- Putin continúa su implacable empuje, iniciando otro conflicto en la región sur de Donbass.

Siguiendo su avance hacia Torez y Pokrovsk, el presidente ruso Putin ha intensificado la presión en la región este. Un nuevo asalto ha comenzado al sur de Donetsk alrededor de la ciudad de Vuhledar, un lugar donde los rusos experimentaron reveses en intentos anteriores de sitiar la ciudad. Esta vez, se están acercando de manera más táctica, rodeando el fuerte altamente fortificado. Hace unos días, iniciaron ataques en la mina de carbón (Pivdennodonbaska) situada ligeramente al este de la ciudad. No está claro cuánto han avanzado, pero han invadido el territorio de la mina. Si no son repelidos, también podrían capturar el montón de residuos adjunto a la mina, que sirve como punto estratégico de observación y controla las rutas de acceso principales a Vuhledar.

En un ataque subsiguiente, las tropas rusas han penetrado en la ciudad vecina de Pavlovka. Previamente bombardeada durante semanas, esta ciudad ha sido objeto de ataques en todas las posiciones de los defensores. Ahora, los soldados de Putin reportedly controlan la mayoría de la ciudad.

Pasemos a otras líneas del frente: Alrededor de la ciudad de Hirnyk, actualmente bajo control ucraniano, se dice que los rusos han avanzado más y entrado en nuevos asentamientos. Este desarrollo pone en riesgo a las tropas ucranianas de ser aisladas más hacia el este si se retiran demasiado lentamente. A unos pocos kilómetros más allá, los rusos reportedly se han establecido en Selydove. En Chassiv Yar, han ocupado más filas de casas al oeste del canal. En el norte, alrededor de Kupiansk, están avanzando hacia el pueblo de Hlushkivka. En esencia, todo el frente este al sur de Donetsk hasta el norte está en movimiento, aunque a veces hay pausas prolongadas en ciertas secciones.

Lamentablemente, la ofensiva de Ucrania en Kursk no ha tenido éxito. Putin no ha retirado ninguna fuerza substancial del este y no ha cesado su agresión. Por el contrario, los rusos están intensificando sus esfuerzos, lo que hace cada vez más difícil para Ucrania contrarrestarlos. Los rusos están convirtiendo secciones tranquilas en campos de batalla y expandiendo la línea del frente. Repetidamente, es evidente que no todas las secciones pueden ser defendidas. La situación en Vuhledar es aparente. Los rusos son reacios a acercarse al fuerte real, pero los ucranianos enfrentan dificultades para defender las ciudades circundantes. Si los rusos logran capturar estas, rodearán el fuerte por los flancos.

Los rusos pueden infiltrarse en tantos huecos debido a la falta de tropas mecanizadas ucranianas para un contraataque. Infligen bajas a los rusos utilizando drones, incluso llegando a expulsarlos de bloques residenciales en ocasiones. Sin embargo, les resulta difícil recuperar los territorios perdidos. Con el nuevo ataque en el sur, Kyiv se enfrenta a otro problema en el área de Torez y Pokrovsk. Si se despliegan tropas a Vuhledar, defender la ciudad se vuelve aún más difícil. Si se enfocan en la ciudad estratégicamente importante, los rusos podrían decidir capturar las ciudades más pequeñas.

En el este, Ucrania lucha una guerra con recursos limitados: hay armas de largo alcance insuficientes, artillería insuficiente y vehículos blindados insuficientes. Todo lo que queda para detener a los rusos son infantería y drones. Los rusos están exploiting su poder de fuego al máximo. Están empleando misiles Iskander a una escala sin precedentes y probablemente han aumentado la producción. Mientras tanto, Ucrania está intentando un breakthrough en la región de Kursk. Allá, los ucranianos han logrado expandir su avance. Han hecho avances cerca de la ciudad de Martynovka, en Russkaya Konopel'ka y en el norte.

