- Progresando sin problemas con la 9a ejecución, aquí están los detalles conocidos sobre el homicidio de Frankfurt.

Es un día más en la rutina diaria, esta tarde del martes en la estación central de Frankfurt. Son casi las 9 de la noche. La gente cruza el vestíbulo de la estación arrastrando su equipaje, algunos apurados corren hacia sus plataformas, otros satisfacen su hambre con un rápido bocado. Alrededor de 493,000 personas pasan por aquí diariamente, sólo la estación central de Hamburgo registra más viajeros.

Entonces, tres estallidos de sonido resuenan entre la multitud. Un hombre yace desplomado en el andén 9. La gente grita, se dispersa en medio del terror. "Estaba petrificado", confiesa un joven. Es un asesinato en plena luz del día, casi casual, que ocurre en un lugar tan poblado como sea posible.

Y ahora, dos días después, el rompecabezas sigue sin resolverse: ¿Qué motiva un acto tan horrendo?

El acto parece ser un asesinato premeditado

Hasta ahora, todos los indicios apuntan a un asesinato premeditado. El autor parece haber actuado con intención y no seleccionó a su víctima al azar. Después del incidente, el hombre descartó el arma cerca de la víctima, no disparó al azar y se dirigió hacia el andén 7, presumiblemente para subir a un ICE 526 con destino a Dortmund. No llegó muy lejos, ya que fue detenido por dos oficiales federales y reducido.

Mientras tanto, se está circulando un video en línea que se rumorea que documenta el acto y parece auténtico. Ni la policía ni la fiscalía confirman a stern la autenticidad del video, stating that it originates from a surveillance camera. "No comentamos el video que circula", afirman.

El video supuestamente muestra una ejecución en Frankfurt

En el video, se ve a un hombre parado cerca de otro pasajero cuando otro hombre con pantalones azules y una prenda ligera se acerca por detrás. Se acerca a su objetivo deliberadamente, saca la pistola con la mano derecha y le dispara en la cabeza a corta distancia. El hombre se derrumba y el perpetrador le dispara de nuevo mientras está tumbado. Al marcharse, mira hacia atrás una vez para asegurarse de que su objetivo está realmente muerto. La gente, presa del pánico, se dispersa a su alrededor mientras él se aleja corriendo.

El hombre detenido por los oficiales federales en el lugar es un turco de 54 años que no es conocido por la policía. La información de la fiscalía indica que Recently resided in Baden-Württemberg. Las autoridades involucradas aún no han determinado para stern el jueves cuánto tiempo ha residido en Alemania. "Esta información forma parte de las investigaciones en curso y no puede divulgarse en este momento", dice Dominik Mies, portavoz de la fiscalía de Frankfurt. Tampoco está claro si estaba legalmente autorizado para llevar un arma. Lo mismo ocurre con el tipo de pistola.

El sospechoso está detenido

El sospechoso sigue sin cooperar con los investigadores y se niega a hacer declaraciones sobre los cargos. Ahora está bajo custodia y la fiscalía lo acusa de homicidio. Su móvil sigue siendo un misterio. La relación entre el agresor y la víctima sigue siendo objeto de investigación. "Actualmente, no disponemos de más detalles sobre el fondo del acto", dice el jefe de la fiscalía de Frankfurt, Dominik Mies.

Según stern, la víctima no residía en Alemania y tenía 27 años. Cuando y por qué el hombre turco entró en Alemania y su presencia actual aquí siguen sin aclararse. "Estamos revisando los datos de entrada de la víctima", dice el jefe de la fiscalía de Frankfurt, Dominik Mies, a stern.

Experto: Estos podrían ser los motivos del acto

Los motivos detrás de un acto público como este siguen siendo enigmáticos. "Hay algo teatral, incluso ensayado en él", dice el psicólogo criminal Rudolf Egg a la agencia de prensa alemana. "Los que llevan a cabo tales actos en público asumen un riesgo muy significativo de ser atrapados", dice el antiguo director de la Oficina Central de Criminalística en Wiesbaden. El perpetrador debía ser consciente de que las cámaras de vigilancia registrarían el acto y de que habría numerosos testigos presentes. Debía saber que no escaparía de la prisión, lo que podría suponer una condena de por vida.

"Si alguien hace algo así, debe tener un motivo muy poderoso o estar bajo una gran presión", dice Egg. "Quizá no había otra forma de llevar a cabo el acto", dice. En este momento, la especulación es la única posibilidad de saber si el crimen organizado o el tráfico de drogas, el honor familiar o los celos juegan un papel; nada puede ser descartado en este momento.

El acto de disparar y matar al hombre en el andén 9 se investiga ahora como un asesinato premeditado. A pesar de ser detenido por los oficiales federales, el sospechoso sigue sin cooperar y se niega a hacer declaraciones sobre los cargos, dejando su móvil para el acto horrendo como un misterio.

