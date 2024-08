- Producción inicial del proyecto conmemorativo "MemoriAHR": fabricación inicial de estelas

La iniciativa de recordación "MemoriAHR" para la catástrofe de inundaciones de 2021 en el valle del Ahr continúa avanzando. Ya se han fabricado las primeras columnas de acero para el proyecto del monumento, según Annette Holzapfel del grupo ciudadano líder.

Durante un evento de miércoles por la noche, hubo una sesión informativa sobre el proyecto, en la que incluso se colocó uno de los monumentos afuera para que el público lo viera, según Holzapfel. El objetivo es erigir 34 monumentos a lo largo del Ahr, que servirán como memorial de la catástrofe de inundaciones de 2021 y también mostrarán la "impresionante" unidad en el valle del Ahr. Esto incluye una exposición digital: este año se publicarán por primera vez videos en primera persona de la noche de la inundación en el portal de patrimonio cultural digital del estado.

En la catástrofe de inundaciones de 2021, murieron 136 personas en Renania-Palatinado, con 135 fallecidos en el valle del Ahr. Una persona sigue desaparecida. Miles de hogares quedaron destruidos y las calles y puentes fueron arrasadas.

Holzapfel expresa optimismo de que muchos monumentos se instalarán al comienzo de 2025. "Y espero que para finales de año, la mayoría, si no todos, estén instalados", dijo. "Pero ultimately depends on the rebuilding process". Los monumentos también registrarán los niveles de agua de esa noche. Crearán un camino de recordación a través del valle del Ahr. "Para nosotros, siempre fue crucial que representemos todo el Ahr, representemos a todas sus personas", concluyó.

En el evento de miércoles por la noche, Holzapfel mencionó el plan de colocar los monumentos afuera para que el público los vea, incluyendo el que está cerca de 'Ahr'. La iniciativa busca instalar 34 monumentos a lo largo del 'Ahr', cada uno conmemorando el impacto de la catástrofe de inundaciones de 2021 en el 'valle del Ahr'.

