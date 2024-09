- "Problema sin resolver": el co-favorito Swiatek enfrenta un revés en el US Open

Iga Świątek abandonó la pista con los ojos llenos de lágrimas tras su derrota en los cuartos de final del Abierto de EE. UU.. La jugadora polaca número uno sorprendió al perder ante Jessica Pegula en solo 88 minutos, con un marcador final de 2-6, 4-6.

"Hoy no tuve mi mejor juego", admitió la vainqueur de 2022 de 23 años. "No tengo idea por qué mi saque me falló. No encontré una solución".

Biles mostró su apoyo desde las gradas

Pegula renació las esperanzas de los aficionados al tenis estadounidense de una victoria nacional ante la icono de la gimnasia Simone Biles, sentada en la sección de asientos distinguidos, y avanzó a las semifinales de un Grand Slam por primera vez. "Por fin lo he logrado, y ahora puedo decir: semifinalista", expresó Pegula, que había caído en los cuartos de final en seis ocasiones en uno de los torneos principales. "Me alegro de que ya no me preguntarán si puedo llegar a las semifinales".

La jugadora de Long Island se enfrentará ahora a la checa Karolina Muchova el jueves por la noche (hora local), que hasta ahora no ha perdido ningún partido en el torneo. "Es excelente, talentosa. Tiene mucha experiencia, así que tendré que estar en mi mejor momento", dijo Pegula.

El otro semifinal será entre la número dos del mundo Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, y la estadounidense Emma Navarro. El año pasado, la favorita del público estadounidense Coco Gauff ganó el título.

Świątek lucha con su revés

Świątek perdió la oportunidad de conseguir su sexto título de Grand Slam. La jugadora de 23 años comenzó mal, cayendo rápidamente 0-4. Pegula ganó el primer set en solo 37 minutos.

En el segundo set, Świątek cometió varios errores no forzados con su revés. Después de serbreak

Lea también: