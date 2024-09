Primera ocurrencia de bombas de planeo de EE.UU. en Ucrania a las 10:57 (hora de Fritz)

Presidente Zelensky viaja a EE.UU. para revelar su "estrategia de victoria" y buscar ayuda militar adicional. Biden asegura un paquete de armas valorado en casi ocho mil millones de USD para Ucrania. Según el reportero de ntv Gordian Fritz, esto representa un aumento significativo en comparación con las entregas anteriores.

10:20 Perspectiva de la Inteligencia: EE.UU. espera severas represalias si se autorizan misiles de largo alcance

La comunidad de inteligencia de EE.UU. ve el uso de misiles occidentales de largo alcance contra el interior profundo de Rusia como una empresa de alto riesgo. Otorgar tal permiso desde el Oeste podría tener graves consecuencias, según un informe de inteligencia no publicado en "The New York Times". Las agencias reportedly consideran diversas respuestas rusas, que van desde la quema y sabotaje contra instalaciones europeas hasta posibles ataques letales contra sitios de apoyo militar de EE.UU. y Europa. No se espera que Rusia carries out these attacks publicly; rather, they would be executed through covert intelligence operations. According to "The New York Times", la inteligencia de EE.UU. también cree que Ucrania actualmente carece de misiles de largo alcance suficientes para influir significativamente en el curso del conflicto. El riesgo, según esta evaluación, se ve superado por un éxito incierto a un alto costo. El periódico sugiere que esta incertidumbre puede contribuir a la dificultad del proceso de toma de decisiones del presidente Biden.

09:57 Munz sobre la nueva amenaza de Putin: prohibición de exportación de materias primas "no tendrá un impacto significativo en el Oeste"

Rusia amenaza a EE.UU. con consecuencias si aprueba el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. El presidente Putin planea implementar restricciones de exportación en materias primas estratégicas como represalia contra el Oeste, incluyendo uranio. El reportero de ntv Munz contextualiza y analiza las consecuencias.

08:40 Marina ucraniana perpleja por proyecto de construcción ruso

Un proyecto de construcción ruso no identificado cerca del puente de Crimea ha dejado perpleja a la marina ucraniana. El portavoz de la marina Dmytro Pletenchuk, según "The Kyiv Independent" en televisión ucraniana, dice que la construcción está en marcha, pero el propósito sigue siendo desconocido. "Podría ser una instalación defensiva, un nuevo cruce o otra estructura hidrotécnica; sin embargo, es demasiado temprano para sacar conclusiones". Pletenchuk duda que los rusos puedan completar el proyecto debido a las condiciones meteorológicas cada vez peores. "Consistentemente intentan colocar algo nuevo en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidrotécnicas o barreras. Sin embargo, después de cada tormenta, acaban en la orilla". El puente conecta Rusia con la península de Crimea, que fue anexada por Rusia.

08:08 Ciudad del sur de Ucrania bajo ataque, varios muertos

La ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania fue atacada. Tres personas murieron en el ataque con drones rusos esta mañana, informó el gobernador de la Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos los víctimas eran mayores, incluyendo una mujer de 90 años. Once personas más, incluyendo un niño, resultaron heridas. Kiper informó además daños a edificios y vehículos, así como varios incendios.

07:40 Roth exige "significativamente más" ayuda militar europea para Ucrania

El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, aboga por un mayor apoyo militar europeo para Ucrania. "Las principales naciones europeas deben aumentar significativamente su implicación militar para que Ucrania siga siendo una nación libre y democrática", dijo Roth a "Tagesspiegel". "Es hora de movilizar todos los recursos para poner a Ucrania en la mejor posición posible para posibles negociaciones". Roth argumenta que "quienquiera que quiera poner fin al conflicto lo antes posible debe proporcionar a Ucrania los medios necesarios". El poder militar y la diplomacia trabajan juntos. "Rusia solo estará lista para negociar cuando Putin se convenza de que una victoria sobre Ucrania es imposible".

07:09 Baerbock defiende las entregas de armas occidentales a Ucrania y advierte contra el apoyo disminuido

La ministra de Asuntos Exteriores Baerbock defiende las entregas de armas occidentales a Ucrania y advierte contra el apoyo disminuido a Kyiv. "La idea de que no habría lucha ni muertes en Ucrania si no hubiera armas de defensa es tan simplista como errónea", dijo Baerbock en la sesión de debate general de la ONU en Nueva York el jueves. "Si Rusia cesa sus ataques, la guerra terminará. Si Ucrania cesa su defensa, habrá terminado para Ucrania". El presidente Putin respondió a una invitación a una conferencia de paz en junio con un bombardeo de un hospital de niños. Mientras Putin no indique su disposición a negociar, reducir nuestro apoyo significaría "que los hospitales y los niños de Ucrania quedan desprotegidos. Significaría más crímenes de guerra, possibly even in other nations". Baerbock destaca que "Rusia siempre ha jugado con la inviolabilidad de los estados bálticos y las fronteras de Polonia".

06:45 Eslovenia: No debe descartarse de antemano el uso de armas de precisión para Kyiv

El gobierno de Eslovenia aconseja no tomar decisiones prematuras sobre el uso de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso, a pesar de la skepticism alemán. "Generalmente no es sabio descartar ciertos temas de antemano", dijo el primer ministro Robert Golob en los márgenes del debate general de la ONU en Nueva York. "Es un tema difícil, pero creo que todas las opciones deben explorarse y la mejor

06:11 Baerbock urge a Irán a dejar de respaldar a RusiaLa ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, insta a Irán a cesar cualquier apoyo a las acciones hostiles de Rusia contra Ucrania y a detener el envío de misiles balísticos y drones. Esto lo comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la plataforma X. Baerbock Maintenance conversaciones con su homólogo iraní, Abbas Araktschi, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

06:01 Trump planea reunión con ZelenskyEl expresidente de EE. UU. Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el viernes en Nueva York. El encuentro tendrá lugar en la Torre Trump de Manhattan, según reveló Trump. Zelensky, que se reunió con el presidente Joe Biden el jueves, parece haber prolongado su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de su viaje a EE. UU., Zelensky expresó su deseo de reunirse con Trump, Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "estrategia de victoria" para poner fin al conflicto en Ucrania. Para obtener más detalles, haga clic aquí.

04:25 Harris ofrece apoyo a Zelensky y advierte sobre un resultado electoralLa candidata a la presidencia de EE. UU. demócrata Kamala Harris promete a Zelensky su apoyo inquebrantable a Ucrania y lanza una advertencia sobre un resultado electoral sin mencionar explícitamente al individuo. "Mi compromiso con el pueblo de Ucrania remains incólume. (...) persistiré en supporting Ukraine circumvent their victory in this war and live in safety and prosperity," declares Harris durante una visita a Zelensky en Washington. Ella advierte que la conclusión de la guerra no puede resolverse sin la participación de Ucrania. Sin embargo, en EE. UU., algunos abogan por esto, aspirando a obligar a Ucrania a ceder grandes porciones de su territorio, aceptar la neutralidad y renunciar a los compromisos de seguridad con otros países. Harris caracteriza estas propuestas como equivalentes a las de Putin, implícitamente sugiriendo que se trata de una rendición.

02:08 Ucrania informa de ataques al oeste de JersónLas fuerzas rusas lanzaron un ataque repetido en el asentamiento de Tomyna Balka al oeste de la ciudad ucraniana de Jersón controlada por Ucrania el jueves, según el gobernador de la región, Prokrudin. Esto resultó en la muerte de una mujer y la lesión de otra persona, según informes de Telegram.

00:55 Reino Unido enviará más sistemas de artillería a UcraniaEl Reino Unido enviará otra remesa de sistemas de artillería autopropulsados, AS90s, a las fuerzas de defensa ucranianas. Ya se han enviado diez de estos sistemas y se espera que otros seis lleguen en las próximas semanas, según anunció el Ministerio de Defensa británico.

23:33 La ONU lucha por financiar la ayuda a los ucranianos en inviernoLa Organización de las Naciones Unidas reconoce que no tiene suficiente dinero para facilitar la ayuda a las personas en Ucrania durante esta temporada de invierno. "Nuestras organizaciones están insuficientemente financiadas para este período de tiempo," afirma Karolina Lindholm Billing, representante de la UNHCR en Ucrania. Actualmente, la UNHCR solo tiene el 47% de los fondos necesarios para apoyar a los desplazados o afectados ucranianos, en comparación con el 70% de fondos financiados observados el año pasado durante el mismo período.

22:13 Biden anunció un aumento de la ayuda de EE. UU. a UcraniaEl presidente de EE. UU., Joe Biden, anuncia la intención de su país de intensificar su asistencia a Ucrania durante el resto de su mandato. Esto fortalecerá el poder negociador del gobierno en Kyiv, dice antes de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. El mandato de Biden finalizará en enero y podría ser sucedido tanto por la vicepresidenta Kamala Harris como por el republicano Donald Trump, quien se espera que reduzca la implicación de EE. UU. en Ucrania.

21:34 Ucrania predice un aumento de la actividad rusa cerca de ZaporizhzhiaSegún los informes de inteligencia de Ucrania, las fuerzas rusas planean intensificar sus actividades de ataque en la región de Zaporizhzhia en breve. "Hay una tendencia de intensificación en el sector del área de combate en la región de Zaporizhzhia," informó un portavoz de las tropas estacionadas en el sur de Ucrania en la televisión nacional. En las últimas 24 horas hubo cinco ataques rusos y, con nuestra inteligencia, podemos esperar que este número aumente, ya que detectamos que el enemigo está concentrando unidades de asalto cerca de [el asentamiento] Pryiutne." Además, el portavoz indicó la llegada de vehículos blindados ligeros. "Esto significa que se están preparando para operaciones ofensivas."

21:00 Biden se reúne con Zelensky: Rusia no triunfaráAl comenzar su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, aseguró a Zelensky el apoyo continuo de EE. UU. "Rusia no prevalecerá, Ucrania sí," dijo mientras recibía a Zelensky en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a su lado en todo momento." Para obtener más información, haga clic aquí.

