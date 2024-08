Prevalece un intenso calor, junto con relámpagos eléctricos ocasionales.

Agosto se despide con una emocionante montaña rusa meteorológica. La semana comienza con temperaturas razonables, pero podemos esperar calor hacia el medio de la semana, lo que permitirá un sol de 27 grados después de una posible llovizna hacia el fin de semana.

El sábado anterior fue uno de los días más calurosos del año, alcanzando una máxima de 35,7 grados, aunque no llegó a los 36,5 grados registrados en Bad Neuenahr-Ahrweiler el 13 de agosto de 2024. A pesar de esto, las estaciones privadas no informaron nuevos récords, con 36,7 grados en Weil am Rhein y Lörrach, en comparación con sus récords anteriores de 37,0 grados en Lörrach y Zülpich el 13 de agosto.

El frente tormentoso responsable de rachas huracanadas en Spiekeroog (128 km/h) y lluvias torrenciales (generalmente 20 a 30 litros por metro cuadrado en pocas horas) en las regiones occidentales y noroeste la noche anterior y la tarde ha debilitado y se ha desplazado hacia las partes sur y este del país, aclarando los restos restantes de la ola de calor estival.

Como resultado, comenzamos la nueva semana con un fresco, con temperaturas que oscilan entre 18 y 26 grados. Bajo la influencia de Piet, el clima se calentará rápidamente de nuevo. Para el martes, estaremos cerca de los 30 grados otra vez. Miércoles y jueves serán muy calurosos, con temperaturas entre 30 y 35 grados, excepto por el declive de Piet y las posteriores tormentas que traerán algo de alivio. El verano continuará fluctuando hasta su final, y si el otoño meteorológico que comienza el 1 de septiembre traerá un clima más estable, aún está por verse. A continuación, se detallan los pormenores:

Lunes: La semana comienza con un tono fresco

Después de una noche relativamente fresca con temperaturas que bajan hasta los dígitos individuales en ciertas regiones, se puede esperar sol en numerosas áreas del país, con lluvias occasionales en el Mar del Norte. Se preven más nubes al sur del Danubio, con lluvias occasionales, especialmente por la tarde, y tormentas en los Alpes. Las temperaturas máximas oscilarán entre 18 y 24 grados, con algunos lugares alcanzando hasta 27 grados al sol.

Martes: El tiempo veraniego regresa

Se puede esperar mucho sol, excepto por algunas nubes altas en Baviera que causarán ocasionales interrupciones. Será significativamente más cálido, con temperaturas que oscilan entre 25 y 29 grados, y alrededor de 23 grados en la costa.

Miércoles: Las temperaturas a menudo superan los 30 grados

El miércoles traerá mucho sol y temperaturas que oscilan entre 27 y 32 grados, con temperaturas en la costa de 25 grados.

Jueves: El día más caluroso de la semana

Se espera sol frecuente y un calor intenso, con temperaturas que oscilan entre 30 y 35 grados, incluyendo 26 grados en el Mar del Norte. Sin embargo, la probabilidad de tormentas aumentará desde el oeste a lo largo del día.

Viernes: Inestable y menos abrasador

Se puede esperar una mezcla de sol y nubes, con la posibilidad de lluvias o tormentas locales. Sin embargo, la intensidad sigue siendo incierta. Las temperaturas bajarán a 20 a 25 grados en el noroeste y 25 a aproximadamente 30 grados en el sureste.

Fin de semana: Más sol y cálidamente agradable

El patrón meteorológico específico aún es incierto, pero parece plausible que habrá intervalos de sol, con solo aisladas tormentas posibles en los Alpes y en el Erzgebirge el sábado. El domingo será predominantemente soleado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 20 grados en el Mar del Norte y 27 grados en el Alto Rin, asegurando que no será excesivamente caluroso ni excesivamente fresco.

La Oficina Meteorológica ha emitido una advertencia meteorológica para partes del país, previniendo que los restos de un huracán podrían hacer tierra firme para el fin de semana, trayendo vientos fuertes y lluvia intensa.

