Primero en CNN: El Gobierno de EE.UU. destinará 266 millones de dólares a la formación de personal de salud pública y comunitaria

La inversión global del plan en trabajadores de salud comunitaria, divulgación y educación sanitaria -que asciende a más de 1.100 millones de dólares- es una de sus "joyas de la corona", afirmó Gene Sperling, coordinador del Plan de Rescate Estadounidense y asesor principal del Presidente Joe Biden.

La financiación llega en un momento en que algunos trabajadores de la sanidad pública y comunitaria se han enfrentado a intensas cargas de trabajo, reacciones negativas y agotamiento durante la pandemia de Covid-19 y a lo largo de otras emergencias sanitarias superpuestas, como el récord de muertes por sobredosis de drogas, el brote de viruela del mono y la reaparición de la poliomielitis.

La mayor parte de la financiación que se anunciará el viernes, 225,5 millones de dólares, se destinará a 83 beneficiarios en el marco de un nuevo programa de formación para trabajadores sanitarios comunitarios, especializados en esfuerzos locales para ayudar a la gente a encontrar asistencia y facilitar la comunicación entre pacientes y proveedores. El programa plurianual apoyará la formación y el aprendizaje de unos 13.000 nuevos trabajadores.

"Treinta millones de estadounidenses reciben atención sanitaria a través de centros de salud comunitarios que atienden a las personas independientemente de su capacidad de pago", declaró Carole Johnson, administradora de la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., que facilita las subvenciones. "Una y otra vez, hemos visto que los trabajadores sanitarios de la comunidad marcan la diferencia cuando se trata de llegar a las comunidades y conseguir que la gente participe en la atención y luego ayudar a las personas a permanecer conectadas a la atención".

Estos trabajadores sanitarios son capaces de generar confianza para servir de mensajeros en sus comunidades, explicó a la CNN.

"Cuando llevas una vida muy complicada y tienes que coger tres autobuses para ir a una cita con el médico y tienes que ausentarte del trabajo, puede ser muy, muy difícil hacer lo que es rutinario para muchas otras personas", dijo. "Por eso, los trabajadores sanitarios comunitarios pueden ser ese puente esencial que ayude a garantizar que la gente siga conectada con su proveedor de atención sanitaria", ya sea para el tratamiento de enfermedades crónicas, trastornos de salud mental y consumo de sustancias, o atención a la maternidad.

Treinta de los 83 beneficiarios recibirán las subvenciones más cuantiosas, de 3 millones de dólares cada una. Uno de ellos es el Centro Educativo Vecinal El Sol, en California, donde el director del proyecto, Alexander Fajardo, afirma que el dinero se destinará a la formación básica y avanzada de más de 250 trabajadores sanitarios comunitarios.

"Como organización de base comunitaria, durante años hemos tenido dificultades para poder alcanzar realmente esta financiación federal", dijo a CNN. "Las grandes entidades como las universidades o estos grandes actores, es difícil para nosotros competir con ellos".

Un informe de la CNN de principios de este año describía cómo algunas organizaciones sanitarias comunitarias -especialmente los grupos más pequeños y de base- luchaban por sortear la burocracia y acceder a los fondos, incluso cuando proporcionaban una ayuda fundamental a la respuesta estadounidense a Covid-19.

Los trabajadores sanitarios comunitarios, también conocidos como promotores, "son personas de la comunidad. Hablan el mismo idioma y se enfrentan a los mismos retos", afirma Fajardo. "Estas cualidades los hacen más eficaces cuando trabajan en la comunidad. Porque cuando hablan de Covid-19, diabetes o cualquier otra situación, se identifican con ella. Tienen la misma experiencia. Es mi vecino. Le conozco'. "

Cualquiera que quiera transformar una comunidad "debería fijarse en estos modelos de promotores y trabajadores comunitarios de la salud", dijo Fajardo. "Es un sistema superimportante".

Financiación para la formación en salud pública

El resto de las nuevas subvenciones, 40,7 millones de dólares, se destinarán a 29 escuelas de todo el país a través del Programa de Becas de Salud Pública, fomentando la formación y el empleo en salud pública.

Cientos de funcionarios de la sanidad pública han abandonado el sector sólo desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, en parte por desgaste, pero también por las críticas y otras presiones.

"No cabe duda de que durante años ha habido una importante escasez de fondos a nivel estatal y local en el ámbito de la salud pública", afirmó Johnson. El trabajo que está realizando su agencia, junto con los esfuerzos de financiación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., pretende cambiar esta situación.

"Este es un momento en el que los jóvenes están realmente interesados y comprometidos con la salud pública, y ser capaces de ofrecerles experiencias en las que puedan iniciar una carrera profesional y darnos la oportunidad de ayudarles a aprovecharlas y hacer que se incorporen a una carrera profesional en el ámbito de la salud pública es una gran victoria para todos nosotros".

Sperling dijo a CNN que las nuevas subvenciones por sí solas "pueden no ser una solución a largo plazo" a la infrafinanciación en estas áreas sanitarias cruciales, "pero creo que van a proporcionar el entusiasmo y los resultados que fomentarán más inversiones a largo plazo".

El objetivo de la administración es "utilizar este tipo de fondos para construir carreras, para dar a la gente la oportunidad tanto de servir a su país durante esta pandemia como de construir una carrera en salud pública y ser trabajadores profesionales de la salud comunitaria que podrían marcar una gran diferencia", afirmó.

