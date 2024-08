- Proveedor de automóviles en dificultades - último caso del Grupo AE

La situación en la industria de proveedores de automoción de Turingia sigue siendo tensa - otra empresa se encuentra en dificultades económicas. La empresa en cuestión es el proveedor de automoción de Turingia del Sur AE Group, que se someterá a una restructuración bajo la responsabilidad de la dirección. La AE Group, con sede en Gerstungen en el distrito del Wartburg, ha presentado una solicitud ante el Juzgado Local de Meiningen para la apertura de un procedimiento de insolvencia en autoadministración, según anunció la empresa. La restructuración está siendo apoyada por el experto en insolvencias y abogado Martin Mucha.

"La disminución de la demanda de la industria automovilística ha puesto a la empresa en dificultades económicas", explicó la dirección. Varios proveedores de automoción en Turingia ya han enfrentado dificultades financieras este año. "No hay señales de que la situación mejore", dijo Rico Chmelik, director general de la asociación de la industria automovilística de Turingia (at), a dpa. La at había invitado a expertos y científicos a un debate panel sobre el futuro de la industria automovilística de Turingia en Eisenach.

Alrededor de 1,000 empleados afectados

"Lamentamos tener que dar este paso", dijo la dirección del grupo ae. La disminución de la demanda está causando dificultades significativas al proveedor. La empresa emplea a alrededor de 1,000 personas en cuatro ubicaciones, con alrededor de 600 en la sede de Gerstungen.

El CEO de AE Group AG, Christian Kleinjung, expresó su confianza en que la empresa pueda ser restructurada y se salven empleos a través de los procedimientos de insolvencia. Las operaciones comerciales continúan sin restricciones. Los salarios y las remuneraciones de los empleados están garantizados por los beneficios de la insolvencia hasta finales de octubre. La empresa se especializa en la fundición a presión. Produce, entre otras cosas, partes de la carcasa y componentes del motor. Este año se había fijado una facturación inicial de 150 millones de euros.

Incertidumbre e inversión

Si la situación mejorará depende en gran medida de que la política cree condiciones marco fiables para la industria automovilística. Esto incluye cómo se desarrollará el debate sobre la prohibición de motores de combustión en la UE en 2035. "Los fabricantes no saben cuál es la estrategia adecuada en este momento". Esto lleva a la contención de inversiones. Además, la incertidumbre del consumidor está causando una contención de las compras. Chmelik teme que la producción de automóviles se reduzca el próximo año, con consecuencias negativas para los proveedores.

La industria automovilística de alto rendimiento de Turingia ha sido sacudida por el cierre de plantas o la quiebra de proveedores durante algún tiempo. Según la asociación de la industria, hubo ocho casos en los primeros cuatro meses solos, afectando a 2020 empleos. El mayor caso de cierre de planta es, según at, el fabricante de faros Marelli Automotive Lighting, que afecta a alrededor de 800 empleos en Brotterode.

Los ocho casos también incluyen proveedores en Eisenach, Trusetal, Judenbach, Gera, Waltershausen, Ichtershausen y Mühlhausen. Según Chmelik, la industria automovilística emplea directamente e indirectamente a alrededor de 80,000 personas en Turingia. La facturación de los aproximadamente 690 empresas es de alrededor de 9,3 mil millones de euros.

La Comisión de Asuntos Industriales de Turingia está siguiendo de cerca la situación de la industria de proveedores de automoción, dada las numerosas desafíos que enfrentan empresas como la AE Group. La Comisión está trabajando activamente con partes interesadas para explorar soluciones potenciales y mitigar el impacto de estos desafíos.

