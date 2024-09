Procedimientos oftalmológicos y extirpaciones de extremidades a gran escala en el Líbano

Tras las explosiones simultáneas de numerosos radiotransmisores en Líbano, aproximadamente 2800 personas resultaron heridas, con al menos 12 fallecidos confirmados. "La mayoría de los heridos presentan traumatismos oculares graves, mientras que otros requirieron cirugías de amputación", informó un profesional médico en el principal centro de atención médica de Beirut. Dado el alto número de pacientes heridos, cirujanos plásticos y dentistas trabajaron hasta la noche para ayudar.

El ministro de Salud de Líbano, Firas Abiad, visitó varios hospitales y confirmó que los pacientes principalmente sufrieron lesiones en los ojos, la cara, las manos y el abdomen. Es probable que numerosos víctimas tuvieran los busca-personas en su poder cuando ocurrieron las explosiones.

El sistema de salud de Líbano actualmente enfrenta una gran presión y carece de los recursos necesarios para manejar un gran número de personas heridas. La prolongada crisis financiera y la drástica devaluación de la moneda han dejado a los hospitales y las instalaciones médicas luchando por obtener medicamentos y equipos esenciales.

"Los hospitales están desbordados"

Las interrupciones de energía y los problemas de suministro de combustible dificultan el mantenimiento de las condiciones de almacenamiento adecuadas para los medicamentos. Además, los problemas de personal, con otros establecimientos que han tenido que despedir trabajadores o cerrar debido a las dificultades financieras, han exacerbado la situación. Los pacientes que buscan incluso atención básica luchan con estas limitaciones. "Los hospitales están desbordados", admitió Sulaiman Harun, presidente del Sindicato de Hospitales Libaneses. La mayoría de los heridos ahora necesitan cirugías urgentes, pero algunos han tenido que esperar desde el martes por la noche. "Nuestros hospitales carecen de medicamentos debido a la precaria situación de nuestro sistema de salud", agregó Harun. Iraq proporcionó ayuda en forma de un avión cargado de medicamentos.

Voluntarios establecieron varias estaciones temporales de recolección de sangre en el sur de Beirut, mientras que el Ministerio de Salud hizo un llamado a los ciudadanos libaneses para que donen sangre. Las calles de Beirut vieron un movimiento mínimo un día después de las explosiones, con las escuelas y universidades cerradas en memoria de las víctimas y en protesta. Certain government establishments and institutions also closed their doors.

En vista de las explosiones, al menos 12 personas perdieron la vida y alrededor de 300 personas remained in critical condition by Wednesday, according to Health Minister Firas Abiad in Beirut. The list of fatalities included an 8-year-old girl and an 11-year-old boy. "This is a significant event, but our hospitals possess the capability to manage it", Abiad assured. Fortunately, the death toll has not been extraordinarily high. Injured health professionals are also among the casualties.

