- Puigdemont escapa de la policía y regresa a Bélgica

Se busca al líder separatista catalán Carles Puigdemont, según declaraciones del secretario general de su partido Junts, ya ha vuelto a dejar Barcelona tras su visita sorpresa del jueves, rumbo a Bélgica. Su plan es continuar trabajando desde Waterloo, informó el secretario general Jordi Turull a la emisora catalana RAC1. Puigdemont había estado en Barcelona desde el martes por la noche. La policía catalana iba a celebrar una rueda de prensa para comentar el intento fallido de arrestar a Puigdemont.

Previamente, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, había destacado que su cliente estaba de nuevo fuera de España. Puigdemont ha residido principalmente en Bélgica desde su huida al extranjero el 30 de octubre de 2017, tras el fallido secesionismo de Cataluña de España. También ha pasado tiempo recientemente en el sur de Francia.

Mientras la policía española continuaba buscando a Puigdemont, el cantante y compositor catalán y líder del movimiento civil separatista ANC, Lluís Llach, escribió en la plataforma X que Puigdemont le había pedido que transmitiera que estaba "sano, a salvo y, sobre todo, libre".

El abogado de Carles Puigdemont tiene su propia opinión

Boye había comentado con cierta despreocupación la noche anterior sobre el revuelo. Describió el regreso de su cliente a Barcelona el día anterior después de casi siete años en el exilio, su breve discurso a miles de simpatizantes y su posterior desaparición ante los ojos de la prensa y la policía como un día de trabajo normal. "Hizo su trabajo político y volvió a casa después del trabajo, como cualquier otra persona", le dijo a los periodistas. En cualquier caso, Puigdemont "nunca se rendirá".

A pesar de que ahora hay una amnistía para los separatistas, sigue habiendo una orden de arresto contra Puigdemont, con el juez instructor Pablo Llarena acusándolo de haberse enriquecido personalmente en 2017. Este delito está excluido de la amnistía. Llarena ahora exige una explicación a la policía y al gobierno en Barcelona sobre cómo Puigdemont logró escapar.

