- ¿Proteger a los judíos como objetivo del Estado?

La iniciativa del comisionado contra la antisemitismo de Baviera, Ludwig Spaenle (CSU), para incluir la lucha contra el antisemitismo y la protección de la vida judía como un objetivo estatal en la Ley Fundamental y en las constituciones estatales ha suscitado reacciones mixtas en la política.

SPD y Verdes destacan la necesidad de una mayoría de dos tercios

Dirk Wiese, vicepresidente del grupo parlamentario de la SPD, destacó que proteger la vida judía es una tarea común que debe abordarse con determinación. Sin embargo, criticó que las conversaciones sobre cambios constitucionales han fracasado hasta ahora porque la CDU/CSU rechaza tal ajuste.

Las presidentas del grupo parlamentario de los Verdes en el Bundestag, Britta Haßelmann y Katharina Dröge, expresaron su preocupación por la amenaza persistente del antisemitismo. Indicaron un interés básico en una enmienda constitucional, pero lamentaron la falta de apoyo: para la mayoría de dos tercios necesaria en el Bundestag, también se requieren los votos de la oposición.

Escepticismo de CDU, CSU - y La Izquierda

Friedrich Merz, presidente del mayor grupo de oposición (CDU/CSU) en el Bundestag, es escéptico regarding the change in the Basic Law. He stressed that the existing constitution already provides sufficient protection and that an additional clause would not bring about any significant improvements.

Alexander Dobrindt, presidente del grupo parlamentario de la CSU, también expresó dudas sobre la efectividad de una enmienda así. While he supports the fight against antisemitism, he questions whether a constitutional amendment would actually lead to more protection in practice.

La Izquierda en el Bundestag argumentó que la Ley Fundamental ya proporciona protección integral contra la discriminación, incluido el antisemitismo. Una mención específica en la Ley Fundamental podría dar la impresión de que otras formas de discriminación se toman menos en serio.

La presidenta del Parlamento, Ilse Aigner, sin embargo, elogió el compromiso de Spaenle y describió el antisemitismo como uno de los mayores desafíos de nuestra época. Welcomed the idea of an amendment to the Basic Law and pledged to bring the proposal into further political discussion.

Cartas a políticos de diferentes facciones del Bundestag

Ludwig Spaenle había propuesto en mayo incluir la lucha contra el antisemitismo y la protección de la vida judía como un objetivo estatal en la Ley Fundamental y en las constituciones de todos los estados federales.

En su carta, que fue dirigida a líderes políticos de diferentes facciones del Bundestag, entre otros, se refirió a las experiencias positivas en los estados federales como Brandeburgo, Bremen, Hamburgo y Sajonia-Anhalt, que ya han realizado los cambios constitucionales correspondientes. Spaenle sugirió que Baviera y otros estados federales deberían seguir ese ejemplo.

La Ley Fundamental, tal como se propone por Ludwig Spaenle, tiene como objetivo incluir la lucha contra el antisemitismo y la protección de la vida judía como un objetivo constitucional. Sin embargo, el SPD y los Verdes destacan la necesidad de una mayoría de dos tercios en el Bundestag para cualquier enmienda constitucional.

A pesar del apoyo de Ilse Aigner, presidenta del Parlamento de Baviera, ciertas facciones políticas, como la CDU/CSU y la Izquierda, expresan escepticismo regarding the effectiveness and potential consequences of such an amendment to the Basic Law.

