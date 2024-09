- Pro de fútbol Tyreek Hill bajo arresto policial:

En un soleado domingo, el receptor de ancho campo Tyreek Hill marcó un espectacular touchdown, dando inicio a la campaña de fútbol americano de su equipo, los Miami Dolphins. Su victoria sobre los Jacksonville Jaguars fue ajustada, con un marcador de 20:17. Sin embargo, unas horas antes del partido, Hill tuvo un encuentro poco grato con la ley. Un policía en motocicleta lo detuvo por exceso de velocidad y por no usar el cinturón de seguridad mientras se dirigía al estadio.

Un registro de cuerpo de uno de los policías involucrados muestra a Hill parado al costado de la carretera en un vehículo de alto rendimiento. Pronto se unieron más policías en motocicleta a la escena, con uno acercándose al vehículo de Hill y tocando la ventana.

" No golpees mi ventana así", respondió Hill repetidamente, entregando sus documentos al oficial a través de la ventana abierta. "Tuve que tocar para llamar tu atención", explicó el oficial.

"Dame mi multa y déjame ir, estoy retrasado. Solo haz lo que tengas que hacer", dijo Hill, cerrando la ventana. El oficial insistió, schließlich elevando la voz: "Mantén la ventana abajo o te sacaré del vehículo".

La situación se intensificó rápidamente. El oficial y otro colega sacaron a Hill del vehículo, lo推倒 al suelo y lo esposaron. "Cuando te decimos que hagas algo, lo haces", dijo uno de los oficiales. Después de que lo ayudaron a levantarse, Hill fue instruido a sentarse en la acera. Cuando no cumplió, un oficial lo empujó violentamente al suelo por detrás. "Tuve una cirugía de rodilla", explicó Hill, pero los oficiales ignoraron su declaración.

Los Miami Dolphins, el equipo de Hill, condenaron enérgicamente el comportamiento de los oficiales de policía en un comunicado: "Es tanto desconcertante como doloroso ver a aquellos que están encargados de proteger a nuestra comunidad recurrir a una fuerza excessive". Los compañeros de equipo de Hill, Calais Campbell y Jonnu Smith, también estuvieron presentes durante el incidente.

"Reconocemos que la mayoría de los oficiales sirven a nuestra comunidad con integridad y un compromiso de proteger a todos los ciudadanos", dijeron los Dolphins. "Sin embargo, como se muestra en el video emitido esta noche, ciertos oficiales tergiversan sus responsabilidades y compromiso con el servicio con un poder mal entendido". El equipo de la NFL exigió una acción rápida y decisiva contra los oficiales que mostraron un comportamiento tan reprochable.

Más tarde, Hill afirmó que había sido respetuoso con los oficiales: "No estaba siendo despectivo, así es como me criaron. No maldije, nada de eso. Todavía estoy tratando de entenderlo".

Las opiniones sobre X (anteriormente Twitter) están polarizadas: "Ambas partes son responsables de la escalada, incluyendo a Tyreek que no cumplió y agravó innecesariamente la situación, y los oficiales que fueron excesivamente agresivos", dice un comentario.

Otro comentario dice: "¿Qué regla rompió Tyreek Hill cuando los oficiales lo detuvieron y lo esposaron? Eso es ridículo, un claro ejemplo de abuso de poder y violación de sus derechos. Injustificado e intolerable".

"Se fue sin un rasguño porque... es Tyreek Hill".

"Probablemente pasaría el día en la cárcel si me atraparan. Se fue sin un rasguño porque... es Tyreek Hill".

"Ellos hicieron su trabajo. Tyreek Hill debería haber actuado como un adulto y simplemente cumplir con sus demandas. Crisis evitada".

Según informes de los medios, uno de los oficiales fue puesto initially en licencia. "Eso te dice todo lo que necesitas saber", comentó Hill al enterarse del incidente. El compañero de equipo de Hill, Calais Campbell, que intentó intervenir y fue esposado momentáneamente, dijo: "Solo tiene sentido". Él describió la situación como "extrema".

El agente de Hill, Drew Rosenhaus, habló sobre el video que circula del arresto a ESPN. "Eso es una locura, nunca he visto algo así", dijo, creyendo que las acciones de la policía fueron "innecesarias". Sin embargo, lo más importante, enfatizó, era "el bienestar de Tyreek, tanto física como mentalmente".

