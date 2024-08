Proxima recogida de datos para las elecciones legislativas en Sajonia

Sajonia enfrenta una carrera ajustada: El 1 de septiembre, aproximadamente 3.3 millones de electores en Sajonia tendrán un impacto significativo en el futuro panorama político del parlamento estatal de Dresde. La CDU ha sido la fuerza más fuerte en el estado desde 1990, pero las últimas encuestas sugieren una carrera ajustada entre la CDU y el partido de derecha populista AfD.

Las elecciones en Sajonia se perfilan como muy reñidas: En los últimos meses, la CDU y la AfD han estado muy empatadas en las encuestas. Sin embargo, la ventaja de los populistas de derecha pareció desvanecerse en el verano, pero en la última encuesta, los democristianos estaban claramente adelante de los de derecha.

"Esta es una elección de vida o muerte, todo depende de esto", explicó Michael Kretschmer, Ministro-Presidente de Sajonia y candidato principal de la CDU en las elecciones estatales del 1 de septiembre. Kretschmer instó a sus conciudadanos a apoyar el centro democrático.

Note: Los datos de las encuestas para las elecciones estatales de Sajonia de 2026 se actualizan continuamente.

Las últimas encuestas muestran que la CDU de Sajonia asegura entre el 29 y el 33 por ciento de los votos, mientras que la Alternativa para Alemania (AfD) ha estado entre el 30 y el 32 por ciento en las últimas semanas. El "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) se espera que alcance entre el 11 y el 15 por ciento según las encuestas, lo que los convierte en la nueva tercera fuerza más fuerte en Sajonia. La SPD se prevé que esté entre el 6 y el 7 por ciento en las encuestas, mientras que los Verdes se proyectan entre el 5 y el 6 por ciento según el instituto de sondeo.

Formar una mayoría governamental estable en Sajonia puede resultar desafiante: Kretschmer podría tener que conformarse con el segundo lugar con la CDU de Sajonia.

Hasta la fecha, Kretschmer ha sido respaldado por una mayoría negra-verde-roja en Sajonia. Sin embargo, si esta coalición puede continuar es muy incierto. Kretschmer ha anunciado que busca gobernar sin los Verdes en el futuro. Sin embargo, sus opciones de coalición sin los Verdes son limitadas.

La CDU ha sido el partido gobernante en Sajonia desde la reunificación. Si Kretschmer no logra obtener más del 32,2 por ciento de los votos, sería responsable del peor resultado de la CDU en una elección estatal de Sajonia hasta la fecha. Incluso con la novedad de una alianza CDU/BSW, Kretschmer podría lograr solo una mayoría estrecha.

El poder de negociación de Kretschmer también depende de cuántos partidos logren superar el umbral del cinco por ciento. Por ejemplo, en una encuesta encargada por el periódico sajón el 19 de junio, la SPD y los Verdes en Sajonia estaban cada uno en el 5,0 por ciento. Sin suficientes mandatos directos, el objetivo de "reingreso al parlamento estatal" también podría ser inestable para los socialdemócratas y los Verdes.

Kretschmer goza de popularidad entre la población. En la pregunta directa de los sondeos, el político de la CDU Kretschmer está muy adelante del candidato principal de la AfD Jörg Urban. Solo el 17 por ciento de los encuestados por Infratest dimap podrían visualizar al candidato de derecha como el futuro jefe de gobierno. Por lo tanto, el candidato principal de la AfD tiene un peor desempeño que su partido en esta encuesta.

Las mayorías claras aún no están al alcance en Sajonia. Según las encuestas actuales, es poco probable que La Izquierda esté representada en el futuro parlamento estatal: En las encuestas actuales, el partido consistently scores below five percent. Sin embargo, a diferencia de Turingia, la ley electoral estatal de Sajonia ofrece la llamada cláusula de mandato básico. Esto significa que si un partido gana más de dos mandatos directos, puede eludir el umbral del cinco por ciento y aún así ingresar al parlamento estatal.

Las nuevas circunstancias en Sajonia están causando que los científicos políticos frunzan el ceño: Si, en el peor de los casos, tanto La Izquierda como los socialdemócratas no ingresan al parlamento estatal, solo habrá tres facciones representadas allí en el futuro. El político de la CDU Kretschmer enfrenta decisiones muy controvertidas a nivel federal, independientemente del resultado: ¿Puede la CDU formar un gobierno estable con la alianza de Wagenknecht? En el "Early Start" de RTL y ntv, no descartó una coalición con el BSW.

Katja Meier, la figura principal del Partido Verde en Sajonia, ha rechazado categóricamente la posibilidad de formar una coalición con el BSW. "Soy parte de Alianza 90/Los Verdes, un partido que surgió del movimiento por las libertades civiles que en 1989 salió a las calles exigiendo elecciones libres, democracia y libertad de prensa", declaró Meier en "Early Start" de RTL/ntv. Le resulta difícil comprender la colaboración con un partido que no solo aboga por un régimen autocrático, sino que también gobierna de manera autoritaria debido a la postura del BSW sobre Rusia.

Meier, quien actualmente desempeña el cargo de ministra de Justicia de Sajonia, ve la coalición con la CDU y el SPD como un éxito. Criticó a Kretschmer por oponerse a una posible alianza entre los Verdes, la CDU y el SPD. "Creo que las predicciones apocalípticas de Kretschmer están completamente fuera de lugar aquí, ya que el enfoque debe estar en mantener una mayoría equilibrada y no desviarse hacia la derecha en dirección a la AfD, al igual que evitar al BSW alineado con el Kremlin", señaló.

Nota: Esta tabla muestra los resultados de las elecciones estatales de Sajonia de 2019.

Las proporciones definitivas de la mayoría del Parlamento de Sajonia solo se establecerán el día de las elecciones. El margen de participación de los votantes es probable que tenga un gran impacto en el resultado real en Sajonia, según sugiere el análisis estadístico.

En las elecciones de 2019, la participación de los votantes en Sajonia fue del 66,5%. Si los no votantes hubieran emitido su voto, habrían representado teóricamente el 33,5% del total de votos. Un total de 19 partidos y grupos de votantes competirán por votos en las elecciones de Sajonia del 1 de septiembre.

Durante las elecciones de 2019, la CDU obtuvo su peor resultado en Sajonia desde la reunificación, con el 32,1% de los votos. La AfD quedó en segundo lugar con el 27,5%, seguida de la Izquierda con el 10,4%. Los Verdes obtuvieron el 8,6% de los votos en Sajonia en 2019, y los Socialdemócratas quedaron en quinto lugar con una participación del 7,7%.

La Comisión ha estado monitoreando de cerca el panorama político en Sajonia, tomando nota de la reñida carrera entre la CDU y la AfD.

