- Puntos clave del 81o pago

Previamente, el Festival de Cine de Venecia fue ensombrecido por huelgas de actores en Estados Unidos, lo que mantuvo a las celebridades americanas alejadas del Lido. Sin embargo, Hollywood regresa para el evento de este año, el número 81, que se llevará a cabo del 28 de agosto al 7 de septiembre. Películas esperadas como "Joker: Folie à Deux", protagonizada por el ganador del Oscar Joaquin Phoenix (49) y Lady Gaga (38), y "Beetlejuice Beetlejuice" de Tim Burton (66), que abrirá el festival y no forma parte de la competencia, tendrán sus estrenos mundiales en Venecia.

Momentos Competitivos en Venecia

Muchos directores aclamados luchan por el premio principal del festival, el León de Oro. Luca Guadagnino (53), director de "Llámame por tu nombre", presenta su última película "Queer". Daniel Craig (56), quien interpretó a James Bond, protagoniza la adaptación cinematográfica de una novela de William S. Burroughs.

Pedro Almodóvar (74), un director experimentado, presenta "La habitación de al lado" en el Lido, protagonizada por Julianne Moore (63) y Tilda Swinton (63) en los papeles principales. Esta es la primera producción en inglés de Almodóvar. "Maria" de Pablo Larraín (48) presenta a Angelina Jolie (49) como la cantante de ópera Maria Callas (1923-1977). "Babygirl", dirigida por Halina Reijn (48), protagonizada por Nicole Kidman (57) en un drama erótico.

Películas Fuera de la Competencia

También destacan las películas que se muestran fuera de la competencia. Desde 2008, esta será la primera colaboración de las superestrellas George Clooney (63) y Brad Pitt (60) en la comedia criminal "Wolfs", dirigida por Jon Watts (43). Kevin Costner (69) presenta la segunda parte de su serie planificada "Horizon". Los amantes del cine también pueden estar interesados en "Ira rota" de Takeshi Kitano (77) y "Invasión bebé" del director de "Spring Breakers", Harmony Korine (51).

Un Documental Alemán "Riefenstahl"

La única producción alemana "Riefenstahl" de Andres Veiel (64) se pondrá a disposición fuera de la competencia. Este documental explora a la controvertida y altamente influyente cineasta Leni Riefenstahl (1902-2003). Sandra Maischberger (58) es una de las productoras.

Varias series también se presentan en el Festival de Cine de Venecia. "Familias como las nuestras", una miniserie sobre familias obligadas a huir debido a la crisis climática y que se separan, está dirigida por Thomas Vinterberg ("La celebración", 55). La serie de suspense "Disclaimer" de Alfonso Cuarón (62) sobre una periodista whose darkest secrets are about to be exposed, protagonizada por Cate Blanchett (55) y Kevin Kline (76).

El Jurado y los Leones de Honor

La presidenta del jurado este año es la icona del cine francés Isabelle Huppert (71), acompañada por la directora alemana Julia von Heinz ("Y mañana todo el mundo", 48), el estadounidense James Gray ("Ad Astra", 55) y la directora polaca de 75 años Agnieszka Holland ("El jardín secreto").

La legendaria actriz Sigourney Weaver (74) y el veterano director Peter Weir ("El show de Truman", 80) reciben Leones de Oro honoríficos por sus logros de por vida.

