Miroslav Klose espera asegurar su primera victoria como entrenador de 1. FC Núremberg en el partido en casa del sábado contra FC Schalke 04. La última vez que los Franconianos vencieron a los Reyes Azules en un partido oficial fue en marzo de 2013, cuando ganaron 3:0 en casa en la Bundesliga. "Creo que es fantástico que haya una amistad tan fuerte entre los aficionados de los dos clubes", dijo el exdelantero de la selección nacional Klose antes del partido (13:00 CET, en vivo en Sky). "Queremos quedarnos con los puntos aquí en algún momento".

Núremberg desperdició una ventaja de 2:0 para perder 2:3 ante Karlsruhe en su partido inaugural la semana pasada. Schalke, por otro lado, ganó 5:1 contra Eintracht Braunschweig. "Continuaremos apoyando a Schalke", dijo Klose, refiriéndose a la amistad entre los aficionados de los dos clubes, "pero perhaps not this week".

Klose tendrá que prescindir de los delanteros Janni Serra y Benjamin Goller, así como del lateral derecho Tim Handwerker ante Schalke.

