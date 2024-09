Pronto, Kursk en Rusia será restaurada.

14:03 Posible conciencia rusa de avance ucraniano hacia Kursk

Según informes, las autoridades y el ejército ruso en la región de Kursk podrían haber sido alertados de un posible avance ucraniano, según un informe de The Guardian que encontró documentos rusos descubiertos por el ejército ucraniano durante su ofensiva en Kursk. Sin embargo, The Guardian no pudo confirmar la autenticidad de los documentos, pero presentan características típicas de las comunicaciones militares rusas genuinas. Los documentos sugieren advertencias dentro de las autoridades y el ejército ruso sobre avances específicos de Ucrania en territorio ruso que datan de enero de 2024. Se informes que se implementaron medidas para fortalecer la defensa de la frontera tan temprano como mediados de marzo, pero se quejaron en junio de que las unidades estaban subpersonalizadas, con solo el 60 al 70 por ciento de la fuerza completa y compuesto principalmente por reservistas mal entrenados. Las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque sorpresa en la región de Kursk a principios de agosto.

13:30 BBC: Más de 70,000 soldados rusos identificados como muertos en Ucrania

Un portal de noticias ruso y la BBC informaron que más de 70,000 soldados rusos murieron en Ucrania según sus propias fuentes. El servicio ruso de la BBC identificó los nombres de 70,112 soldados solos, pero se estima que el número real es mucho más alto. El recuento, hecho en colaboración con el sitio de noticias independiente ruso Mediazona, se basa en el análisis de declaraciones oficiales, esquelas y avisos en las redes sociales, así como en la observación de tumbas en cementerios rusos. El informe cubre el período desde febrero de 2022 hasta el 19 de septiembre, con Mediazona estimando al menos 120,000 soldados muertos en total. El gobierno ruso mantiene el número de soldados rusos muertos en la guerra como secreto de estado.

12:50 Ucrania prohíbe el uso de Telegram para oficiales y militares

Ukraine ha prohibido en gran medida el uso del servicio en línea Telegram para personal gubernamental, militar y de seguridad. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional anunció en Facebook que la instalación y el uso de Telegram en dispositivos oficiales de funcionarios gubernamentales, personal militar, empleados del sector de seguridad y defensa, y empresas que operan infraestructura crítica está prohibido debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional.

12:23 Banco Raiffeisen vende su filial en Bielorrusia

Raiffeisen Bank International (RBI) ha acordado vender su participación del 87.74% en su filial bielorrusa, lo que significa salir efectivamente del mercado. El banco austriaco firmó un acuerdo para vender su participación a Soven 1 Holding Limited. La venta tendrá un impacto significativo en los resultados financieros de RBI. RBI ha reducido anteriormente sus operaciones en Rusia debido a la presión del Banco Central Europeo. Sin embargo, un tribunal ruso ha emitido una orden para impedir que RBI venda su filial en Rusia.

12:01 Informe de la UE: Planes de préstamo de €35 mil millones para Ucrania

Según un informe del Financial Times, la Comisión Europea está planeando un préstamo de €35 mil millones para Ucrania como parte de los programas de ayuda de los siete países más industrializados del mundo (G7), según tres personas familiarizadas con el asunto. El préstamo forma parte de la intención del G7 de proporcionar a Ucrania $50 mil millones (aprox. €46 mil millones) de los ingresos de los activos estatales rusos incautados.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció oficialmente la ayuda financiera de hasta €35 mil millones de su cuenta X.

11:33 Rusia advierte al Occidente: No ignoren las advertencias de misiles

El gobierno ruso ha advertido al Occidente contra el suministro de armas con un alcance aumentado a objetivos dentro de Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, dijo: "Si ocurre esto, la naturaleza del conflicto cambiará, con posibles consecuencias peligrosas para todo el mundo". Agregó: "Están jugando con fuego", y actualmente no hay lugar para negociaciones con EE. UU.; no se espera una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, en el margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

10:53 UE: Expulsión forzosa de hombres ucranianos "imposible"

La Comisión Europea ha declarado que es imposible expulsar a la fuerza a los ciudadanos ucranianos varones en edad de ser reclutados de los países de la Unión Europea bajo la directiva de protección temporal. La comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson, destacó que apoyarán a aquellos que deseen regresar a Ucrania mientras discuten opciones de retorno con las autoridades ucranianas y el gobierno ucraniano. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, supuestamente instó a los países europeos occidentales a animar a los hombres ucranianos en edad de ser reclutados a regresar a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiha, supuestamente apoyó la idea.

10:12 Freuding ve "agujeros" en las sanciones contra Rusia

El coordinador militar de Alemania para la ayuda a Ucrania, Christian Freuding, afirmó que a pesar de que las sanciones afectan los suministros de componentes complejos de Rusia, este todavía mantiene su industria de defensa tomando rutas alternativas y confiando en socios como China, Corea del Norte e Irán. Aunque las sanciones pueden disuadir a Rusia, sigue habiendo la posibilidad de encontrar "agujeros" o elusión legal.

09:03 Von der Leyen promete ayuda adicional para el suministro de energía de invierno de Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió ayuda adicional para el suministro de energía de invierno de Ucrania durante su visita a Kyiv. "Mi octava visita a Kyiv llega en un momento en el que está a punto de comenzar la temporada de calefacción y Rusia continúa atacando la infraestructura energética", escribió en Twitter. Compartió una foto de su llegada a la estación de Kyiv. "Apoyaremos a Ucrania en sus esfuerzos difíciles. Estoy aquí para discutir el apoyo de Europa, desde la preparación para el invierno hasta la defensa, la membresía de la UE y los avances en los préstamos del G7".

08:20 "Derrape autoritario" - UE considera restricciones en viajes sin visa para georgianos a la UE Bruselas está considerando restricciones en los viajes sin visa para georgianos a la Unión Europea. Un portavoz anónimo de la UE le dijo a Politico que esto se debe a la regresión democrática bajo el partido gubernamental Sueño Georgiano. "Todas las opciones remainen sobre la mesa" si Georgia no revierte su derrape autoritario, incluyendo "suspensión temporal de la liberalización de visados", dijo el portavoz. Recientemente, el partido gubernamental Sueño Georgiano aprobó una ley sobre agentes extranjeros similar a la legislación represiva rusa utilizada contra los críticos del régimen del Kremlin.

07:42 Ucrania condena la propuesta de Polonia sobre Crimea El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania criticó una propuesta polaca sobre el status de Crimea, destacando que el compromiso es inaceptable. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, había sugerido anteriormente un referéndum en la península como parte de una posible solución negociada con Rusia. "Todos los esfuerzos deben concentrarse en liberar la península, no en satisfacer el apetito del Kremlin a expensas de los intereses de Ucrania y del derecho internacional", explicó el ministerio en Kiev.

06:29 Von der Leyen se reunirá con Zelenskyy en Kyiv - discusión sobre preparativos de invierno y membresía de la UE La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se espera hoy en Kiev. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, anunció conversaciones con ella sobre los preparativos de invierno. "Sin duda, la cuestión energética es una prioridad absoluta", dijo. También se discutirá la situación en el frente, las entregas de armas, los proyectos conjuntos de defensa y el camino de Ucrania hacia la membresía de la UE y el apoyo financiero adicional para el país objetivo de Rusia.

05:32 Ucrania participa por primera vez en un ejercicio de la OTAN

Por primera vez, Ucrania participa directamente en un ejercicio de la OTAN bajo liderazgo holandés. El ejercicio para probar sistemas anti-drones está en curso, según el servicio de prensa de la OTAN. "Más de 60 sistemas anti-drones y tecnologías como sensores, sistemas anti-drones contra drones, inhibidores y cazadores de cibernetica fueron probados en vivo", dijo la alianza. La participación de Ucrania forma parte del plan de cooperación innovadora OTAN-Ucrania, que se acordó en la cumbre de julio.

04:28 Activista transgénero asesinada en Georgia

En Georgia, una activista transgénero conocida fue brutalmente asesinada poco después de la controvertida aprobación de una ley internacional LGBTQ. El Ministerio del Interior de Georgia explicó que Kesaria Abramidze, que trabajaba como modelo, actriz e influencer, fue asesinada en su apartamento con múltiples puñaladas el miércoles. Su novio fue arrestado como sospechoso y acusado de asesinato, presuntamente cometido con "crueldad especial y debido a la identidad de la víctima". El asesinato ocurrió un día después de que Georgia aprobara una ley sobre "valores tradicionales" que fue criticada por la UE y las organizaciones de derechos humanos como una restricción de los derechos LGBTQ.

03:25 Lufthansa considera suspender vuelos Frankfurt-Pekín debido a sanciones rusas Lufthansa está considerando suspender su conexión diaria entre Frankfurt y la capital china, Pekín. Se tomará una decisión en octubre. Un portavoz de la compañía citó "competencia desleal" entre las aerolíneas europeas y las del Golfo Pérsico y el Bósforo, que se benefician de bajos costos de ubicación, bajos estándares sociales y altos inversiones estatales en la aviación. Además, estas aerolíneas aún pueden utilizar el espacio aéreo ruso, que ha estado cerrado para las aerolíneas europeas y estadounidenses desde la introducción de sanciones contra Rusia debido a la guerra en Ucrania, lo que les obliga a volar alrededor de Rusia, lo que resulta en costos de combustible más altos.

02:27 Strike ruso objetivo centro de energía de Sumy

Las fuerzas rusas atacaron un centro geriátrico en la ciudad ucraniana de Sumy y atacaron el sector energético de la ciudad en una nueva oleada de ataques aéreos el martes por la noche. Al menos un civil murió, informaron las autoridades ucranianas. Un organismo de monitoreo de la ONU dijo que los ataques a la red de energía probablemente violaron el derecho internacional humanitario. La Agencia Internacional de Energía informó en un estudio que la brecha de suministro de energía en Ucrania podría llegar a alrededor de un tercio de la demanda pico durante los meses de invierno críticos.

01:25 Más de 1,18 millones de ucranianos en Alemania

El número de refugiados que viven en Alemania ha alcanzado un nuevo récord. Según la Oficina de Registro de Extranjeros, había alrededor de 3,48 millones de refugiados en el país al final del primer semestre de 2024. Esto es alrededor de 60,000 más que al final de 2023, y el número más alto desde los años 50, según el "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando una respuesta del Gobierno Federal a una pequeña solicitud del grupo de la Izquierda en el Bundestag. De los 3,48 millones de refugiados, alrededor de 1,18 millones son refugiados ucranianos. Su número aumentó en alrededor de 45,000 en comparación con el final de 2023. Esto incluye a todas las personas independientemente de su título de residencia, desde solicitantes de asilo hasta refugiados reconocidos hasta personas toleradas.

00:22 Lindner: Ayuda a Ucrania no es razón para suspender freno a la deuda

Políticos del SPD y los Verdes mencionan con frecuencia un pacto entre la coalición semáforo para suspender temporalmente el límite de deuda para una ayuda sustancial a Ucrania durante el enfrentamiento presupuestario. Sin embargo, el líder del FDP y ministro de Finanzas, Christian Lindner, discrepa con tales sugerencias, diciendo "No estoy al tanto de tal acuerdo. No habría respaldado tal medida precautoria". Lindner compartió su postura en una entrevista con el "Rheinische Post". Cree que el conflicto de Ucrania es desgarrador, pero no lo suficientemente extremo como para justificar medidas de emergencia según la Ley Fundamental alemana. "Además de nuestra ayuda bilateral, estamos trabajando activamente en un programa de ayuda de $50 mil millones de las naciones G7 para Ucrania", agregó Lindner.

23:23 Bulgaria aboga por embargo de la UE sobre huevos ucranianos

Bulgaria planea solicitar una prohibición de importación de huevos de Ucrania en una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE el 23 de septiembre en Bruselas, según anunció el ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov. Esta medida es consecuencia de las disputas en curso entre Ucrania y los países de la UE oriental sobre el comercio agrícola. Estas disputas han llevado a cierre de fronteras en la frontera ucraniana-polaca, prohibiciones de importación de maíz y trigo ucranianos y manifestaciones de agricultores en Polonia y Bulgaria.

22:13 Merz duda la posibilidad de un proceso de paz con Rusia

El líder de la CDU, Friedrich Merz, expresó su preocupación por el conflicto de Ucrania y comentó: "No veo un camino para iniciar el proceso de paz en este momento". Merz afirmó que Rusia solo cesará sus acciones cuando el éxito militar resulte inviable o se apodere de Kyiv. A largo plazo, Alemania tendrá que sostener a Ucrania militarmente, afirmó Merz. "Creo que tendremos que defender la libertad y la paz de Rusia a largo plazo, no con Rusia". Esta toma de conciencia es amarga, admitió Merz, pero "no hay otra alternativa en este momento, al menos mientras Putin y su administración estén en el poder".

