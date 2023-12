Primeros casos en EE.UU. de tiña resistente al tratamiento detectados en pacientes de Nueva York

Los detalles de los casos se notificaron a los CDC en febrero y se compartieron en un informe publicado el jueves. Las pacientes, dos mujeres no emparentadas de la ciudad de Nueva York, presentaron síntomas por primera vez en 2021 y 2022. Una de las pacientes no tenía antecedentes de viajes internacionales, lo que sugiere que hay cierta propagación comunitaria en los EE. UU.

A pesar de su nombre, la tiña no está causada por un gusano, sino por una de las 40 especies de hongos. En este caso, las infecciones fueron causadas por Trichophyton indotineae, un hongo descubierto recientemente.

Los casos se concentraron primero en pacientes del sur de Asia, pero ahora también se han detectado en países de Europa. Estos son los primeros casos conocidos en Estados Unidos.

La tiña puede adoptar varias formas, pero a menudo causa lo que parece una erupción cutánea superficial que forma un anillo alrededor de una piel de aspecto normal. Se trata de una erupción muy molesta y con picor.

En el caso de la primera paciente, esta mujer de 28 años pareció desarrollar la erupción en el verano de 2021. Fue a ver a un dermatólogo en diciembre y dijo que no había viajado internacionalmente, ni tenía ninguna exposición conocida a alguien con una erupción similar.

Según el informe, la mujer tenía "grandes placas anulares, escamosas y pruriginosas" en el cuello, el estómago, la región púbica y las nalgas. Los médicos le administraron un tratamiento oral que empezó a tomar en enero de 2022.

Cuando la erupción no mejoró tras dos semanas de terbinafina, un antifúngico común, los médicos le administraron itraconazol, un medicamento líquido que suele utilizarse para tratar las infecciones por hongos en la boca y la garganta. Parece que funcionó, y la infección desapareció después de que la mujer tomara el medicamento durante cuatro semanas. Los médicos siguen controlándola, porque las infecciones por tiña pueden reaparecer.

La segunda paciente, una mujer de 47 años, desarrolló la erupción en los muslos y las nalgas durante una visita a Bangladesh en el verano de 2022. Los médicos la trataron con un antimicótico tópico y cremas con esteroides, pero la erupción no pareció desaparecer. Otros miembros de la familia en Bangladesh también desarrollaron erupciones similares.

En otoño, cuando la mujer regresó a Estados Unidos, acudió tres veces a urgencias en busca de ayuda. Los médicos le administraron varias cremas y tratamientos típicos para la tiña, pero en diciembre los dermatólogos observaron que no había ninguna mejoría.

También le administraron terbinafina oral, pero sus síntomas no mejoraron. Las cosas mejoraron después de que la trataran con un tratamiento de cuatro semanas de griseofulvina, un medicamento que también se utiliza a menudo para tratar el pie de atleta y las infecciones fúngicas del cuero cabelludo, pero los médicos están estudiando otras opciones de tratamiento. Su hijo y su marido, que viven con ella, están siendo evaluados por infecciones similares.

La Dra. Priya Soni, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, dijo que es impresionante que los médicos hayan podido identificar las especies con la ayuda de su departamento de salud pública.

Dado que uno de los pacientes no tenía antecedentes de viaje a ninguna zona en la que se hayan dado casos, dijo, es una señal real de que se han producido algunos cambios epidemiológicos dentro de la especie fúngica.

"También puede estar un poco más extendida de lo que hemos observado antes, así que para los médicos y otros proveedores, creo que es importante ser conscientes de que podemos estar viendo más de esta especie en particular a medida que entramos en los meses más cálidos y húmedos del verano", dijo Soni, que no participó en ninguno de los nuevos casos. "Creo que con la globalización y los viajes que vamos a ver durante el verano, esto puede ser algo que podemos ver más a medida que avanzan los meses".

El informe anima a los proveedores a estar atentos a estas infecciones. Soni dijo que una señal de alarma sería probablemente si alguien con una erupción no responde a la terbinafina después de unas cuatro semanas de tratamiento.

Los CDC instan a los profesionales sanitarios a que se pongan en contacto con el departamento de salud pública local o estatal si una erupción no responde a los tratamientos de primera línea, para que los casos puedan someterse a más pruebas; señalan que las técnicas de análisis utilizadas por la mayoría de los laboratorios clínicos suelen identificar erróneamente los casos de esta tiña como otros tipos.

Aunque el itraconazol pareció funcionar cuando los tratamientos de primera línea no lo hicieron, puede ser difícil de absorber y no siempre interactúa bien con otros medicamentos. Además, puede tardar hasta 12 semanas en hacer efecto.

"Los esfuerzos de administración de antimicrobianos son esenciales para minimizar el uso indebido y excesivo de los antifúngicos y corticosteroides prescritos y de venta libre", dice el informe.

Los CDC también animan a los médicos a educar a los pacientes sobre cómo prevenir la propagación de la tiña.

Soni dijo que aconsejaría a la gente que no compartiera ropa, peines o sombreros con personas que tengan una erupción y que evitara el contacto cercano con quienes tengan tiña.

Como a los hongos les gustan los ambientes cálidos y húmedos, hay que secarse bien los pies entre la ducha y el momento de ponerse los calcetines y los zapatos.

Una buena higiene de las manos también puede ayudar, ya que la infección fúngica se transmite de piel a piel. El hongo puede encontrarse en la tierra, por lo que es importante llevar guantes o lavarse bien las manos después de trabajar en el jardín o cavar en la tierra.

Las personas pueden contraer la tiña tras acariciar a un animal de granja o incluso a un perro o gato infectado.

"Cualquier tipo de tiña florece en climas cálidos y húmedos, sobre todo en vestuarios, piscinas cubiertas, etc.", explica Soni.

Con un mundo cada vez más cálido y húmedo, los científicos afirman que probablemente veremos más infecciones fúngicas de este tipo. La preocupación, por supuesto, es que haya aún más resistentes a los tratamientos habituales.

"Nos encontramos con un pequeño problema cuando aparecen nuevas especies intrínsecamente resistentes a algunos de nuestros antifúngicos más comunes", afirma Soni.

