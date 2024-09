- Prueba de numerosas sirenas de alarma programadas para el día nacional de alerta

El jueves, numerosos sistemas de alarma nuevos en Baja Sajonia y Bremen pasarán su primera prueba durante un ensayo de alerta para el Día Nacional de Alerta. La alerta, programada para alrededor de las 11:00 AM, será iniciada por la Oficina Federal de Protección Civil y Ayuda en Desastres (BBK) en Bonn.

Se espera que los residentes reciban una notificación de alerta no solo a través de sirenas y sistemas de megafonía en sus alrededores, sino también a través del sistema de diffusion de mensajes en móviles.

Para muchos sistemas de alarma, el Día Nacional de Alerta marcará su primera prueba práctica importante, ya que varios condados y ciudades han informado en relación con el evento. En numerosos lugares, los sistemas de alarma antiguos han sido desactivados o se han instalado sistemas de alarma modernos en su lugar. Debido a la invasión rusa de Ucrania y la catastrófica inundación en el valle del Ahr en 2021, numerosas autoridades a nivel federal, estatal y local han llegado a la conclusión de que estos mecanismos de alerta también deben estar disponibles para alertar a la población en situaciones de emergencia y desastre.

Por primera vez en alrededor de 30 años, las sirenas se activarán en Hannover

Por ejemplo, hay muchos sistemas de alarma nuevos en el distrito de Nienburg, la ciudad de Wilhelmshaven y el distrito de Emsland - solo se han instalado más de 200 sistemas de alarma digitales allí desde la primavera de 2023, según la administración del distrito.

La capital del estado de Hannover planea probar su red de sistemas de alarma instalados recientemente durante el Día Nacional de Alerta. Ya hay 80 sistemas de alarma disponibles para ello, y para finales de año habrá un total de 112. Según la ciudad, esto será la primera vez en alrededor de 30 años que se oirán señales de sistemas de alarma en la zona urbana. "Oír señales de alerta fuertes será unfamiliar para muchas personas y podría desencadenar sentimientos y recuerdos desagradables en algunos segmentos de la población", dijo el director del departamento de bomberos, Christoph Bahlmann. Sin embargo, solo si los sistemas se prueban pueden estar preparados para su uso en caso de emergencia.

La red de sistemas de alarma aún está incompleta - se solicita un plan maestro

En otros lugares, los sistemas de alarma aún no están presentes o la instalación de los sistemas aún no está completa, como en el distrito de Verden. Por ejemplo, la ciudad de Brunswick aún no tiene una red de advertencia de sistemas de alarma - se está arreglando la instalación allí.

"Muchos condados en Baja Sajonia actualmente están reconstruyendo o modernizando el sistema de alarma para completar el conjunto oficial de advertencia y poder advertir efectivamente las 24 horas del día, incluso además de la red móvil", dijo el director gerente de la asociación de condados, Hubert Meyer, a solicitud.

En este momento, los tiempos de entrega prolongados para los sistemas de alarma modernos son especialmente problemáticos. La asociación de condados también aboga por un plan maestro completamente financiado para la protección civil, ya que también hay una necesidad significativa de inversión en la adquisición de vehículos e infraestructura crítica, agregó Meyer aún más.

Prueba también de sistemas de advertencia móviles

Especially in rural areas, alarm systems cannot be heard everywhere. Therefore, some counties and cities also utilize mobile alarm systems and warning messages that travel to the affected areas in case of an emergency to warn the population. For example, mobile announcement and warning messages will be tested for the first time in the Luechow-Dannenberg district. Vehicles and motorcycles with corresponding systems are in operation in various locations. "This is a first trial run," said Sebastian Jessen, responsible for civil protection in the district, in a statement. "We want to gather experience values, we want to know how long the teams actually need and where there might also be bottlenecks - so that we can intervene if necessary."

In Bremen, alongside 38 permanently installed alarm systems, the Ministry of the Interior will also deploy four mobile alarm systems for the first time. Additionally, church bells in Bremerhaven will ring.

Most municipalities rely on a variety of warning methods. For instance, warnings are also disseminated through social media channels or digital information boards. The district of Northeim has recently added a warning telephone to its mix of warning methods. By calling a specific number, warnings can be heard around the clock, not just on Warning Day.

Lea también: