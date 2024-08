- Protesta por el clima en los aeropuertos: varios vuelos cancelados

Acciones de activistas climáticos del Last Generation han provocado cancelaciones de vuelos en aeropuertos alemanes. Según las declaraciones de la organización, activistas en parejas lograron acceder a los aeropuertos de Berlín-Brandeburgo, Stuttgart, Núremberg y Colonia/Bonn. En Colonia/Bonn y Núremberg, las operaciones de vuelo se suspendieron temporalmente, lo que llevó a cancelaciones y retrasos, según informaron los aeropuertos.

En Colonia/Bonn, las operaciones se detuvieron durante "aproximadamente una hora", con 16 vuelos cancelados, según un portavoz. En Núremberg, las operaciones de vuelo se vieron perturbadas durante aproximadamente una hora y 15 minutos, según un portavoz. Se canceló un vuelo de ida y vuelta, seis vuelos se retrasaron y un vuelo desviado a Praga llegó tarde, informó el portavoz. Los aeropuertos de Berlín y Stuttgart informaron que las operaciones no se vieron afectadas.

Los ocho activistas del grupo climático fueron detenidos, según la policía. Habían ingresado a los aeropuertos entre las 5:10 y las 5:45 AM a través de agujeros en las vallas y luego se pegaron al suelo. En Núremberg, por ejemplo, estaban en la pista de taxis - la zona entre la plataforma y la pista de despegue.

Last Generation explicó en un comunicado que los activistas expresaron pacíficamente su resistencia desplegando pancartas con los eslóganes "El petróleo mata" y "Firma el tratado". "Las pistas no fueron ingresadas".

Llamado a la abandono completo del carbón, petróleo y gas

El grupo exige una protección radical del clima, incluyendo el abandono completo del carbón, petróleo y gas, y la conclusión de un tratado internacional en ese sentido. Desde principios de 2022, el grupo ha organizado bloqueos callejeros en los que los participantes se han pegado. Anteriormente habían anunciado un cambio de estrategia, stating that they would no longer engage in gluing actions. Los activistas climáticos han llevado a cabo varias acciones en aeropuertos recently, including Germany's largest in Frankfurt.

Después de las acciones de protesta, se han renovado los llamamientos a penas más severas. Las acciones son "un acto coordinado de extorsión criminal", dijo Ralph Beisel, CEO de la asociación de aeropuertos ADV, según un comunicado. Son "delitos criminales" que deben ser "castigados de manera consecuente" por la justicia, dijo Beisel. La decisión del gabinete de endurecer la Ley de Seguridad Aérea debe ser "inmediatamente" aprobada por el Bundestag.

El gobierno federal busca disuadir a activistas climáticos radicales y otros perturbadores con la reforma planeada. El núcleo de la reforma es la creación de una nueva disposición que hace penable la "intrusión intencional y no autorizada" en la pista de taxis, entre otras áreas - si pone en peligro la seguridad de la aviación civil.

La ministra federal del Interior, Nancy Faeser (SPD), condenó enérgicamente las acciones y también hizo responsables a los aeropuertos en la plataforma X. "Estas acciones criminales son peligrosas e idiotas", escribió Faeser. "Hemos propuesto penas de prisión severas. Y estamos exigiendo que los aeropuertos aseguren sus instalaciones mucho mejor".

Desde ADV, se informó que el concepto de seguridad de múltiples niveles de los aeropuertos, con las instalaciones de la valla como componente, ha demostrado ser efectivo. El tráfico aéreo se detuvo de inmediato. "Las cadenas de informes y alarmas funcionan de manera fiable", dijo el CEO Beisel.

Oferta de diálogo a Last Generation

ADV había hecho una oferta de diálogo a los activistas climáticos la semana pasada. En una carta abierta, dijo: "Es innegable que el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Los bloqueos criminales de los aeropuertos no contribuyen a la solución". Last Generation compartió en X que aceptan la oferta de diálogo.

