- "Primo FUN" experimentado en el US Open

Estrella del Tenis Búlgaro Grigor Dimitrov (33) Recibe los Vítores de Serena Williams (42) y Alicia Keys (43) Después de Vencer a Andrey Rublev (26) en el US Open. El Dúo Fue Avistado Animado Apoyándolo desde las Gradas, Tomando Fotos, Haciendo Selfies y Compartiéndolas en las Redes Sociales.

Las instantáneas demuestran que la exjugadora de tenis y la famosa música asistieron al partido de dieciseisavos de final el 1 de septiembre. El partido de casi cuatro horas vio a estos amigos levantando repetidamente las manos en aplausos y gritando emocionados por Dimitrov. También charlaron animadamente durante los descansos y tomaron selfies juntos. Entre los asistentes se encontraban el cantante John Mayer (46) y la mente maestra de "Bridgerton" Shonda Rhimes (54).

Williams y Keys Irradian "Vibras de Hermanas Sinceras"

Después del partido, ambas mujeres compartieron sus momentos en sus cuentas de redes sociales. Williams tituló la suya "Solo un tiempo maravilloso en el US Open", mientras que Keys respondió "Vibras de hermanas genuinas llenas de amor, respeto y tanto divertimento. ¡Qué día increíble!"

En su perfil personal, Keys habló sobre su "espíritu de Nueva York" y su "hermana" Serena. También promocionaron la producción de Broadway "Hell's Kitchen" que presenta la música de Alicia Keys, que tiene un toque de su propia historia de vida.

Dimitrov Encantado con el Apoyo

Grigor Dimitrov, que logró un lugar en los cuartos de final del US Open por primera vez en cinco años, estaba encantado con el apoyo inquebrantable de Williams y Keys. En una entrevista, declaró "su presencia nunca me causa ansiedad. Me alegra que esté aquí. El ambiente fue fantástico", expresando su gratitud hacia su amiga cercana Serena. Lo consideró "maravilloso" actuar ante "amigos y familiares". El 3 de septiembre, Dimitrov se enfrentará al estadounidense Francis Tiafoe (26) en las semifinales del US Open.

