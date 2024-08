- Previsiones de Institutos baratos: La inflación disminuirá a menos del 2% en breve

El Instituto de Investigación Económica de Múnich, Ifo, predice una ligera disminución en las tasas de inflación en el período próximo. El economista jefe de Ifo, Timo Wollmershäuser, declaró: "En general, se espera que la tasa de inflación se mantenga por debajo del umbral del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE) en los próximos meses. Los costos de la energía han disminuido significativamente para los consumidores en comparación con el año pasado".

El jueves, el Instituto Ifo publicó datos sobre las expectativas de precios de los negociosRecent. Los datos mostraron que fewer companies planned to increase their prices in August compared to the previous month. The index dropped from 17.6 to 16.3 points. The institute mainly attributed this decline to the industry and business-related service providers. On the other hand, more companies in consumer-related sectors and construction intended to raise their prices than last month.

La Oficina Federal de Estadística de Alemania publicará la primera estimación de la tasa de inflación de agosto en la tarde (14.00 CET). Históricamente, este número suele coincidir con la cifra final posterior. Sin embargo, la tendencia a la baja en las tasas de inflación, que se observó en junio y mayo (con un aumento del 2.4% en mayo y 2.2% en junio), no se mantuvo en julio. En cambio, los precios al consumidor aumentaron un 2.3% interanual en julio.

