Qatar MotoGP: Dovizioso vence a Márquez en un emocionante duelo en el desierto

Andrea Dovizioso gana el primer Gran Premio de la temporada de MotoGP

Supera a Marc Márquez en una emocionante última vuelta

Valentino Rossi, tercero en Qatar

Dovizioso, de Ducati, ha superado a Márquez, de Repsol Honda, en una intensa última vuelta para ganar por sólo 0,027 segundos y dar el primer golpe en la lucha por el título.

Dovizioso no dio tregua a Márquez, tetracampeón de MotoGP, que intentó el típico adelantamiento audaz en la última curva. Mientras su equipo de boxes lo observaba con los dedos, el italiano resistió el fuerte desafío del español y cruzó la línea de meta en medio de delirantes celebraciones en el garaje de Ducati.

El veterano piloto oficial de Yamaha Valentino Rossi terminó en una impresionante tercera posición bajo el oscuro cielo del desierto, por delante de la LCR Honda del británico Cal Crutchlow.

El francés Johann Zarco lideró los primeros compases de la carrera, tras lograr la pole position con una espectacular vuelta de clasificación que pulverizó el récord de la pista desértica, el más antiguo del calendario de MotoGP.

Pero en el polvoriento circuito, que tiende a desgastar los neumáticos, empezó a tener problemas de agarre y finalmente tuvo que conformarse con un decepcionante octavo puesto con su Tech 3 Yamaha.

Rueda a rueda

A medida que Zarco retrocedía, la carrera se reanudaba donde había quedado la temporada pasada, con todas las miradas puestas en Dovizioso y Márquez. Ni siquiera el aliciente añadido de que el veterano Rossi, 39 años y nueve veces campeón del mundo, siguiera de cerca a los dos, recién firmado un nuevo contrato de dos años, fue suficiente para distraer la atención de un apasionante duelo.

"Hacia el final, después de adelantar a Zarco, he intentado abrir hueco con Márquez y Rossi, pero no tenía más agarre y no he podido aumentar mi ventaja", declaró Dovizioso a la prensa tras la carrera.

"En la última curva he tenido que ir con mucho cuidado porque sabía que Márquez intentaría pasarme, y así ha sido.

"Me cerró la puerta incluso más que [la temporada pasada] en Austria y Japón, pero le pasé por el interior del bordillo y luego aproveché la potencia de mi Desmosedici para mantenerme delante".

dijo Márquez: "Menuda carrera. Estoy muy contento con nuestro segundo puesto porque éste es uno de los circuitos del calendario donde más nos cuesta".

"He intentado adelantar a Dovi en la última curva pero me ha ganado. Sinceramente, me lo esperaba, pero tenía que intentar la maniobra de todas formas, para ver si había alguna forma de conseguirlo. Al final, Dovi tenía algo más que yo y se merece esta victoria".

El popular Dovizioso, con ocho victorias a sus espaldas, se convierte en el segundo piloto de Ducati más laureado de todos los tiempos en MotoGP, tras el bicampeón mundial australiano Casey Stoner.

Pero fue un regreso infeliz para su compañero de equipo Jorge Lorenzo. El español se fue a la grava en una caída causada por problemas técnicos con su moto y se vio obligado a retirarse.

A continuación en el calendario de MotoGP, los equipos se dirigen a Sudamérica para la segunda carrera de la temporada, el MotoGP de Argentina el 8 de abril.

Fuente: edition.cnn.com