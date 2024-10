Primer triunfo en la Copa Carrera para el recién llegado holandés Flynt Schuring

El emocionante enfrentamiento entre el novato Flynt Schuring y el contendiente al título Harry King fue el plato fuerte de la carrera del domingo en la Porsche Sixt Carrera Cup Alemania en el Red Bull Ring. Partiendo desde la pole position, Schuring logró mantener a raya los constantes intentos de King de adelantarlo, demostrando la habilidad de un profesional experimentado.

A lo largo de 21 vueltas, el joven holandés de 18 años del equipo alemán Proton Huber Competition aseguró su primera victoria en la Carrera Cup. King, que corre para Allied-Racing, pospuso la decisión del título hasta la última carrera con su meritoria segunda plaza. El líder del campeonato, Larry ten Voorde, que pilota un Porsche 911 GT3 Cup para Proton Huber Competition, cruzó la línea de meta en cuarta posición. Ten Voorde mantiene una cómoda ventaja de 35 puntos sobre King de cara a las dos últimas carreras del 19 y 20 de octubre de 2024 en Hockenheim.

Flynt Schuring se ha convertido en el octavo piloto diferente en ganar una carrera en la actual temporada de la Porsche Sixt Carrera Cup Alemania, tras sus anteriores victorias en la Porsche Carrera Cup Benelux y la Porsche Carrera Cup Italia. Entre sus celebraciones por la primera plaza y el trofeo de la clasificación de novatos, Schuring reconoció: "Al principio del año las cosas no me iban muy bien, pero he mejorado en cada carrera. Ganar mi primera carrera es realmente increíble".

King, que había ganado la primera carrera del fin de semana en el Red Bull Ring, se mostró algo decepcionado con su segunda plaza. "Creo que podría haber adelantado a Flynt", reflexionó. Después de un rápido adelantamiento a ten Voorde y Kas Haverkort, King acortó la distancia con Schuring y intentó varias maniobras de adelantamiento. Sin embargo, una advertencia de la dirección de carrera por superar repetidamente los límites de pista le obligó a reducir la velocidad, lo que le permitió ganar algunos puntos a ten Voorde.

Ten Voorde se retrasó detrás de King en la segunda curva. "Harry no tenía nada que perder con su maniobra de adelantamiento contra mí. Después de eso, mi objetivo era terminar la carrera de forma segura", recordó, decidiendo no desafiar a Haverkort, que completó el podio en tercera posición.

El novato holandés, que representa a Uniserver by Team GP Elite, estaba especialmente contento con la segunda plaza entre los novatos. "No podía seguir el ritmo de Flynt y Harry", admitió Haverkort. "Pero al menos he ampliado mi ventaja en la clasificación de novatos". Gracias a los resultados del Red Bull Ring, Haverkort lidera la clasificación de novatos con una ventaja de 12 puntos sobre Schuring y una ligera desventaja de solo 6 puntos sobre Soren Spreng de cara al final en Hockenheim.

Huub van Eijndhoven y su compañero israelí Ariel Levi, ambos de Uniserver by Team GP Elite, acabaron quintos y sextos respectivamente en la clase ProAm.

El líder del campeonato Soren Spreng parecía estar encaminado hacia la victoria, pero lamentablemente se vio involucrado en un accidente en las últimas phases de la carrera, cayendo al final del grupo. Michael Essmann, como había hecho el sábado, se hizo con la primera plaza en ProAm, esta vez por delante de su compañero de equipo de CarTech Motorsport Kai Pfister. "Esa carrera fue emocionante y llena de duelos. Fue realmente divertido", concluyó Essmann. La tercera plaza entre los pilotos de ProAm fue para Robert Schlünssen (Allied-Racing). Solo Soren Spreng y Michael Essmann aún tienen aspiraciones al título, separados por un margen de solo 6 puntos. La rivalidad entre Proton Huber Competition y Uniserver by Team GP Elite persiste en la clasificación de equipos de cara al final de la temporada.

Thorsten Rückert, líder del proyecto de la Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, elogió las dos emocionantes y variadas carreras en el Red Bull Ring. "Enhorabuena a Flynt Schuring por su primera victoria en la Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Todas las decisiones del título siguen siendo inciertas - la final en tres semanas en el Hockenheimring promete ser nada menos que electrizante", comentó Rückert.

Resultados carrera 14, Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, Red-Bull-Ring (A)

Flynt Schuring (NL/Team Proton Huber Competition), 21 vueltas Harry King (UK/Allied-Racing), +2.845 segundos Kas Haverkort (NL/Uniserver by Team GP Elite), +3.671 segundos Larry ten Voorde (NL/Proton Huber Competition), +4.740 segundos Huub van Eijndhoven (NL/Uniserver by Team GP Elite), +6.130 segundos Ariel Levi (IL/Uniserver by Team GP Elite), +6.880 segundos

Clasificación general Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland (después de 14 de 16 carreras)

Larry ten Voorde (NL, Proton Huber Competition), 258 puntos Harry King (UK, Allied-Racing), 223 puntos Theo Oeverhaus (D, Bonk Motorsport), 171 puntos

Resultados completos y clasificaciones: motorsports.porsche.com/germany/de/category/carreracup/psccd-2024-results

