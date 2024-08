- Prohibición de dispositivos móviles en la ceremonia de boda para los asistentes

La Princesa Martha Louise, de 52 años, y Durek Verrett, de 49, se casarán el 31 de agosto en el Geirangerfjord, en el oeste de Noruega. A pesar de los esfuerzos de la pareja por mantener los detalles en privado, algunos detalles han filtrado. Recientemente, ha surgido un jugoso rumor: supuestamente, prohíben los móviles en la boda y también las publicaciones en las redes sociales.

Según "Mail Online", esta restricción de teléfonos supuestamente se debe a acuerdos especiales que la pareja ha supuesto haber sellado con "Hello Magazine" y Netflix. Se dice que el gigante del streaming está rodando una docuserie sobre la pareja.

La revista "Se og Hør" informó que se envió un aviso a los invitados de la boda el martes, pidiéndoles que no publicaran nada en sus perfiles de redes sociales. "Recuerda que los móviles o cámaras no están permitidos en absoluto durante todo el fin de semana en todos los eventos. También te pedimos que no publiques nada en las redes sociales", decía el correo electrónico. Se enfatizó que cumplir estas pautas es "muy importante", y se pidió a los invitados que las tomaran en serio.

Compromiso y partida real en 2022

Martha Louise es la hermana mayor del príncipe heredero Haakon de Noruega, de 51 años, y hija del rey Harald V, de 87 años, y la reina Sonja, de 87 años. Estuvo casada con el autor Ari Behn, de 1972 a 2019, de 2002 a 2017, con quien tiene tres hijas (nacidas en 2003, 2005 y 2008). Desde 2018, mantiene una relación con el estadounidense Durek Verrett, que trabaja como chamán. La pareja se comprometió en 2022 y su boda tendrá lugar en Geiranger, un pueblo del oeste de Noruega.

En noviembre de 2022, Martha Louise declaró que ya no realizaría funciones oficiales para la Casa Real Noruega. Sin embargo, el rey Harald le concedió permiso para mantener su título de princesa. El palacio explicó que Martha Louise y Durek Verrett querían distinguir más claramente sus actividades empresariales de su papel en la corte como razón para su partida.

Después de sellar acuerdos especiales con Netflix, se dice que el gigante del streaming está a punto de filmar una docuserie sobre la Princesa Martha Louise y Durek Verrett. Se ha aconsejado a los invitados de su próxima boda en el Geirangerfjord que no usen sus móviles ni publiquen en las redes sociales durante el evento, ya que la pareja quiere mantener la ocasión privada y evitar cualquier información filtrada.

Lea también: