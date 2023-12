¿Qué cadena hotelera tiene la plantilla más diversa?

Como directora general del Hyatt Regency Kolkata (la primera mujer directora general de Hyatt en la India), estaba inspeccionando una nueva máquina de café.

Se dirigió a un hombre que trabajaba en la cocina y le preguntó si sabía algo sobre la limpieza de la máquina.

Era bengalí, pero contestó en un inglés fluido.

"Fui a RRHH y dije: 'hay alguien en la cafetería que habla inglés con fluidez. Quizá deberíamos ponerle en otro puesto, donde pueda hablar con los clientes'".

Le dijeron que necesitaba la flexibilidad de su puesto, porque estaba tomando clases nocturnas de informática.

Así que Leick-Milde se las arregló para que trabajara a tiempo parcial en el departamento de informática del hotel, para que pudiera adquirir experiencia en el campo que más le interesaba.

"Escuchar a la gente es muy importante", dice.

Es el tipo de enfoque que ha llevado a Hyatt a figurar sistemáticamente entre los mejores lugares para trabajar según la revista Fortune.

También figura como una de las mejores empresas del mundo en cuanto a diversidad en la contratación: es la empresa hotelera mejor situada en la lista de Fortune.

Por qué la diversidad es rentable

Hyatt no es la única marca hotelera que comprende el valor de una plantilla diversa.

Juan Madera, profesor adjunto del Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management de la Universidad de Houston, afirma que cada vez son más las marcas hoteleras que se suman a la lucha.

"Si nos ponemos en la piel de un candidato y consultamos los sitios web de las principales marcas hoteleras, veremos que todas incluyen declaraciones sobre la diversidad y su cultura integradora, y hay muchos indicadores que demuestran que no se trata sólo de palabras", afirma Madera.

Señala el hecho de que grupos externos reconocen los esfuerzos de muchas de estas marcas.

DiversityInc, por ejemplo, incluye a Marriott, Hilton y Disney en su lista de 2016 de las 50 mejores empresas en materia de diversidad.

Según Madera, tiene sentido desde el punto de vista empresarial.

"Si nos fijamos en los clientes de Estados Unidos, tenemos un país muy diverso", añade. "Tenemos una gran población inmigrante, y huéspedes y viajeros de todo el mundo.

"Una mano de obra que refleje la base de clientes es un beneficio positivo".

Un trabajo que merece la pena conservar

El director de recursos humanos de Hyatt, Robb Webb, afirma que emplear a personas de distintos orígenes ha hecho que Hyatt sea mejor.

"Escuchándoles, aumentamos colectivamente el coeficiente intelectual de la empresa", afirma.

Las cifras sugieren que el personal suele ser reacio a marcharse.

"En el nivel de director general, la antigüedad media es de unos 22 años, lo que no se parece a nada de lo que he visto en cualquier sector en el que haya trabajado", dice Webb.

Hyatt también ofrece a los empleados un lugar donde expresar sus ambiciones y quejas a través de los Grupos de Recursos Empresariales para la Diversidad, reuniones de colegas que comparten una misma herencia cultural, raza, sexo, edad o intereses y que se asesoran mutuamente.

Esta, dice Madera, es otra tendencia en la hostelería.

"He visto que las grandes empresas tienen un cargo oficial que supervisa las políticas de diversidad, ya sea una persona asignada a una función oficial o, a veces, un consejo", señala.

"Estas grandes empresas integran la diversidad en sus objetivos a nivel estratégico, a nivel corporativo".

En busca de la pasión

Webb dice que no busca a los candidatos con más experiencia, sino a los más apasionados.

"Los lugares de trabajo han ido minando la humanidad a lo largo de los años, y probablemente yo sea parte de la razón de ello, porque llevo bastante tiempo en RRHH", dice.

Webb recuerda que hace poco habló con una joven que quería trabajar en una empresa, había investigado y se había esforzado en presentar una solicitud, pero descubrió que sólo podía hacerlo por Internet.

"Me dijo: 'si la gente que toma las decisiones de contratación no puede mirarme a los ojos y ver lo mucho que quiero trabajar aquí, mis posibilidades son bastante escasas'.

"Fue un momento en que se me encendió una gran bombilla, seguido de, 'oh no. ¿Hacemos eso en Hyatt?".

Webb dice que ha estado experimentando con sistemas que sean más inclusivos y devuelvan el elemento humano al proceso de contratación.

"Puede que sea un reto ponerlo en práctica", dice, "pero tenemos que encontrar una solución para dotar de personal a los hoteles e identificar a las personas de forma diferente a como lo hemos hecho en el pasado."

Fuente: edition.cnn.com