Clinton aprendió esta lección en 2016 cuando obtuvo la mayoría de votos pero no logró asegurar la presidencia. Los ciudadanos estadounidenses no eligen directamente a su jefe de estado. En su lugar, votan por cada estado por separado, y 538 electores, whose allocation is determined by the state's population, decide the outcome. A candidate needs more than 270 votes to clinch the presidency. This process is dubbed the "Electoral College," and the winner is the individual who accrues the most electors.

Elección presidencial de EE. UU. de 2024: Números de encuestas en estados individuales

Mientras que ciertos estados son fuertemente demócratas o republicanos, otros son disputados, conocidos como estados clave. El resultado en estos estados es decisivo para el resultado final. El gráfico a continuación muestra los números actuales de las encuestas, teniendo en cuenta los estados individuales y los electores.

El camino hacia la Casa Blanca sigue siendo largo para Harris y Trump, y además de numerosos eventos de campaña, el próximo debate televisivo del 10 de septiembre es probable que influya en los votos de los indecisos. Pronto después, tendrá lugar el debate entre los candidatos a vicepresidente, que también será objeto de atención este año. Por lo tanto, también se espera que el enfrentamiento entre el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz despierte algún interés.**

En la próxima elección del 5 de noviembre, la elección entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, quien sirve como vicepresidenta bajo Joe Biden, será decidida por los votantes estadounidenses. Sea cual sea el resultado, los Estados Unidos de América verán a un nuevo ocupante en la Casa Blanca, ya que el actual ocupante, Biden, se ha retirado de la carrera.

