- Próximo episodio de "La soltera" protagonizado por Stella, junto a las mujeres de "Woo-Crew".

Intercambiando Capullos en RTL: La Caza de Amor Punk Rock

La nueva temporada de la serie de citas de RTL+, "La Soltera", ya está en marcha, con Stella Stegmann, residente de Múnich, a la cabeza en busca de su pareja ideal o parejas. La bisexual de 27 años será la primera "Soltera" en salir con una variedad de géneros durante la serie. Después del primer episodio, declaró: "¡Estoy completamente borracha!"

Conejito de Amor Rápido Tailandés

El episodio comenzó con Stella conociendo a hombres uno a uno en el estilo de citas rápidas tailandesas clásicas. También hizo sus primeros cortes entre los aspirantes y entregó flores antes del gran evento de "Noche de Rosas". Una habitación enigmática y cerrada con llave en la villa de los concursantes sugirió el giro de esta temporada, ya que las cinco competidoras femeninas que lucharán por el afecto de Stella este año probablemente residan allí.

Presentando el Equipo de Conquista

Un avance de los próximos episodios sugirió posibles complicaciones: "Luego llega el Equipo de Conquista, sin logros en la vida a su nombre", se queja un concursante. En el episodio dos, ahora disponible en RTL+, las damas se unen a la diversión.

RTL Ha Estado en una Caza de Amor Durante Más de una Década

"La Soltera" solo hará sus rondas en RTL+ en lugar de la televisión gratuita, y trae algunos cambios importantes. Los concursantes no serán sometidos a la elaborada, a veces cómica y a menudo incómoda procesión de charlas triviales en la alfombra roja, ya que esta año la introducción será más espontánea. A veces los candidatos llegarán en jet ski, otras veces en cuatrimoto, y hasta veremos primeras citas en cafeterías y tradicionales tuk-tuks.

"Y hay un poco de ghetto, refinamiento y poder. Un sueño hecho realidad".

Los seres queridos y amigos de Stella enviaron mensajes de voz alabando a sus posibles pretendientes, excepto al concursante Musty, que envió su propio mensaje de voz: "Un poco de ghetto, refinamiento y poder. Un sueño hecho realidad: Musty es mi nombre, ¿y por qué te lo diría? Bueno, me he conocido a mí mismo durante tres décadas sólidas". Y hay otro momento incómodo que las introducciones de "La Soltera" o "El Soltero" son famosas.

A pesar de la emoción de Stella después del primer episodio, expresó su preocupación por la llegada inminente del Equipo de Conquista, mencionando: "No voy a tolerar que individuos sin logros perturben mi caza de amor". Durante su sesión de análisis de mensajes de voz, un amigo de Stella criticó el mensaje de Musty, diciendo: "No voy a fingir que su mensaje no fue un poco pomposo y confuso".

