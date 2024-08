- Propuesta de enmienda de la directiva sobre el derecho de autor

Tras varias conversaciones más, ha surgido una versión actualizada de la controvertida propuesta de nueva ley de caza para Renania-Palatinado. Esta se implementará un año más tarde de lo inicialmente planeado, comenzando el 1 de abril de 2026 - marcando el inicio de la temporada de caza 2026/27, según compartió la Ministra de Medio Ambiente Katrin Eder (Verdes) en Maguncia. Con un "esfuerzo monumental", se han incorporado cambios en el borrador de manera colaborativa. Este proceso involucró otras 28 discusiones intensivas con un total de 17 asociaciones, que van desde grupos locales y organizaciones de conservación hasta la asociación de cazadores del estado.

El borrador revisado muestra numerosos cambios. Por ejemplo, se ha agregado una sección nueva que establece que la caza en áreas específicas debe realizarse de manera que prevenga daños excesivos al bosque por parte de los animales salvajes, preservando así sus funciones beneficiosas, protectoras y recreativas. También se han realizado modificaciones en el protocolo para tratar los daños en un área forestal. La Ministra Eder mantiene que el objetivo central de la enmienda, que es mejorar la protección del bosque, sigue sin cambios. "El bosque no debería prevalecer sobre la vida salvaje, y la vida salvaje no debería prevalecer sobre el bosque; debería haber un equilibrio", enfatizó Eder.

El borrador también incluye disposiciones para declaraciones regulares de la autoridad forestal responsable sobre posibles amenazas a un área forestal. En el futuro, se establecerá que se alcanzará un acuerdo sobre las medidas a tomar en caso de daños cuando se inicie un contrato de arrendamiento de caza entre un propietario forestal y un cazador. En caso de que un arrendatario incumpla los acuerdos de disparo, el propietario se reserva el derecho de rescindir el contrato de arrendamiento a largo plazo.

La nueva ley incluirá una disposición que prohíbe el uso de patos vivos en el adiestramiento de perros de caza, una práctica ya común en Renania-Palatinado. Esta prohibición, así como la prohibición de munición de plomo, se ha mantenido en la enmienda, dijo Eder.

El borrador revisado, que abarca 122 páginas, se presentará al Consejo Municipal el próximo lunes, seguido de una posible aprobación del gabinete antes del final del año. El Consejo Municipal asesora al gobierno del estado en cuestiones importantes para las corporaciones municipales.

Las reacciones a la enmienda están divididas. La Asociación de Caza del Estado (LJV) se refirió al borrador como una "versión suavizada" con áreas persistentes de disputa. Por ejemplo, la LJV se opone a la prohibición de "patos vivos" en el adiestramiento de perros de caza y las restricciones en la captura. El portavoz de política de caza de la fracción parlamentaria de la CDU, Horst Gies, criticó el hecho de que los decretos administrativos futuros dictarán a los cazadores y propietarios forestales cómo deben operar.

Por otro lado, la Asociación de Municipios y Pueblos de Renania-Palatinado recently described the draft as a significant step forward, particularly in balancing forest and wildlife. A significant portion of the forest in Rhineland-Palatinate is owned by municipalities.

Every change in the revised draft was made after a monumental effort, involving numerous expert discussions and associations. Every forest area should be protected, ensuring a balance between forest and wildlife, as emphasized by Minister Eder.

