- Protesta por el clima durante la temporada de fiestas: acción de pegatinas en el aeropuerto de Nuremberg

Entraron por un agujero autoinfligido en la cerca: Dos activistas climáticos interrumpieron temporalmente las operaciones en el Aeropuerto de Núremberg por la mañana del jueves.

Dos activistas del grupo "Letzte Generation" entraron en el aeropuerto alrededor de las 5:30 AM, según los informes policiales. Las dos mujeres, de 24 y 28 años, se pegaron al asfalto - el área entre la rampa y la pista de aterrizaje. Se suspendieron temporalmente las operaciones de vuelo.

El cuerpo de bomberos del aeropuerto retiró la cola; las dos mujeres fueron inicialmente llevadas a la estación de policía de la frontera. Luego fueron liberadas, dijo un portavoz de la policía.

Interrupciones en las operaciones de vuelo durante más de una hora

Las operaciones se reanudaron alrededor de las 7:00 AM. El primer vuelo despegó a las 7:10 AM, dijo un portavoz del aeropuerto en Núremberg. "Al final, son los pasajeros quienes sufren."

Las operaciones se vieron afectadas durante unos 75 minutos. Un total de nueve vuelos resultaron afectados. Un vuelo de Frankfurt a Núremberg fue cancelado debido a la acción, al igual que el vuelo de regreso a Frankfurt. Se retrasaron seis vuelos, uno fue desviado a Praga pero también llegó tarde a Núremberg. "Todo está de vuelta en horario", dijo el portavoz del aeropuerto.

Agujero en la valla de alambre de gallinero

Las investigaciones sugieren que los activistas cortaron un agujero en la valla de alambre de gallinero que rodea el aeropuerto. Se encontraron herramientas correspondientes en el lugar. Un reportero de dpa en el lugar informó haber encontrado dos cortacéspedes cerca del agujero en la parte sur del asfalto.

Las dos mujeres ahora están siendo investigadas por daños criminales, coacción y allanamiento de morada.

Acción durante las vacaciones de verano

La acción tuvo lugar durante las vacaciones de verano de Baviera. Durante este tiempo, hay significativamente más vuelos, con alrededor de 120 a 140 despegues y aterrizajes en comparación con alrededor de 80 a 100 fuera de la temporada de vacaciones, dijo el portavoz del aeropuerto. "Tenemos operaciones de vuelo completas", también dijo un portavoz de la policía. Muchos estaban viajando por sus vacaciones.

Aunque no hubo peligro inmediato para nadie, una acción así siempre crea una situación peligrosa, explicó el portavoz del aeropuerto. Hay un riesgo para la vida cerca de las turbinas de los aviones, que puede extenderse hasta 50 metros detrás del avión, según el motor.

Ministro del Interior: Acción "absurda absoluta"

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann (CSU), criticó fuertemente la acción. "Las acciones altamente peligrosas y radicales de los activistas del caos climático son una absoluta tontería. Esto está muy lejos de la 'resistencia pacífica', como siempre afirman los supuestos protectores del clima". Le sorprendió cómo eran "tan tercos e imprudentes".

"Con tales acciones de bloqueo, no están ayudando en absoluto a su supuesta meta de protección del clima. En cambio, están dispuestos a poner en peligro las vidas de los demás. Además de severas penas, deberían haber reclamaciones de daños sustanciales de las empresas y operadores del aeropuerto", dijo el ministro.

Interrupciones a nivel nacional

"Letzte Generation" informó sobre varias acciones de interrupción en aeropuertos a nivel nacional. Dos activistas con chalecos de seguridad naranja entraron en los aeropuertos de Berlín-Brandeburgo, Stuttgart, Núremberg y Colonia-Bonn.

Pacíficamente expresaron su resistencia sosteniendo pancartas con leyendas como "El petróleo mata" y "Firma el tratado", informó la organización en un comunicado. "Las pistas no fueron ingresadas". En Núremberg, por ejemplo, se quedaron en la pista de taxis.

Llamado a la completa abandonment de carbón, petróleo y gas

El grupo exige una acción climática radical, incluido el completo abandono del carbón, petróleo y gas. Exigen la conclusión de un tratado internacional en ese sentido. Desde principios de 2022, el grupo ha organizado bloqueos de carretera en los que los participantes se pegan a las superficies.

Sin embargo, recently announced a change in strategy, vowing to no longer use glue. Los activistas climáticos han llevado a cabo varias acciones en aeropuertos Recently, including Germany's largest in Frankfurt at the end of July.

Faeser: "Estas acciones criminales son peligrosas y estúpidas"

La ministra del Interior federal, Nancy Faeser (SPD), también condenó fuertemente las acciones con cola. En la plataforma X, se refirió a un endurecimiento de la ley que el gabinete había aprobado en julio. "Estas acciones criminales son peligrosas y estúpidas", escribió Faeser. "Hemos propuesto penas de prisión significativas. Y estamos exigiendo que los aeropuertos aseguren sus instalaciones mucho mejor".

El gobierno alemán quiere disuadir a los activistas climáticos radicales y otros perturbadores de llevar a cabo acciones peligrosas en los aeropuertos mediante una enmienda a la Ley de Seguridad Aérea. El núcleo de la reforma planeada, que aún debe ser decidida por el Bundestag, es la creación de una nueva disposición que hace punible la "intrusión no autorizada intencional" en la pista de taxis, pistas y otras áreas críticas - si pone en peligro la seguridad de la aviación civil.

Las acciones de los activistas llevaron a una interrupción de las operaciones de vuelo durante más de una hora, lo que provocó que varios vuelos se retrasaran o se cancelaran. Debido a la demostración de los activistas, habían cortado temporalmente un agujero en la valla de alambre de gallinero que rodea el aeropuerto.

Lea también: