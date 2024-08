Puigdemont regresa a España a pesar de la amenaza de arresto

La investidura del nuevo presidente de la región catalana está programada para el jueves a las 10:00 a.m. El candidato principal es el exministro de Salud y jefe socialista Salvador Illa. Antes de la sesión, el partido de Puigdemont, Juntos per Catalunya (JxCat), ha planeado una fiesta de bienvenida para su antiguo líder y ex presidente de la región frente al edificio parlamentario.

"Bajo condiciones democráticas normales, sería innecesario e irrelevante para un miembro como yo anunciar mi intención de participar en esta sesión", dijo Puigdemont en un comunicado emitido el miércoles, donde se le vio frente a una bandera catalana y otra de la UE. "Pero España no tiene condiciones democráticas normales".

Por un lado, los partidarios de la independencia de Cataluña enfrentan "una larga persecución" debido a su iniciativa para un referéndum prohibido sobre la secesión de Cataluña de España, dijo Puigdemont. Por otro lado, el tribunal más alto del país se niega a cumplir con la ley de amnistía aprobada y promulgada.

"Este desafío debe ser respondido y superado", dijo el político catalán. "Por lo tanto, hemos emprendido el regreso del exilio". Dado el "actitud rebelde de algunos jueces del tribunal más alto", él y sus compañeros "no pueden permanecer en silencio".

A pesar de que el tribunal más alto de España descartó el caso de 'terrorismo' contra Puigdemont debido a errores formales a principios de julio, el sistema de justicia español sigue persiguiendo al activista independentista por malversación de fondos y el cargo de sedición.

Unos días antes, el tribunal más alto negó a Puigdemont un indulto, citando el cargo de malversación, y mantuvo la orden de arresto de 2017 en vigor. Puigdemont apeló contra esta decisión.

La amnistía estaba destinada a beneficiar a los activistas catalanes que fueron procesados por el sistema de justicia español después del intento fallido de secesión en 2017. Puigdemont fue el principal impulsor del entonces referéndum, que sumió al país en una de sus crisis políticas más graves. Después de su huida al exilio, Puigdemont fue elegido como eurodiputado en 2019. Ha estado viviendo recientemente en Bélgica.

La promesa de la ley de amnistía fue un requisito previo para que los partidarios de la independencia en el parlamento de Madrid permitieran a Pedro Sánchez un segundo mandato como primer ministro de España en noviembre.

"A pesar de que la ley de amnistía ha sido aprobada y promulgada, otros activistas catalanes siguen enfrentando persecución por su participación en el movimiento de secesión".

"Enfrente de esto, otros líderes antiguos como Puigdemont sienten la necesidad de regresar a España para responder a los cargos en su contra".

Lea también: